Avramović se razigrao protiv svog Dubaija: Bahčešehir slavio na dužinu klupe, Okobo hvata zalet

Bahčešehir je najveći deo posla napravio u prvom poluvremenu. Posle uvodnih 18:11, drugu četvrtinu dobio je sa 23:16 i na odmor otišao sa 41:27. Prednost je u jednom trenutku iznosila i 14 poena, a Dubai je tokom čitavog meča u vođstvu proveo svega 52 sekunde.

Nije dugo trebalo Aleksi Avramoviću da se na terenu sretne sa klubom iz kojeg je ovog leta stigao na pozajmicu, a taj susret završio je kao jedan od najboljih igrača Bahčešehira. Srpski reprezentativac ubacio je 17 poena protiv svojih doskorašnjih saigrača i pomogao ekipi Aleksandra Đorđevića da na Glorija kupu stigne do pobede rezultatom 83:78 (18:11, 23:16, 21:29, 21:22).

Ipak, ekipa Ćavija Paskvala odgovorila je posle velikog odmora. Treću četvrtinu dobila je rezultatom 29:21 i prišla na 62:56, a na pet minuta do kraja susreta bilo je samo 71:67. Bahčešehir, međutim, nije dozvolio potpuni preokret i u završnici je sačuvao ono što je izgradio u prvom delu utakmice. Avramović je za samo 21 minut postigao 17 poena, uz odličnih 7/11 iz igre. Očekivano, posebno je bio efikasan u prodorima i igri za dva poena, gde je pogodio sedam od osam pokušaja, dok je za tri ostao bez pogotka iz tri šuta. Nije, međutim, bio usamljen. Trevion Vilijams takođe je ubacio 17 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije, a Bahčešehir je od njega dobio veoma dobar učinak u reketu i sa linije slobodnih bacanja. Markiz Rid dodao je 13 poena, Tajler Kavano 12, dok je Damen Inglis završio sa 11.

Dubai je, sa druge strane, imao nekoliko vrlo dobrih individualnih partija. Eli Okobo bio je najefikasniji sa 17 poena uz četiri asistencije, dok je Mekinli Rajt dodao 13. Džastin Anderson i Džeron Blosomgejm postigli su po 11 poena, a Mfiondu Kabengele bio je nadomak dabl-dabla sa 10 poena i devet skokova. Filip Petrušev proveo je na parketu nešto više od 15 minuta i završio utakmicu sa četiri poena i tri skoka. Nemanja Dangubić nije se upisao u strelce za 14 minuta, dok Kenan Kamenjaš za nešto više od dva minuta takođe nije postigao poen.