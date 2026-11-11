Taman je počeo da igra, Milić mora na pauzu
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 10:53
Partizan bez crnogorskog štopera na IMT
Najpre je bio starter, pa konkurent za mesto u timu, potom je naprasno – ili ne baš tako naprasno – nestao sa radara stručnog štaba, da bi se promenom trenera vratio u početnih 11 i krenuo redovno da igra. No, za naredni prvenstveni meč Partizan neće biti u prilici da računa na Stefana Milića.
Crnogorac je u završnici nedeljnog susreta sa Mačvom sankcionisan žutim kartonom, što mu je bila četvrta javna opomena od početka Mozzart Bet Superlige, a prema Propozicijama takmičenja sledi mu automatska pauza. Posledično tome, trener Aleksandar Stanojević će za susret sa IMT-om posle reprezentativne pauze morati da formira štoperski tandem bez Milića.
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Upravo je Stanojević vratio Milića među startere na povratničkom debiju u Nišu, tada je nekadašnji član podgoričke Budućnosti bio i strelac protiv Radničkog, a odigrao je i mečeve sa Zemunom i Mačvom, ali naredni propušta.
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S obzirom na to da nije baš veliki zagovornik stranaca u poslednjoj liniji, biće interesantno videti hoće li se Stanojević za duel sa Traktoristima opredeliti za Sidneja Limu ili za Stefana Mitrovića, uz napomenu da bi možda šansu mogao da dobije i Mateja Milovanović, pošto je u Humsku i doveden kao štoper, ali je često igrao na poziciji levog beka.
Pre duela sa IMT-om u Loznici, Parni valjak će odigrati i prijateljsku utakmicu u Solunu protiv PAOK-a, u subotu, u sklopu obeležavanja 100 godina postojanja grčkog velikana. Za taj susret neće konkurisati fudbaleri u raznim reprezentativnim selekcijama: Nikola Simić, Nemanja Trifunović, Stefan Petrović, Milan Vukotić, Aleks Zeković i Erik Kojzek.