Dušane, požuri, vreme curi: Ultimatum Vlahoviću iz Istanbula

Svestan situacije, Vlahović je spustio loptu i saopštio Juventusu da bi možda, ipak, mogao da ostane. S tim da su uslovi torinskog kluba za novi ugovor dosta lošiji nego što su prethodno bili. Sada je u opticaju plata od 6.000.000 evra, duplo manja u odnosu na prošlu sezonu, plus bonusi. Ozbiljan je to udarac na ego igrača, ali vremena za biranje i postavljanje zahteva sve je manje i bliži se trenutak kada će Dušan Vlahović morati da donese konačnu odluku.

KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina

Nada se sprski napadač pozivu Barselone, više puta se pisalo o toj mogućnosti, a katalonski Sport navodi da Đoan Laporta i Deko nisu nezainteresovani, ali samo u slučaju odlaska Ferana Toresa, kao i njihovih, a ne Vlahovićevih uslova za platu i bonuse. Dodaje katalonski list i da je svakako prioritet Barselone Hulijan Alvarez, dok je Vlahović trenutno samo interesantna opcija koja bi donela nešto novo i drugačije od dosadašnjeg u napadu Flikovog tima.

Pominje se za Barselonu i Fisnik Aslani iz Hofenhajma, čija je vrednost 29.000.000 evra.

"Troškovi igrača stalno rastu, sa ciframa koje su gotovo nerealne, dok prihodi klubova Serije A ne uspevaju da prate korak sa prvenstvima poput Premijer lige. Moramo da smanjimo troškove i postignemo finansijsku ravnotežu, što uopšte nije lako. Nema smisla to kriti, samo pogledajte našu ligu i videćete da su transferi igrača i dalje u zastoju", izjavio je izvršni direktor Juventusa Đovani Karnevali na jučerašnjme okupljanju ekipe za početak priprema.

Bez Dušana Vlahovića, zasad.