Nema kraja problemima za Željka Obradovića: Povredio se i Mustafa Fal
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 19:31
Pitanje je da li će biti spreman za početak Evrolige
Jedan problem za drugim ređaju se u svlačionici Panatinaikosa. Sezona još nije ni krenula, a lista povređenih igrača raste iz sedmice u sedmicu.
Poslednji na spisku našao se Mustafa Fal. Prekaljeni centar, koji je ovog leta napravio najveći “greh” u grčkom sportu jer je iz Olimpijakosa otišao direktno u redove najvećeg rivala, doživeo je povredu zadnje lože, baš kao što je to pre nekoliko dana bio slučaj sa Nikosom Rogavopulosom.
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24. septembar, 20.15: (1,10) Panatinaikos (23,0) Pariz (7,50)
Fal je četvrti igrač koji je ispao iz stroja pred početak sezone. Kendrik Nan je još pre 20 dana podvrgnut artroskopiji jer mu je stradao meniskus, zatim se povredio Najdžel Hejs Dejvis kome je stradala četvrta metakarpalna kosta u levoj šaci i biće van terena oko šest sedmica.
I dalje nema informacija o tome koliko će Rogavopulos i sada Fal biti odsutni, međutim pitanje je da li će biti spremni za početak Evrolige.
To znači da su sada na centarskim pozicijama ostali samo Matijas Lesor i Geršon Jabusele, kao i da će Dinos Mitoglu morati da odradi više posla unutra. Kao visoka krila tu su još Huančo Ernangomez i Isak Bonga, dok su u spoljnoj liniji između ostalih zdrav Silven Fransisko, Kostas Slukas, Džerijan Grent, Branku Badio...
PAO prvi meč u Evroligi igra 24. septembra, protiv Pariza na svom parketu. Podsetimo, Zeleni će sedam od prvih osam utakmica u Evroligi odigrati kod kuće, a jedino gostovanje je Partizan Mozzart Betu, u petom kolu zakazanom 13. oktobra.