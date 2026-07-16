(©fkjavor)
Javor doveo vezistu iz Portugalije
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Vreme čitanja: 3min | čet. 16.07.26. | 17:38
Boče Sande potpisao na tri godine
Biće Mozzart Bet Prva liga Srbije ove sezone ništa manje zanimljiva i neizvesna od elitne divizije, što pokazuje i činjenica da se klubovi uporno pojačavaju, iz dana u dan.
Javor je danas predstavio novajliju kojeg je doveo iz Portugalije. Dosadašnji igrač Estrelje Amadore Boče Kande, koji igra na mestu zadnjeg ili centralnog veziste, potpisao je za klub iz Ivanjice i to ugovor na tri godine.
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Kande ima 22 godine, rođen je i fudbalski stasao u Gvineji Bisao, odakle ga je put vodio u nekoliko portugalskih klubova, pa sve do mladog tima Estrelje.
Nova sezona Mozzart Bet Prve lige počinje 1. avgusta.
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JavorMozzart Bet Prva liga Srbije
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