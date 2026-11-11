Mark Bernal, 19-godišnjak koji je penzionisao roditelje
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 11:38
“To je posebna stvar za mene”, kaže vezista Barselone
Karijera tek u povoju, ugovor još – dečački. Barem kada su Barselonini standardi u pitanju. Ali Mark Bernal je najponosniji što je sa svojih 19 godina već uspeo da pošalje roditelje u penziju.
Ocu Toniju je inače 57 godina, nekada je igrao za katalonske niželigaše, a posle je radio u banci. Majka Keralt Kasas ima 50, radila je sa osobama sa invaliditetima, poslednje zaposlenje je imala u IT sektoru. Ali sada kada sin, po slovu podebljanog ugovora iz 2024, godišnje zarađuje između 1.200.000 i 1.500.000 evra bruto (oko 300.000 su bonusi), zaista nema potrebe da se više muče. Barem dok se ne bahate.
“Nisu mladi, ali nisu još ni stari. Normalni su ljudi, ne rade više ništa. Penzionisao sam ih”, smeje se mladi vezista u intervjuu za El Partidazo.
“To je za mene posebna stvar. Najposebnija… To mi je bila najveća želja. Išlo je malo po malo. Kada su videli da se stvari odvijaju u dobrom smeru, da sam dobio novi ugovor dok sam bio povređen… Počeli su polako da razmišljaju o tome, usporili malo s poslom. Za mene kao sina, to je fantastičan osećaj”.
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Uostalom, Bernal još živi sa majkom i bratom. Povremeno ode do rodne Berge da odmori od gradske vreve i vidi se sa prijateljima iz detinjstva.
“Kad odemo na kafu, svako plaća za sebe”, otkriva.
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Doduše, ima on stare prijatelje i iz sveta fudbala. Sa Laminom Jamalom deli svlačionicu još otkako su bili sedmogodišnjaci.
“Imali smo mi našu porciju svađa”, opet s osmehom priča Bernal.
Sad svlačionicu deli i sa 11 godina starijim asom kakav je Rodri. I verovatno da je bilo malo straha za mesto u timu kad je Rodri stigao iz Mančester Sitija, imajući u vidu da igraju na istoj poziciji?
“Posmatrao sam na dva načina. Prvi je, igraću sa najboljim defanzivnim vezistom na svetu i mnogo ću da naučim od njega. A drugi jeste bio taj da će mi verovatno dosta skratiti minutažu. Ali klub me je uverio da će sve biti u redu. Da, igram manje, ali ga gledam iz prvog reda. A, sa njim je lako slagati se. Neću da kukam zbog toga što sada nemam minutažu kao pre”, iskren je Bernal.