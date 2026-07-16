Radovan Ćurčić: Dobili smo sve na pripremama, ali tek posle prvog kola ćemo imati jasnu sliku

Biće i svim ljubiteljima fudbala u Mozzart Bet Superligi videti Ćurčića na klupi nekog drugog kluba, a i njemu je, priznaje, u početku sve bilo neobično.

“Iskren da budem, jeste mi bilo čudno i neobično. Međutim, uhvatio me posao pod svoje, pa tako da nemam mnogo vremena da razmišljam o nečem drugom. Sada sam se već navikao. Pogotovo što je prvo kolo pred vratima i nema prostora da se razmišlja više o bilo čemu drugom”, kaže Ćurčić za Mozzart Sport.

Prvo kolo je pred vratima, Mladost će u nedelju biti gost Radnika u Surdulici (19.00). Ako je suditi po pripremama, Lučanci nemaju razloga da brinu, ali prekaljeni trener Ćurčić je svestan da rezultati na kontrolnim utakmicama mogu često da zavaraju.

“Kao što svi treneri pričaju, tako sam i ja uglavnom zadovoljan onim što smo uradili za ove četiri nedelje. Pripreme su bile kratke, malo su se igrači upoznali s mojim načinom rada i ja sa njihovim odnosom prema trenažnom procesu i navikama. Tako da sada to po meni dobro funkcioniše. Opet, tu su samo pripremne utakmice, bez obzira što smo pobedili svih šest koje smo odigrali. Ne mora to ništa da znači, ali je neki pokazatelj da smo na dobrom putu. Međutim, stres prvenstvenih, takmičarskih utakmica donosi nešto drugo, naročito prva koja je za sve nepoznanica. Mislim da ćemo tek posle prvog kola imati neku pravu sliku šta je dobro, a šta nije”.

A, to prvo kolo, odnosno prva tri-četiri kola Ćurčić je apostrofirao kao ključne još na promociji za novog trenera Mladosti.

“Naravno, jer tako je kada dođe novi trener. Nema tu ništa skriveno. Sigurno da dobar rezultat na početku daje podstrek svima i pokazatelj je u kom smeru idemo. Svesni smo koliko je ovo izjednačena liga, koliko je teška liga, tako da će biti uspona i padova. Svi vole da startuju dobro, sve je onda lakše, ali treba se boriti i ako ne krene kako treba”.

Mladost je u prošloj sezoni preživela u poslednjim minutima, a Ćurčićev Javor je ispao kolo pre kraja. Tako da znaju zajedničkim snagama kakav šampionat nas čeka do maja.

“Svesni smo svi koliko će liga biti još teža, ovako kraća u odnosu na prošlu sezonu. Neću da licitiram, ali sigurno će u ovoj ligi od četrnaest klubova, osam-devet klubova biti u borbi za opstanak. Do poslednjeg kola. To je realno i normalno. Znamo što nas čeka, ne treba čovek da bude mnogo pametan da bi zaključi to. Ne računajući četiri-pet klubova koji će se boriti za Evropu, svi drugi, svi koji se nađu u plej-autu, biće u borbi za opstanak”.

Kao i u drugim klubovima, u Lučanima prelazni rok je daleko od završenog. Pogotovo se skupljaju ponude za mlađe igrače, očekuje se da, pre svih, Jovan Ćirić ode preko granice posle sjajnih igara u prolećnom delu sezone.

“Mladost ima mnogo mladih, zanimljivih igrača, pored onog drugog dela da iskusnijim. I za te mlađe ima dosta interesovanja. Prelazni rok je do sredine septembra, tako da nije zatvoren, moguće je da će biti i odlazaka i dolazaka. Sigurno da ako se pojavi igrač za koga sigurno znamo da će doneti kvalitet, pokušaćemo da ga dovedemo”, poručuje Radovan Ćurčić.