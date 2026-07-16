Igor Kokoškov pronašao novi posao
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 17:15
Nije ono što ste očekivali
Iskusni srpski košarkaški stručnjak Igor Kokoškov zvanično je imenovan za novog direktora za razvoj igrača u ambicioznoj organizaciji „Projekat B”, gde će biti zadužen za kreiranje i sprovođenje dugoročne strategije za rad sa mladim talentima. Ovo imenovanje predstavlja ključni korak u naporima organizacije da uspostavi vrhunski sistem za razvoj mladih košarkaša paralelno sa svojim profesionalnim takmičenjem, sa jasnim fokusom na ranu identifikaciju, selekciju i najsavremenije brušenje najtalentovanijih igrača.
Kokoškov na ovu funkciju donosi više od tri decenije vrhunskog trenerskog iskustva na svim nivoima košarkaške piramide, od evropskih klubova, preko reprezentativnih visina, pa sve do same NBA elite. Domaćoj i svetskoj javnosti je dobro poznat po tome što je 2018. godine ušao u istoriju kao prvi glavni trener rođen i odrastao van Severne Amerike koji je preuzeo jedan NBA tim, vodeći sa klupe ekipu Finiks Sansa.
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Na reprezentativnom nivou, Kokoškov je ostvario istorijski uspeh kada je 2017. godine odveo selekciju Slovenije do titule šampiona Evrope, a tokom bogate karijere bio je i važan deo stručnog štaba reprezentacije Srbije. Kada je reč o evropskoj klupskoj košarci, srpski stručnjak je sa klupe predvodio turski Fenerbahče, dok mu je poslednji angažman u Evroligi bio na klupi Anadolu Efesa.
Organizacija „Projekat B” u poslednje vreme ubrzano širi svoje košarkaške operacije širom sveta, stavljajući poseban fokus na inovativne metode razvoja košarkaša. Angažovanje stručnjaka renomea Igora Kokoškova predstavlja jasan signal da ovaj projekat ima najviše moguće pretenzije i da želi da postane globalni lider u stvaranju košarkaških zvezda nove generacije.