Kol MekGi (Šefild Venzdej)
Kol MekGi (Šefild Venzdej)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Šefildska Sreda pogađa u sredu

Vreme čitanja: 1min | sre. 11.11.26. | 11:07

Pročitajte nekoliko predloga za 11. novembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
ENGLESKA - LIGA TROFEJ | 20:00
Sheffield W. - Accrington
ID: 10106238

Pred kraj prošle sezone Šefild Venzdej je promenio vlasnika i restruktuiranje je moralo da se odrazi na rezultate u Ligi 1. Međutim, Sove odlično guraju u ovom takmičenju i očekujemo da pobedom u direktnom duelu sa objektivno slabijim Akringtonom odbrane prvo mesto u grupi. Mozzart RELAX vam keca zaokružuje čim domaći povedu sa dva gola.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.5)
Fiksevi dana
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 13:00
Vietnam - Chin.Taipei
ID: 10107746

Vijetnam napreduje iz godine u godinu, o čemu svedoči podatak da će naredne godine treći put zaredom igrati na Kupu Azije. S druge strane, Kineski Tajpej (odnosno Tajvan) tavori i ne bi smeo da predstavlja ozbiljnu prepreku domaćima. Kec slabo plaća, zato ga kombinujte sa 3+.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3+ (1.3)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA EP M19 2027 | 17:00
Serbia M19 - Faroe Islands M19
ID: 10108854

Izabranici selektora Slađana Nikolića domaćini su drugog kruga kvalifikacija za omladinsko prvenstvo Evrope. Osim reprezentacije Farskih Ostrva, protiv koje danas startuju, u Pančevu će im rivali biti još i vršnjaci iz Crne Gore i Azerbejdžana. Ovde očekujemo sigurnu pobedu, a meč je u Mozzart RELAX ponudi.

Sigurna pobeda

Tip: 1 (1.85)
Fiksevi dana
ENGLESKA - LIGA KUP W | 20:00
Liverpool W - Aston Villa W
ID: 10108208

Zlatno doba Crvenih bilo je sredinom prošle decenije, kada su dvaput bile šampionke Engleske, ali potom su često bile na “klackalici” između dva najviša ranga. Aston Vila je trenutno stabilnija, mada nedovoljno da bismo vam predložili dvojku. Oslonite se na tradicionalno GG.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.57)
Vredi probati
ČEŠKA - KUP | 18:00
Artis Brno - Jablonec
ID: 10107701

Jedina prava prednost Artisa nije domaći teren - malo bolje igra na strani - nego svežina zbog toga što Jablonec predstavlja češku u Ligi konferencije. Ali, prošlosezonski finalista Kupa navikao je na ritam od dva meča nedeljno i kec je isključen (X2), ali ne i GG. Uparite ih.

Mozzart kombinazzije

Tip: X2&gg (2.15)
Vredi probati
ŠPANIJA 4 - GRUPA 3 | 19:00
Castellon II - Dep.Minera
ID: 10107917

Drugi tim Kasteljona do pre mesec dana bio je lider, ali je u minula četiri kola doživeo dva poraza, što je omogućilo Mineri da ge pretekne i serijom od pet trijumfa postane “kalif umesto kalifa”. Verujemo da će gosti da potvrde sjajnu formu, ako se ne slažete probajte sa 2-4.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.55)
Vredi probati
BELGIJA 3 A | 14:30
Onhaye - RSC Habay
ID: 10107699

Belgijske lige generalno su veoma efikasne i ekipe koje su na dvocifrenom broju utakmica poatigle manje od deset golova su prava retkost. Jedna od njih je Abe, specijalista za igranje na mali rezultat u gostima, a kako se ni Onej ne pretrže sa pogocima 0-2 je vredno rizika.

Ukupno golova

Tip: 0-2 (2.15)
Za izbegavanje
ENGLESKA - LIGA TROFEJ | 20:00
Barnsley - Oldham
ID: 10106241

Barnsli je sa dva poraza na začelju grupe i rezultat mu ništa ne znači, dok je Oldam na vrhu tabele sa maksimalnim učinkom. Pored toga, glavna preokupacija domaćih je da što pre „isplivaju“ iz zone ispadanje Lige 1, pa kad se sve sagleda bilo bi najbolje preskočiti ovaj par.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.75)

tagovi

predlozzi i tipovanja
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest