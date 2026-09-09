Srbin, Bosanac, ’Hrvat’ i Švabe – nije vic, nego Liga šampiona! Het-trik Demirovića za 12 minuta
Vreme čitanja: 9min | sre. 09.09.26. | 20:39
Pobeda Štutgarta nad debitantnom Vikingom od 3:1, svi golovi u prvom poluvremenu
Ljubitelji klađenja imali su siguricu u igri na golove. Jer, statistika je pre utakmice govorila da je u poslednjih 16 evropskih mečeva Štutgarta palo 56 golova (3,5 u proseku), a na prethodnih deset evropskih Vikinga čak 43 (4,3 po meču). Ove sezone, na prva četiri takmičarska susreta nemačkog tima viđeno je čak 19 pogodaka!
Ljubitelji fudbala, pak, imali su siguricu da će gledati jednu zanimljivu utakmicu, čak istorijsku iz vizure gostiju, kojima je ovo bio debitantski nastup u Ligi šampiona. Jeste ovo era hiper ekspanzije norveškog fudbala, ali nije Viking mogao ozbiljnije da se suprotstavi Štutgartu u meču prvog kola Lige šampiona - 3:1 bio je konačan rezultat postavljen još posle nešto više od pola sata igre.
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Kao u nekom vicu. Imali smo Srbina – sudiju Nenada Minakovića, čiju je najtežu odluku na meču, za razliku od nedavnog večitog derbija, ovog puta potvrdila VAR soba. Imali smo Bosanca – Ermedin Demirović apsolutni je junak utakmice kao strelac tri gola u razmaku od 12 minuta. Imali smo ’Hrvata’ – tu ćemo staviti zagradu, jer on je to po mestu rođenja (Rijeka), a o poreklu Zlatka Tripića prethodnih su meseci pisani vrlo oprečni tekstovi u medijima u regionu. Kao da je bitno, jezik fudbala je univerzalan, a Tripić je samo potvrdio svoje nestvarne brojke u sezoni iz snova i postigao prvi gol Vikinga u evropskoj eliti, pa nije ni čudo što ga svi svojataju na ex-yu prostoru. Imali smo, naposletku, i Švabe – opšte poznati nadimak kluba koji je ove večeri prvi put u svojoj istoriji, tek iz petog pokušaja, slavio u meču prvog kola grupne ili ligaške faze Lige šampiona.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine sezonu je započeo kao rezerva Dženanu Pejčinoviću (eto i Crnogorca poreklom, zamenio je Demirovića u 62. minutu, ali je ostao bez golgeterskog učinka), skupo plaćenom ovoletošnjem pjačanju iz Volfsburga. Ovo mu je bila prva utakmica u startnoj postavi i između 20. i 32. minuta – tri pogotka. To je 'tek' peti najbrži het-trik u istoriji Lige šampiona, za koji će morati da jednom lepom večerom časti Deniza Undava.
Stavio je trener Sebastijan Henes drugog najboljeg strelca Bundeslige za prethodnu sezonu na poziciju iza špica i pogodio, jer nemački reprezentativac nije samo majstor samo za postizanje, već i za nameštanje golova. Spakovao je Demiroviću drugi i treći, prvi je došao kao posledica dugo građene akcije, koju su ukrasili kombinacijom po levoj strani Firih i Štiler.
Kod trećeg pogotka Demirovića ostala je dilema da li je u prijemu loptu zakačio rukom. Trajala je neko vreme provera u VAR sobi, ali je Minaković dobio potvrdu da je gol regularan.
Samo što je domaćin poveo, Viking je uspeo da izjednači. Tačno dva minuta kasnije, smušena reakcija najpre El Kanusa, pa Šaboa, ostao je Tripić u situaciji jedan na jedan sa protivničkim defanzivcem i poentirao.
Nije možda svojstveno nemačkim timovima ono što je Štutgart radio u nastavku – odrađivao je posao. Čak i prepustio inicijativu gostima, koji su izveli nekoliko opasnih naleta u uvodnoj fazi ovog perioda meča, ali jedinu zicer priliku tek u poslednjoj sekundi, kada je Undav posle kornera pogodio stativu. Pre dve sezone Štutgart je premijerno izdanje Ligešampiona u ovom formatu završio na 26. mestu, bez plasmana u nokaut fazu. Sada je načinio važan korak ka popravljanju tog učinka.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona - Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 - Steijn 82/
Štutgart - Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 - Tripić 22/
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50) MOZZART RELAX
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75) MOZZART RELAX
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10) MOZZART RELAX
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama