Dete Partizana Ivanjicu zamenilo Loznicom

Krenuo je Andrej Mandić okolnim putem ka velikoj sceni u srpskom fudbalu. Nekadašnje dete Partizana, koje se kasnije školovalo u Štutgartu, od ovog ponedeljka ima novi klub. Mandića je zvanično promovisao član Mozzart Bet Prve lige, Loznica.

Ovaj 21-godišnji vezista se iz Nemačke vratio 2024. godine, a od tada traži svoje mesto pod suncem. Preko Naftagasa iz Elemira i Hajduk Divoša stigao je prošle zime do Javora, ali u Ivanjici nije dobio šansu da debituje u elitnom rangu.