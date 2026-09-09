Dubočica dovela napadača za koga je Milan svojevremeno platio 1.500.000 evra

Potrebno je dodatno posložiti redove, a na tom planu klub sa juga Srbije povukao je danas vrlo zanimljiv potez. Samo ime i prezime Emila Robeka ne znači ništa ni najpasioniranijim ljubiteljima fudbala, ali pogled na njegov „si-vi“ ukazuje na činjenicu da je u Mozzart Bet Prvu ligu stigao fudbaler na koga treba obratiti posebnu pažnju u nastavku sezone.

Reč je o momku poreklom iz Gambije, rođenom u Švedskoj 2003. godine. Igra u navalnom redu, može i kao krilo, i u šicu. Pohađao je akademiju Hamarbija, a talenat i tadašnje procene stručnjaka naterale su čelnike sportskog sektora Milana da u leto 2020. godine izdvoje 1.500.000 evra i priključe ga svom mladom timu.

Igrao je Primaveru za Rosonere Robek, nešto malo i omladinsku Ligu šampiona, stigao čak i da debituje za prvi tim – dva minuta, ali ko te pita – u kup utakmici protiv Đenove januara 2022. godine. Bio je slat na pozajmice u Nordsjeland i Norčeping, da bi se pre dve godine razišao sa klubom sa San Sira i otišao na Tajland, odakle na poziv sportskog direktora Bratislava Ristića i stiže u Dubočicu. Prošao je kroz mlađe reprezentativne selekcije Švedske.

Već je zadužio crveni dres, videćemo da li će mu Albert Nađ pružiti priliku da debituje u petak, protiv Metalca u Gornjem Milanovcu.