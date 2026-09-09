Karlo Ančeloti podmladio Brazil i zaratio sa Tijagom Silvom

Nova lica na Ančelotijevom spisku su: golmani Pedro Morisko (Koritiba) i Otavio (Kruzeiro), defanzivci Artur Dijas (Atletiko Paranaense), Žair Kunja (Notingem Forest), Mateuzinjo (Korintijans), Mauro Žunior (PSV Ajndhoven), vezista Breno Bidon (Korintijans) i krilni napadač Gabrijel Bontempo (Santos).

Sve to, međutim, nikako se nije svidelo Silvi, koji je „opleo“ po selektoru.

„Hoćete li da vas lažem ili da govorim iskreno? Ne možete da otpišete nekog samo zato što ima 31,32 godine. Ja sam sa 41 zamalo otišao na Svetsko prvenstvo. Ne možete da precrtate nekog ko je u dobrom momentu. U reprezentaciji Brazila stvari moraju da idu polaku. Korak po korak. A, ne samo da nekog obrišete i na njegovo mesto ubacite drugog. Teško je biti reprezentativac Brazila, drugačije je nego kad igrate za klub. Ančeloti dolazi iz evropskog fudbala, tamo se radi drugačije. Ovde ne može tako. Nego prvo da vidimo rezultate i dobru igru. Ne sviđaju mi se ove promene. Ali, on je taj koji se pita“, rekao je Tijago Silva za Radio Tupi.

Ančeloti je na konferenciji za štampu rekao da su prijateljske utakmice prilika da proba neke mlađe igrače.

„Ovo je izbalansiran spisak. Generalno ne gledam godišta igrača, ali ovo je prilika da mlađi, sa potencijalom, pokažu šta znaju“, objasnio je selektor Brazila.

Na spisku Selesaa za ove mečeve su:

golmani Hugo Souza (Korintijans), Pedro Morisko (Koritiba), Otavio (Kruzeiro),

defanzivci Daglas Santos (Zenit), Mateuzinjo (Korintijans), Mauro Žunior (PSV Ajndhoven), Vesli (Roma), Artur Dijas (Atletiko Paranaense), Gabrijel (Arsenal), Žair Kunja (Notingem Forest), Markinjos (PSŽ), Vitos Reis (Mančester siti),

vezisti Andrej Santos (Mančester junajted), Breno Bidon (Korintijans), Bruno Gimaraeš (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabrijel Bontempo (Santos),

napadači Endrik (Real Madrid), Estevao (Čelsi), Žoao Pedro (Čelsi), Pedro (Flamengo), Rafinja (Barselona), Rajan (Bornmut), Samu Lino (Flamengo), Vinisijus žunior (Real Madrid).