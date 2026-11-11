Dirljive reči: Dve zemlje i dva kluba ispratile Dževada Prekazija

„ Poštovana porodico Prekazi, uvaženi predstavnici Galatasaraja, dragi prijatelji Partizana, u ime našeg kluba zahvaljujem vam što ste došli da odamo počast Dževadu Prekaziju, jednom od velikana našeg kluba i jugoslovenskog fudbala. U ime Partizana, njegovoj porodici još jednom upućujem izraze najdubljeg saučešća. Neka mu je večna slava “, istakao je Danko Lazović , generalni direktor crno-belih.

Skupu su prisustvovali čelnici kluba iz Humske poput predsednika Rasima Ljajića i sportskog direktora Radosava Petrovića, skoro kompletan igrački kadar prvog tima, ali i nekadašnji asovi kao što su Vladimir Vermezović, Rade Zalad, Zvonko Živković, a među onima koji su se za govornicom oprostili od nekadašnjeg saigrača bio je Aca Trifunović.

„Sedam godina delio sam svlačionicu sa Prekazijem. Pripadali smo istoj generaciji, 1976. ušli u prvi tim, sećamo se Ljubljane i poslednjeg kola prvenstva kad je Partizan osvojio titulu posle 11 godina čekanja. Odigrali smo zajedno veliki broj mečeva protiv Zvezde, Vojvodine, Dinama, Hajduka... Nije više važna samo utakmica, ni ko je postigao gol, nego što smo bili dugo u Partizanu i što smo doneli klubu Mitropa kup, jedini međunarodni trofej od postanka. Sećemo se i susreta sa Dinamom na Marakani, vredan šampionskog naslova... Preki je imao dar koji se ne uči, levu nogu, snažan udarac. Dva velika kluba, dve zemlje danas se opraštaju od istog čoveka. Hvala ti za sve što si nam doneo“, istakao je Trifunović.

(Star sport)

(Star sport)

Koliko je bio značajan za ovdašnji fudbal znamo, ali razmere Prekazijevog dela vide se po tome što su čelnici Galatasaraja došli u Beograd na komemoraciju, a ostaće tu i za sahranu nekadašnjeg prvotimca istanbulskog velikana.

„Dragi prijatelji, okupili smo se da uputimo počast Prekaziju, jednom od nezaboravnih imena u istoriji našeg kluba. Njegovoj porodici i celoj fudbalskoj porodici upućujem iskreno saučešće. Kada je stigao u Galatasaraj, nije započeo put samo kao sjajan fudbaler, već kao ličnost koja je ostavila veliki trag sa ponosom noseći naš dres, odigravši ključnu ulogu u osvajanju titula i bio je jedna od glavnih figura u godinama kada je Galatasaraj počeo da sanja velike evropske snove. Godine 1989. postigao je gol Monaku, nezaboravan, a danas sa istim žarom taj pogodak živi u sećanju navijača Galatasaraja. Ono što je Prekija činilo posebnim nisu bili samo pogoci, nego što je karakterom i iskrenošću stekao posebno mesto u srcima naše zajednice. Kilometrima daleko od svoje domovine, ostavio je neizbrisiv trag. Srca miliona navijača Galatasaraja danas kucaju baš ovde. Pojedini fudbaleri nose samo dres kluba, a drugi postaju deo njegove istorije. I mi smo kao klub po njegovoj želji doneli dres koji je nosio u Galatasaraju i taj dres će se koristiti na sahrani. Dragi Prekazi, nikada nećemo zaboraviti radosti koje si nam priredio, golove koje si postigao i trud u žuto-crvenom dresu. Porodica Galatasaraj će te se uvek sećati, počivaj u miru velika legendo, nikada te nećemo zaboraviti“, napomenuo je Sedat Artukoglu, potpredsednik kluba sa Bosfora.

(Star sport)

(Star sport)

Posle njega govori je biranim rečima i ambasador Turske u Beogradu Ilhan Sajgili, koji je napomenuo:

„Izgubili smo velikog fudbalera i čoveka, upoznao sam ga pre dve godine, a iako sam navijač Fenerbahčea, shvatio sam koliko ga je turski narod je voleo. Počivaj u miru, dragi Dževade“.

Na komemoraciji su bili i predstavnici Crvene zvezde sa kojima je nekada vojevao bitke na terenima stare Jugoslavije, poput Boška Đurovskog, Zorana Filipovića ili Vladimira Petrovića Pižona.