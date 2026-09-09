Dobro došli u salon lepote Kamp Nou: Fajenord na Barsinom tretmanu zatezanja obrva
Vreme čitanja: 11min | sre. 09.09.26. | 20:32
Četvrta petarda Blaugrane u pet utakmica u novoj sezoni
Volimo mi, sportski novinari, ponekad da utakmicama nadenemo poneki “borbeni” opis, tek da podvučemo koliko je truda i znoja uloženo u taj rezultat, Ali ovo što je Barselona večeras prikazala protiv Fajenorda? Ničeg ratničkog tu nije bilo. Oni najuporniji navijači, koje ni jak letnji pljusak nije oterao sa tribina, i po tom nevremenu verovatno su se osećali kao da su na “wellness” tretmanu u salonu lepote Kamp Nou. Nula stresa, samo zatezanje obrva zbog stalnog kolačenja očiju na poteze Lamina Jamala i družine. Fajenord je tu poslužio kao dekor, onaj fini delić enterijera da vam ugođaj učnini još komfornijim. Za ostatak se pobrinuo ljubazni domaćin udostojivši nas klasičnog fudbalskog blaženstva za rutinskih 5:1 na startu Lige šampiona.
U kojoj je, to se zna, Barsin cilj – sam pehar. Koji sanja još od 2015. i ere Lionela Mesija. Da li će ovako moći do njega? Sigurno da neće, za tako nešto moraće da rade i pesnice. Ali, dok ne dođu na red te odsudne bitke – da se opet poslužimo ratnim terminom – sebičluk bi bio uskratiti vaskoliku javnost ovog katarzičnog zadovoljstva. Kad si već u stanju da ga velikodušno pružiš. Kao što Barsa jeste, jer je ovaj tim selektiran da nas sve ostavi bez daha.
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Da li će to da uradi Rafinja, koji će jednom fintom da hipnotiše dvojicu čuvara i izbaci ih iz kadra kao Ptica Trkačica kada propusti Peru Kojota da sleti s litice u kanjon? Ili Karim Adejemi kad nanjuši pred sobom dva mera čistine i raspali sa namerom da svima pokaže da on nije na terenu samo da bi Entoni Gordon malo odmorio posle fantastičnog početka sezone? Ili mađioničar Lamin Jamal, koji nas nekad podseti na one stare majstore fudbala što su umeli da predbriblaju rivala samo da bi vratili nazad da to učine opet? To je manje važno. Jer još jednom, ovaj tim je stvoren da uživa, da inspiriše, da zabavlja.
Sad, da je preko puta bio neki tvrđi, namazaniji tim od holandskog vicešampiona, možda bi Katalonci bili kažnjeni za tu, nekad se učini, dečju drskost na terenu. No, danas to nije bio slučaj. Kad je već tako, i kad znaju da mogu, zašto da prestanu da se igraju?
Pedri je delio lopte opušten kao da se dodaje sa bratom u dvorištu, pokrenuo akciju za prvi gol Rafinje, upisao asistenciju za Brazilčev drugi, njegov već osmi u sezoni, a tek smo na početku septembra. Jamalu se pisala ta prva asistencija, mada je njegov doprinos više bio estetske prirode, pošto je primoravao sve na tribinama da ustaju i ponovo sedaju na vlažna sedišta kada bi loptu prebacivao sa jednog na drugo stopalo, ili zastajao da odigra petom, tek da navijačima da vremena da procesuiraju prethodni dribling.
Ili je bar tako bilo dok u 77. minutu nije uočio rupu u živom zidu gostiju i slobodnjak pretvorio u četvrti gol Blaugrane.
Fajenord je pokušavao da u svom arsenalu pronađe odgovor na taj Barsin šešir trikova, ali izuzev 24-godišnjeg Anisa Hađ Muse (zaista bi šteta za evropski fudbal bila da je isterao svoje i ubedio upavu Fajenorda da ga pusti da ode po novac u Saudijsku Arabiju) jednostavno nema taj kvalitet u nogama.
Hađ Musa, brz kao vetar, jeste pravio dar mar po desnom krilu i davao i Barsinom golmanu Đoanu Garsiji šansu da se istakne. Jeste i Načo Feri, 9.000.000 evra vredno pojačanje iz Vesterloa, čak i zatresao mrežu domaćina (gol poništen zbog ofsajda), jesu gosti s nekakvim osnovom tražili i jedanaesterac, ali na Kamp Nou se pita samo jedan tim. I sve što se dešava na terenu zavisi samo od toga koliko se Kataloncima igra. I da li su tog dana raspoloženi za razonodu. Ili za takmičenje.
Prvo kolo Lige šampiona bilo je “relax” veče. Da ljudi opuste stegnute mišiće, da zaborave svakodnevne probleme i sete se fudbala kakav treba da bude. Ili je bar bio u našim glavama kad smo se, onako dečački, zaljubili u bubamaru. Kad je sve bilo zbog vica, kad je bilo zbog radosti. To što je Sem Stajn u 82. minutu postigao utešni gol za Fajenord i produžio Barsin niz na čak 16 utakmica u Ligi šampiona na kojima nije sačuvala mrežu? O tome nek brinu oni što tvrde da odbrana osvaja titule. I neka budu u pravu. Barselona igra za golove. Evo, svoj prvi u njenom dresu postigao je i Gabrijel Žezus (na još jednu Jamalovu asistenciju), a Barsa je na prvih pet utakmica u sezoni postigla 22 komada.
Pa se ti brani protiv nje…
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50) MOZZART RELAX
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75) MOZZART RELAX
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10) MOZZART RELAX
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama