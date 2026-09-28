Vasa Micić: Nemam telo kao pre deset godina; Kris Džons me pozitivno iznenadio
Vreme čitanja: 3min | pon. 28.09.26. | 18:36
"Motli nije imao baš najbolju sezonu s nama, ali je dokazan igrač i ima neverovatan potencijal u napadu", rekao je srpski plejmejker pred meč sa Zvezdom
Početak sezone za Hapoel iz Tel Aviva je prilično problematičan. Najpre poraz od Makabija u Superkupu Izraela (83:101), pa poraz od Bajerna na startu Evrolige i to nako što su nadoknadili minus od 18 poena (84:86). Na sve to, ekipu Dimitrisa Itudisa očekuje gostovanje Crvenoj zvezdi u drugom kolu Evrolige.
Teško da je Beograd mesto na kojem mogu da se vade fleke posle prethodna dva neuspeha. Svestan je toga i Vasilije Micić. Iskusni srpski plejmejker je u prethodne dve utakmice izgledao dobro na terenu, ali kao i u slučaju ostatka ekipe, biće mu potrebno vreme da uhoda. Problem je što vremena nema mnogo, jedino ga je bilo više dok sezona nije trajala.
"Za ovu sezonu sam se spremao drugačije od prošle. Imao sam više vremena. Nadam se da će taj rad dati rezultate, zato što mi je to oduvek davalo dodatno samopouzdanje. Dobra fizička priprema, a opet, druga obično bude lakše nego prva. Što se tiče upoznavanja s trenerskim sistemom, videćemo, duga je sezona, prošla se završila 25. juna, tako da treba biti pozitivan", rekao je Micić srpskim novinarima okupljenim u Beogradskoj Areni.
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Iskusni plejmejker naglasio je da između dve sezone nije mnogo eksperimentisao sa onim što inače radi, a da je vezano za trening.
"Trenirao sam otprilike kako i uvek treniram. Postoje neke stvari za telo. Nije to telo više isto kao pred deset godina, ali dobro se osećam".
Utakmica sa Crvenom zvezdom dolazi posle početnog poraza. Oba tima imaju obavezu da poprave utisak posle slabijeg početka.
"Slažem se, nismo dobro počeli. Mi smo imali totalno dva različita izdanja u prvoj utakmici, dobro krenuli, onda neki neobjašnjiv pad, ali imamo i dosta novih igrača koji u tim situacijama verovatno ne prepoznaju još uvek naš identitet. Jednostavno, moramo da održavamo tu taktiku na vrhunskom nivou, jer je Evroliga ove godine po mom mišljenju baš zahtevna i kvalitetna. Zvezda je igrala jako dobro. Gledao sam utakmicu u većem delu utakmice su se dobro borilii. Žalgiris je imao i sreće i bilo je trenutaka kad je Zvezda mogla da prelomi utakmicu. Ali to je košarka, to je Evroliga, tako da je sutra interesantan meč za oba tima".
Često sportisti kažu da je najvažnija hemija u timu. Postavlja se pitanje, kakva je u trenutnom timu Hapoela?
"Svi imaju neki ego i taj ego ubija, jer u nekim trenucima mislite da je sve u redu dok pobede idu, ali u nekom trenutku kad se dese porazi strepi se da će da isplivaju neke stvari. Po mom mišljenju najvažnije je da si komforan i spokojan u svojoj ulozi".
Poritv Žalgirisa se u dobrom svetlu predstavio Kris Džons, dok je među navijačima najviše nezadovoljnih igrom Džonatana Motlija.
"Meni je Kris jedno od najprijatnijih iznenađenja, kako u ljudskom, tako i u igračkom. Igrao sam prošle godine protiv njega, znao sam ga kao protivnika, ali zaista momak u svom svetu profesionalac, pobednik. Motli nije imao baš najbolju sezonu s nama prošle godine, ali je dokazan igrač i ima neverovatan potencijal u napadu, tako da mislim da se Zvezda odlično pojačala".
Za kraj, bilo je reči i oko reprezentacije, Vasa veli - uvek je spreman da pomogne.
"Imao sam direktan dogovor sa trenerom. Bili smo otvoreni jedan prema drugom. Ja sam na raspolaganju i ove naredne prozore. Sve zavisi od zdravstvenog stanja, ali meni je želja da igram", završio je Micić.