Dete Partizana Ivanjicu zamenilo Loznicom
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 10:51
Vezni fudbaler Andrej Mandić promovisan na Lagatoru
Krenuo je Andrej Mandić okolnim putem ka velikoj sceni u srpskom fudbalu. Nekadašnje dete Partizana, koje se kasnije školovalo u Štutgartu, od ovog ponedeljka ima novi klub. Mandića je zvanično promovisao član Mozzart Bet Prve lige, Loznica.
Ovaj 21-godišnji vezista se iz Nemačke vratio 2024. godine, a od tada traži svoje mesto pod suncem. Preko Naftagasa iz Elemira i Hajduk Divoša stigao je prošle zime do Javora, ali u Ivanjici nije dobio šansu da debituje u elitnom rangu.
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Zato, sada će se Mandić oprobati na Lagatoru. Imaće ulogu bonusa i to bi moglo da mu donese sigurniju minutažu.
“Dobro nam došao Andrej! Želimo ti mnogo zdravlja, sreće i uspešnih partija u zelenom dresu”, saopštila je Loznica na svojim društvenim mrežama.
18.30: (1,60) Rotor (3,60) SKA Habarovsk (5,60)
Mozzart Bet Prva liga Srbije startuje 1. avgusta, a Loznici će prvi rival biti novi drugoligaš Proleter 023 iz Zrenjanina, inače klub koji je nastao fuzijom Mandićevog bivšeg poslodavca Naftagasa sa Proleterom 2006. Taj meč će se odigrati na Lagatoru.
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