Dostanićev klub još nije trošio novac koji je dobio od Crvene zvezde za Balova

Iz Montane je doveo Umara Baldea i Dimitra Burova, a iz B tima upravo CSKA Sofije Joana Bornosuzova i Ilijana Antonova. To već nisu igrača od kojih se odmah očekuje da prave razliku. Očekuje se da Slavija bude mnogo aktivnija pred kraj letnjeg prelaznog roka, a tada će verovatno da zavuče malo ruku u kasu.

S druge strane, CSKA iz Sofije je jedan od najboljih timova u Bugarskoj. Već smo ga gledali u kvalifikacijama za Ligu Evrope, u kojima je dvaput pobedio irski Deri Siti sa po 3:2 i 2:1.

18.15: (7,50) Slavija Sofija (4,10) CSKA Sofija (1,42)

U četvrtak Armejce čeka gostovanje azerbejdžanskom Karabag Agdamu u 2. kolu kvalifikacije. Moguće je da će zbog toga Hristo Janev izaći večeras na prvenstvenu premijeru sa kombinovanim sastavom.

To znači da postoji mogućnost da ne budu starteri dvojica najzvučnijih pojačanja koja su stigla ovog leta, ne samo u CSKA, već u čitavi bugarski fudbal. Reč je naravno o reprezentativcu Obale Slonovače Žan-Filipu Gbamanu i nekadašnjem reprezentativcu Italije i igraču Intera Stefanu Sensiju.

“Navijači CSKA nas čine srećnima i motivišu nas. Oni nam daju dodatnu energiju, što ima ključni značaj. Čak i kada je rezultat bio negativan protiv Derija nisu prestajali da pevaju. Lično, naježim se kada čujem navijanje. Siguran sam da je tako i mojim saigračima. Obećavam da ćemo uraditi sve da im se na kraju odužimo osvajanjem titule”, kazao je Gbaman u intervjuu za Tema Sport pred susret sa Dostanićevom Slavijom.

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BUGARSKA 1 – 1. KOLO

Petak

Spartak Varna – CSKA 1948 Sofija 2:2 (2:0)

/Stojanovski 13, Čitoku 44 – Dijalo 51pen, Frederik 77/

Levski – Dunav 2:1 (1:0)

/Dimitrov 22, Buras 70 – Minčev 84/

Subota

Septemvri – Arda 1:1 (0:1)

/Vejd 53 – Karagaren 17/

Ludogorec – Lokomotiva Plovdiv 1:0 (1:0)

/Čočev 45+1/

Botev Vraca – Černo More 1:1 (0:0)

/Petkov 90+5 – Panajotov 70/

Ponedeljak

18.15: (7,50) Slavija Sofija (4,10) CSKA Sofija (1,42)

20.30: (1,75) Botev Plovdiv (3,50) Lokomotiva Sofija (4,50)

***Kvote su podložne promenama