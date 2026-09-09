Dobro došli u salon lepote Kamp Nou: Fajenord na Barsinom tretmanu zatezanja obrva

U kojoj je, to se zna, Barsin cilj – sam pehar. Koji sanja još od 2015. i ere Lionela Mesija . Da li će ovako moći do njega? Sigurno da neće, za tako nešto moraće da rade i pesnice. Ali, dok ne dođu na red te odsudne bitke – da se opet poslužimo ratnim terminom – sebičluk bi bio uskratiti vaskoliku javnost ovog katarzičnog zadovoljstva. Kad si već u stanju da ga velikodušno pružiš. Kao što Barsa jeste, jer je ovaj tim selektiran da nas sve ostavi bez daha.

Volimo mi, sportski novinari, ponekad da utakmicama nadenemo poneki “borbeni” opis, tek da podvučemo koliko je truda i znoja uloženo u taj rezultat, Ali ovo što je Barselona večeras prikazala protiv Fajenorda? Ničeg ratničkog tu nije bilo. Oni najuporniji navijači, koje ni jak letnji pljusak nije oterao sa tribina, i po tom nevremenu verovatno su se osećali kao da su na “wellness” tretmanu u salonu lepote Kamp Nou. Nula stresa, samo zatezanje obrva zbog stalnog kolačenja očiju na poteze Lamina Jamala i družine. Fajenord je tu poslužio kao dekor, onaj fini delić enterijera da vam ugođaj učnini još komfornijim. Za ostatak se pobrinuo ljubazni domaćin udostojivši nas klasičnog fudbalskog blaženstva za rutinskih 5:1 na startu Lige šampiona.

Da li će to da uradi Rafinja, koji će jednom fintom da hipnotiše dvojicu čuvara i izbaci ih iz kadra kao Ptica Trkačica kada propusti Peru Kojota da sleti s litice u kanjon? Ili Karim Adejemi kad nanjuši pred sobom dva mera čistine i raspali sa namerom da svima pokaže da on nije na terenu samo da bi Entoni Gordon malo odmorio posle fantastičnog početka sezone? Ili mađioničar Lamin Jamal, koji nas nekad podseti na one stare majstore fudbala što su umeli da predbriblaju rivala samo da bi vratili nazad da to učine opet? To je manje važno. Jer još jednom, ovaj tim je stvoren da uživa, da inspiriše, da zabavlja.

Sad, da je preko puta bio neki tvrđi, namazaniji tim od holandskog vicešampiona, možda bi Katalonci bili kažnjeni za tu, nekad se učini, dečju drskost na terenu. No, danas to nije bio slučaj. Kad je već tako, i kad znaju da mogu, zašto da prestanu da se igraju? Pedri je delio lopte opušten kao da se dodaje sa bratom u dvorištu, pokrenuo akciju za prvi gol Rafinje, upisao asistenciju za Brazilčev drugi, njegov već osmi u sezoni, a tek smo na početku septembra. Jamalu se pisala ta prva asistencija, mada je njegov doprinos više bio estetske prirode, pošto je primoravao sve na tribinama da ustaju i ponovo sedaju na vlažna sedišta kada bi loptu prebacivao sa jednog na drugo stopalo, ili zastajao da odigra petom, tek da navijačima da vremena da procesuiraju prethodni dribling. Ili je bar tako bilo dok u 77. minutu nije uočio rupu u živom zidu gostiju i slobodnjak pretvorio u četvrti gol Blaugrane.