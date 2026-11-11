Baskonija dogovorila pojačanje, ali ne stiže za Partizan

Šmits je aktuelnu takmičarsku godinu započeo u Kineskoj košarkaškoj ligi (CBA) u dresu Ningbo Roketsa. Na osam odigranih mečeva u Kini beležio je u proseku 11,8 poena, 7,6 skokova i 1,4 asistencije, ali je nakon raskida saradnje dobio potpuno čiste papire za povratak na evropsku scenu.

Iskusni Letonac donosi ogromno i dragoceno evroligaško iskustvo u ekipu iz Viktorije. U dosadašnjoj karijeri upisao je čak 249 nastupa u elitnom takmičenju noseći dresove Barselone (2018–2022), Žalgirisa (2022–2024) i Anadolu Efesa (2024–2026). Prošle sezone je u timu iz Istanbula pod vođstvom Pabla Lasa odigrao 35 mečeva u Evroligi, uz prosek od 6,7 poena i 3,1 skok za oko 16 minuta po utakmici.

Kroz bogatu evroligašku karijeru, Šmits se profilisao kao izuzetno pouzdan i čvrst visoki igrač koji donosi beskompromisnu fizičku snagu, borbenost pod košem i opasnu širinu u napadu. Karakterišu ga odlični procenti šuta (62% za dva i 36% za tri poena na uzorku kompletne evroligaške karijere), ali i čelična izdržljivost — od sezone 2019/20 propustio je tek nekolicinu utakmica i nalazi se u samom vrhu takmičenja po broju odigranih mečeva u tom periodu.

Zvanična potvrda saradnje očekuje se veoma brzo, čime će Baskonija dobiti značajno oružje i preteću opciju u reketu u borbi za beg sa samog dna evroligaške tabele.