Mark Bernal, 19-godišnjak koji je penzionisao roditelje

Karijera tek u povoju, ugovor još – dečački. Barem kada su Barselonini standardi u pitanju. Ali Mark Bernal je najponosniji što je sa svojih 19 godina već uspeo da pošalje roditelje u penziju.

Ocu Toniju je inače 57 godina, nekada je igrao za katalonske niželigaše, a posle je radio u banci. Majka Keralt Kasas ima 50, radila je sa osobama sa invaliditetima, poslednje zaposlenje je imala u IT sektoru. Ali sada kada sin, po slovu podebljanog ugovora iz 2024, godišnje zarađuje između 1.200.000 i 1.500.000 evra bruto (oko 300.000 su bonusi), zaista nema potrebe da se više muče. Barem dok se ne bahate.

“Nisu mladi, ali nisu još ni stari. Normalni su ljudi, ne rade više ništa. Penzionisao sam ih”, smeje se mladi vezista u intervjuu za El Partidazo.

“To je za mene posebna stvar. Najposebnija… To mi je bila najveća želja. Išlo je malo po malo. Kada su videli da se stvari odvijaju u dobrom smeru, da sam dobio novi ugovor dok sam bio povređen… Počeli su polako da razmišljaju o tome, usporili malo s poslom. Za mene kao sina, to je fantastičan osećaj”.