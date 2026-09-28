Vasa Micić: Nemam telo kao pre deset godina; Kris Džons me pozitivno iznenadio

Iskusni plejmejker naglasio je da između dve sezone nije mnogo eksperimentisao sa onim što inače radi, a da je vezano za trening.

"Trenirao sam otprilike kako i uvek treniram. Postoje neke stvari za telo. Nije to telo više isto kao pred deset godina, ali dobro se osećam".

Utakmica sa Crvenom zvezdom dolazi posle početnog poraza. Oba tima imaju obavezu da poprave utisak posle slabijeg početka.

"Slažem se, nismo dobro počeli. Mi smo imali totalno dva različita izdanja u prvoj utakmici, dobro krenuli, onda neki neobjašnjiv pad, ali imamo i dosta novih igrača koji u tim situacijama verovatno ne prepoznaju još uvek naš identitet. Jednostavno, moramo da održavamo tu taktiku na vrhunskom nivou, jer je Evroliga ove godine po mom mišljenju baš zahtevna i kvalitetna. Zvezda je igrala jako dobro. Gledao sam utakmicu u većem delu utakmice su se dobro borilii. Žalgiris je imao i sreće i bilo je trenutaka kad je Zvezda mogla da prelomi utakmicu. Ali to je košarka, to je Evroliga, tako da je sutra interesantan meč za oba tima".

Često sportisti kažu da je najvažnija hemija u timu. Postavlja se pitanje, kakva je u trenutnom timu Hapoela?

"Svi imaju neki ego i taj ego ubija, jer u nekim trenucima mislite da je sve u redu dok pobede idu, ali u nekom trenutku kad se dese porazi strepi se da će da isplivaju neke stvari. Po mom mišljenju najvažnije je da si komforan i spokojan u svojoj ulozi".

Poritv Žalgirisa se u dobrom svetlu predstavio Kris Džons, dok je među navijačima najviše nezadovoljnih igrom Džonatana Motlija.

"Meni je Kris jedno od najprijatnijih iznenađenja, kako u ljudskom, tako i u igračkom. Igrao sam prošle godine protiv njega, znao sam ga kao protivnika, ali zaista momak u svom svetu profesionalac, pobednik. Motli nije imao baš najbolju sezonu s nama prošle godine, ali je dokazan igrač i ima neverovatan potencijal u napadu, tako da mislim da se Zvezda odlično pojačala".

Za kraj, bilo je reči i oko reprezentacije, Vasa veli - uvek je spreman da pomogne.

"Imao sam direktan dogovor sa trenerom. Bili smo otvoreni jedan prema drugom. Ja sam na raspolaganju i ove naredne prozore. Sve zavisi od zdravstvenog stanja, ali meni je želja da igram", završio je Micić.