Taman je počeo da igra, Milić mora na pauzu

Upravo je Stanojević vratio Milića među startere na povratničkom debiju u Nišu, tada je nekadašnji član podgoričke Budućnosti bio i strelac protiv Radničkog, a odigrao je i mečeve sa Zemunom i Mačvom, ali naredni propušta.

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S obzirom na to da nije baš veliki zagovornik stranaca u poslednjoj liniji, biće interesantno videti hoće li se Stanojević za duel sa Traktoristima opredeliti za Sidneja Limu ili za Stefana Mitrovića, uz napomenu da bi možda šansu mogao da dobije i Mateja Milovanović, pošto je u Humsku i doveden kao štoper, ali je često igrao na poziciji levog beka.

Pre duela sa IMT-om u Loznici, Parni valjak će odigrati i prijateljsku utakmicu u Solunu protiv PAOK-a, u subotu, u sklopu obeležavanja 100 godina postojanja grčkog velikana. Za taj susret neće konkurisati fudbaleri u raznim reprezentativnim selekcijama: Nikola Simić, Nemanja Trifunović, Stefan Petrović, Milan Vukotić, Aleks Zeković i Erik Kojzek.