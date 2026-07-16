Javor doveo vezistu iz Portugalije

Biće Mozzart Bet Prva liga Srbije ove sezone ništa manje zanimljiva i neizvesna od elitne divizije, što pokazuje i činjenica da se klubovi uporno pojačavaju, iz dana u dan.

Javor je danas predstavio novajliju kojeg je doveo iz Portugalije. Dosadašnji igrač Estrelje Amadore Boče Kande, koji igra na mestu zadnjeg ili centralnog veziste, potpisao je za klub iz Ivanjice i to ugovor na tri godine.