Igor Kokoškov pronašao novi posao

Iskusni srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov zvanično je imenovan za novog direktora za razvoj igrača u ambicioznoj organizaciji „Projekat B”, gde će biti zadužen za kreiranje i sprovođenje dugoročne strategije za rad sa mladim talentima. Ovo imenovanje predstavlja ključni korak u naporima organizacije da uspostavi vrhunski sistem za razvoj mladih košarkaša paralelno sa svojim profesionalnim takmičenjem, sa jasnim fokusom na ranu identifikaciju, selekciju i najsavremenije brušenje najtalentovanijih igrača.

Kokoškov na ovu funkciju donosi više od tri decenije vrhunskog trenerskog iskustva na svim nivoima košarkaške piramide, od evropskih klubova, preko reprezentativnih visina, pa sve do same NBA elite. Domaćoj i svetskoj javnosti je dobro poznat po tome što je 2018. godine ušao u istoriju kao prvi glavni trener rođen i odrastao van Severne Amerike koji je preuzeo jedan NBA tim, vodeći sa klupe ekipu Finiks Sansa.