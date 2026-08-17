Deportivo je ponovo kul, deda Obamejang tuče kao nekada, ali će Riazor još morati da čeka na slavlje

Gabonac je čovek koji je celu Galiciju večeras bacio u trans sredinom prvog poluvremena. Samo jedna lopta mu je bila dovoljna da rivala zavije u crno. Sredinom prvog poluvremena Lorenco Amatuči je poslao upotrebljivu loptu, Obamejan uspeo da izbegne ofsajd, a onda je usledio fenomenalan prijem i milimetarski precizan šut u dalji ugao.

Jeste, ima 37 godina, nema više one supersonične brzine koju je nekada imao, ali je ostalo magije, klase koju je toliko puta pokazao. Vremešan je, ali deda tuče kao nekada kad je nosio dres Arsenala i Borusije Dortmund. Samo nekoliko minuta ranije, Bil Nsongo je imao priliku da se upiše u strelce. Pokušao je da lobuje golmana gostiju Matijasa Ditura, ali je ovaj vrhovima prstiju uspeo da prebaci loptu preko gola.

Nije Depor bio mnogo aktivan u napadu posle vodećeg gola. Više su se fokusirali na odbranu, ali je utisak da su se previše povukli. Pogotovo u drugom poluvremenu. Elče je preuzeo loptu i počeo da plete mrežu oko gola Lea Romana. Domaćin se odlučio da čeka kontru i iskoristi individualni kvalitet Obamejana da još jednom zapreti. Imao je Gabonac još jedan dobar pokušaj sredinom drugog dela, ali je Dituro bio na mestu.

Bilo je vidljivo da se Deportivo muči da zaustavi napade rivala koji je sve lakše ulazio u kazneni prostor. Gonzalo Viljar je imao zicer, ostao je "jedan na jedan" sa Romanom, ali je golman tima iz La Korunje odlično reagovao. Već tad je bili jasno da će ekipa Antonija Idalga teško izdržati da ne primi gol i to se konačno desilo u 76. minutu. Posle kornera Viljara odlično je skočio Mark Aguado i utišao Riazor. Pokušavao je domaći tim da opet zapreti, imali su nekoliko obećavajućih napada, ali moraće Riazor da sačeka neko drugo veče kako bi mogao da slavi.

PRIMERA – 1. KOLO

Subota

Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)

/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/

Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)

/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/

Nedelja

Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)

/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/

Espanjol - Levante 3:0 (2:0)

/Fernandez 5, 40, Dolan 80/

Ponedeljak

Deportivo La Korunja - Elče 1:1 (1:0)

/Obamejang 21 - Aguado 76/

Sreda

21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)

Četvrtak

21.00: (2,35) Rajo Valjekano (3,10) Alaves (3,30)

Odloženo

Subota, 22. avgust

17.00: (1,70) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,50)

19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)

21.30: (6,00) Espanjol (4,00) Real Madrid (1,57)

Nedelja, 23. avgust

21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)

***kvote su podložne promenama