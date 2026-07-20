Dostanićev klub još nije trošio novac koji je dobio od Crvene zvezde za Balova
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 09:50
Slavija iz Sofije otpočeće takmičenje u novoj sezoni prvenstva Bugarske ovog ponedeljka od 18.15 časova protiv gradskog rivala CSKA
Ovog leta je Slavija iz Sofije oborila klupski rekord prodajom Kristijana Balova u Crvenu zvezdu za 3.000.000 evra. Time je pomerila granicu iz 2020. godine, kada je Filipa Krasteva ustupila belgijskom Lomelu, filijali Mančester Sitija, za 2.300.000 evra. Ono što je pomalo neočekivano je da bugarski prvoligaš još uvek nije potrošio ništa od novca koji je stigao iz Beograda, barem ne na obeštećenja igrača. Slavija zvanično otpočinje novu sezonu ovog ponedeljka od 18.15 časova, kada bude ugostila gradskog rivala CSKA u 1. kolu šampionata.
Tim koji trenira srpski strateg Ratko Dostanić je ovog leta doveo nekoliko novajlija, ali sve kao slobodne igrače. Samo za trojicu možemo da kažemo da ozbiljnije privlače pažnju javnosti: za doskorašnjeg defanzivnog vezistu Napretka iz Kruševca Vladimira Miletića, napadača Korone Vladimira Nikolova i 19-godišnjeg štopera pristiglog iz plovdivskog Boteva Martina Georgijeva.
Izabrane vesti
Iz Montane je doveo Umara Baldea i Dimitra Burova, a iz B tima upravo CSKA Sofije Joana Bornosuzova i Ilijana Antonova. To već nisu igrača od kojih se odmah očekuje da prave razliku. Očekuje se da Slavija bude mnogo aktivnija pred kraj letnjeg prelaznog roka, a tada će verovatno da zavuče malo ruku u kasu.
S druge strane, CSKA iz Sofije je jedan od najboljih timova u Bugarskoj. Već smo ga gledali u kvalifikacijama za Ligu Evrope, u kojima je dvaput pobedio irski Deri Siti sa po 3:2 i 2:1.
18.15: (7,50) Slavija Sofija (4,10) CSKA Sofija (1,42)
U četvrtak Armejce čeka gostovanje azerbejdžanskom Karabag Agdamu u 2. kolu kvalifikacije. Moguće je da će zbog toga Hristo Janev izaći večeras na prvenstvenu premijeru sa kombinovanim sastavom.
To znači da postoji mogućnost da ne budu starteri dvojica najzvučnijih pojačanja koja su stigla ovog leta, ne samo u CSKA, već u čitavi bugarski fudbal. Reč je naravno o reprezentativcu Obale Slonovače Žan-Filipu Gbamanu i nekadašnjem reprezentativcu Italije i igraču Intera Stefanu Sensiju.
“Navijači CSKA nas čine srećnima i motivišu nas. Oni nam daju dodatnu energiju, što ima ključni značaj. Čak i kada je rezultat bio negativan protiv Derija nisu prestajali da pevaju. Lično, naježim se kada čujem navijanje. Siguran sam da je tako i mojim saigračima. Obećavam da ćemo uraditi sve da im se na kraju odužimo osvajanjem titule”, kazao je Gbaman u intervjuu za Tema Sport pred susret sa Dostanićevom Slavijom.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
BUGARSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Spartak Varna – CSKA 1948 Sofija 2:2 (2:0)
/Stojanovski 13, Čitoku 44 – Dijalo 51pen, Frederik 77/
Levski – Dunav 2:1 (1:0)
/Dimitrov 22, Buras 70 – Minčev 84/
Subota
Septemvri – Arda 1:1 (0:1)
/Vejd 53 – Karagaren 17/
Ludogorec – Lokomotiva Plovdiv 1:0 (1:0)
/Čočev 45+1/
Botev Vraca – Černo More 1:1 (0:0)
/Petkov 90+5 – Panajotov 70/
Ponedeljak
18.15: (7,50) Slavija Sofija (4,10) CSKA Sofija (1,42)
20.30: (1,75) Botev Plovdiv (3,50) Lokomotiva Sofija (4,50)
***Kvote su podložne promenama