Ostoja Mijailović: ABA liga će početi, poslali smo novi predlog sudijama

Mijailović je na samom početku demantovao navode da je takmičenje pred kolapsom, naglasivši da takve tvrdnje nemaju nikakvo utemeljenje u realnosti. Glavni razlog tenzija, kako navodi, leži u nerealnim finansijskim zahtevima arbitara...

„ABA liga nije pred gašenjem. Zahtevi sudija, koje smo dobili prvenstveno preko njihovog pravnog zastupnika gospodina Papka, podrazumevali su povećanje ukupnih troškova za suđenje za narednu sezonu od približno 100 odsto. Takav zahtev vlasnici Društva nisu mogli da prihvate”, kaže Mijailović.

Dodatni problem predstavljao je i sam momenat u kom su zahtevi ispostavljeni, čime je regionalno takmičenje dovedeno u nezavidan položaj.

„Žao mi je što smo došli u ovu situaciju. Zahtevi sudija dostavljeni su nam tek 4. septembra, neposredno pred početak sezone, čime je prostor za pregovore i pronalaženje drugih rešenja bio veoma ograničen. Rok za izjašnjenje sudija je večeras do ponoći. Ako ne prihvate, ABA liga odmah aktivira alternativni plan kako bi sezona počela bez odlaganja.”

Ipak, Skupština ABA lige je odreagovala i ponudila kompromisno rešenje...

„Pre nekoliko minuta Skupština ABA lige je većinom glasova donela odluku da sudijama uputi novi predlog, za koji smatramo da je više nego korektan. Rok za izjašnjenje je večeras do 24 časa. Ukoliko predlog ne bude prihvaćen ili ne dobijemo odgovor u predviđenom roku, ABA liga će odmah pristupiti alternativnom rešenju kako bi sezona počela u najkraćem mogućem roku.”

Za kraj je dodao...

„Želim da budem potpuno jasan: ABA liga će nastaviti svoje takmičenje bez obzira na pritiske i uslovljavanja. Naša odgovornost je prema klubovima, igračima, navijačima, partnerima i samom takmičenju. Verujem da će razum i interes košarke prevladati. Jer, na kraju, košarka uvek pobedi”, zaključio je Mijailović.