Umesto o Srbiji, Nemci o religiji: Kruna Feliksa Nmeče

E sad, kad kažemo “kontroverznih” to koristimo jer pričamo o problemima uređenih i bogatih zemalja. U Srbiji teško da bi bilo ko išta primetio kad je Nmeča slavio dva gola u pobedi nad Elbersbergom. Tako što je simulirao kako rukama skida krunu sa glave i stavlja je na zemlju, simbolički – Isusu Hristu pred noge. Što je pak izazvalo oštre kritike Borusijinih navijača, a u Dortmundu su oni i te kako slušaju.

“Vera ne opravdava isključivanje. Fera ne opravdava podele. Borusija Dortmund je klub za sve… Ne možemo i nećemo da ćutimo kada je reč o vrednostima našeg kluba… Tamo gde se religija koristi kako bi se ljudima uskraćivalo dostojanstvo, tu se naša tolerancija završava”, naveli su oni.

Pitate se: šta im je ovde zasmetalo? Pa da objasnimo. Nmečina proslava je deo kampanje “Kraljev povratak”, koju je pred ovogodišnji Mundijal lansirala organizacija “Ballers in God”, ili u slobodnom prevodu – loptaši u Bogu. Tu organizaciju je 2015. osnovao nekadašnji fudbaler Kristala Palasa i Totenhema Džon Bostok, a sada je na Instagramu prati skoro 800.000 ljudi. Njeni promoteri su i neki proslavljeni fudbaleri, poput Marka Geija, Bukaje Sakoa, Kake… Svi oni okupili su se kako bi ojačali sopstvenu veru u Boga, te promovisali hrišćanske vrednosti.

To nije problem. Ni to što je Nmeča vernik. Problem je nastao kada je nemačka televizija ARD prošlog leta objavila istraživanje kojim su utvrđene veze BiG organizacije sa američkom evangelističkom organizacijom Graundvajer (Groundwire). U stvari, naslovna strana sajta kampanje “Kraljev povratak” imala je link koji je vodio ka “lajv” savetovalištu Graundvajera. Novinari ARD-a su se prijavili, tamo su im savetnici iznosili neke dosta tvrde stavove. Da je recimo abortus “plan Sotone”, da je homoseksualnost greh… U Nemačkoj te tvrdnje ne prolaze, pa je Nmeča morao da se izvinjava.

“Moja namera nije bila da promovišem sebe ili bilo koju organizaciju već da svoju ‘krunu’ stavim pred skoro dolazećeg kralja, da iskažem svoju nadu i snagu, da ukažem na Hrista. Nisam time hteo da promovišem bilo kakvu netoleranciju, diskrimaciju niti mržnju… Kao Hrišćanima, naša poruka je poruka ljubavi i poštovanja prema svakoj osobi, bez obzira na to odakle dolazi, u šta veruju ili kakve stavove ima”.

Nmeča je inače već imao problema sa “Žutim zidom”. Još kada je 2023. dolazio u Dortmund morao je da briše Instagram postove na kojima je bilo i nekih komofobnih napisa. A, Borusijini navijači se prilično diče svojim progresivnim, antifašističkim idejama. Zbog toga su već dve godine u ratu sa upravom koja je bez njihovog znanja potpisala sponzorski ugovor sa Rajnmetalom, koji će im za period od tri sezone doneti oko 30.000.000 evra. Međutim, Rajnmetal je i peti na listi najvećih evropskih proizvođača oružja što se nikako nije dopalo Žutom zidu, pa se očekuje da se 2028, kada ovaj ugovor istekne, isti ne produži.

Kažemo već, problemi prvog sveta.