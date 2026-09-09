Srbin, Bosanac, ’Hrvat’ i Švabe – nije vic, nego Liga šampiona! Het-trik Demirovića za 12 minuta

Ljubitelji klađenja imali su siguricu u igri na golove. Jer, statistika je pre utakmice govorila da je u poslednjih 16 evropskih mečeva Štutgarta palo 56 golova (3,5 u proseku), a na prethodnih deset evropskih Vikinga čak 43 (4,3 po meču). Ove sezone, na prva četiri takmičarska susreta nemačkog tima viđeno je čak 19 pogodaka!

Ljubitelji fudbala, pak, imali su siguricu da će gledati jednu zanimljivu utakmicu, čak istorijsku iz vizure gostiju, kojima je ovo bio debitantski nastup u Ligi šampiona. Jeste ovo era hiper ekspanzije norveškog fudbala, ali nije Viking mogao ozbiljnije da se suprotstavi Štutgartu u meču prvog kola Lige šampiona - 3:1 bio je konačan rezultat postavljen još posle nešto više od pola sata igre.