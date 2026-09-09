Nema kraja problemima za Željka Obradovića: Povredio se i Mustafa Fal

Jedan problem za drugim ređaju se u svlačionici Panatinaikosa. Sezona još nije ni krenula, a lista povređenih igrača raste iz sedmice u sedmicu.

Poslednji na spisku našao se Mustafa Fal. Prekaljeni centar, koji je ovog leta napravio najveći “greh” u grčkom sportu jer je iz Olimpijakosa otišao direktno u redove najvećeg rivala, doživeo je povredu zadnje lože, baš kao što je to pre nekoliko dana bio slučaj sa Nikosom Rogavopulosom.