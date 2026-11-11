PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Šefildska Sreda pogađa u sredu

Vreme čitanja: 1min | sre. 11.11.26. | 11:07
Pročitajte nekoliko predloga za 11. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Pred kraj prošle sezone Šefild Venzdej je promenio vlasnika i restruktuiranje je moralo da se odrazi na rezultate u Ligi 1. Međutim, Sove odlično guraju u ovom takmičenju i očekujemo da pobedom u direktnom duelu sa objektivno slabijim Akringtonom odbrane prvo mesto u grupi. Mozzart RELAX vam keca zaokružuje čim domaći povedu sa dva gola.
Konačan ishod
Vijetnam napreduje iz godine u godinu, o čemu svedoči podatak da će naredne godine treći put zaredom igrati na Kupu Azije. S druge strane, Kineski Tajpej (odnosno Tajvan) tavori i ne bi smeo da predstavlja ozbiljnu prepreku domaćima. Kec slabo plaća, zato ga kombinujte sa 3+.
Mozzart kombinazzije
Izabranici selektora Slađana Nikolića domaćini su drugog kruga kvalifikacija za omladinsko prvenstvo Evrope. Osim reprezentacije Farskih Ostrva, protiv koje danas startuju, u Pančevu će im rivali biti još i vršnjaci iz Crne Gore i Azerbejdžana. Ovde očekujemo sigurnu pobedu, a meč je u Mozzart RELAX ponudi.
Sigurna pobeda
Zlatno doba Crvenih bilo je sredinom prošle decenije, kada su dvaput bile šampionke Engleske, ali potom su često bile na “klackalici” između dva najviša ranga. Aston Vila je trenutno stabilnija, mada nedovoljno da bismo vam predložili dvojku. Oslonite se na tradicionalno GG.
Oba tima daju gol
Jedina prava prednost Artisa nije domaći teren - malo bolje igra na strani - nego svežina zbog toga što Jablonec predstavlja češku u Ligi konferencije. Ali, prošlosezonski finalista Kupa navikao je na ritam od dva meča nedeljno i kec je isključen (X2), ali ne i GG. Uparite ih.
Mozzart kombinazzije
Drugi tim Kasteljona do pre mesec dana bio je lider, ali je u minula četiri kola doživeo dva poraza, što je omogućilo Mineri da ge pretekne i serijom od pet trijumfa postane “kalif umesto kalifa”. Verujemo da će gosti da potvrde sjajnu formu, ako se ne slažete probajte sa 2-4.
Konačan ishod
Belgijske lige generalno su veoma efikasne i ekipe koje su na dvocifrenom broju utakmica poatigle manje od deset golova su prava retkost. Jedna od njih je Abe, specijalista za igranje na mali rezultat u gostima, a kako se ni Onej ne pretrže sa pogocima 0-2 je vredno rizika.
Ukupno golova
Barnsli je sa dva poraza na začelju grupe i rezultat mu ništa ne znači, dok je Oldam na vrhu tabele sa maksimalnim učinkom. Pored toga, glavna preokupacija domaćih je da što pre „isplivaju“ iz zone ispadanje Lige 1, pa kad se sve sagleda bilo bi najbolje preskočiti ovaj par.
Konačan ishod