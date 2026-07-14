Dušane, požuri, vreme curi: Ultimatum Vlahoviću iz Istanbula
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 11:27
Bešiktaš dao rok srpskom reprezentativcu da se izjasni o ponuđenim uslovima saradnje
Saga o transferu Dušana Vlahovića traje i ovog leta. Kraj joj se ne nazire, ali bi u sredu moglo da se završi jedno poglavlje, pošto je Bešiktaš postavio ultimatum reprezentativcu Srbije. Iz Istanbula traže od Vlahovića da se najkasnije sutra izjasni o dostavljenoj ponudi, a ona glasi: trogodišnji ugovor vredan 8.000.000 evra neto po sezoni, bez bonusa za potpis i učinak, koji bi bili naknadno dogovoreni.
Ne žele u Bešiktašu predugo da čekaju. Pitanje je dana kada će biti ozvaničen dolazak Leandra Trosara iz Arsenala, Kokču je otkupljen od Benfike, Utara stigao iz Monaka, golman Nibel iz Bajerna i žele da novi trener Vinčenco Italijano na vreme dobije igrače oko kojih će graditi igru. A, uslovi turskog kluba su bolji nego Juventusovi, s kojim je Vlahović ponovo u pregovorima jer niti je on uspeo na drugom mestu da dobije ono što traži, niti Torinezi imaju dovoljno novca da zadovolje zahteve Pari Sen Žermen za Kolo-Muanija i Atletiko Madrida za Serlota.
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Svestan situacije, Vlahović je spustio loptu i saopštio Juventusu da bi možda, ipak, mogao da ostane. S tim da su uslovi torinskog kluba za novi ugovor dosta lošiji nego što su prethodno bili. Sada je u opticaju plata od 6.000.000 evra, duplo manja u odnosu na prošlu sezonu, plus bonusi. Ozbiljan je to udarac na ego igrača, ali vremena za biranje i postavljanje zahteva sve je manje i bliži se trenutak kada će Dušan Vlahović morati da donese konačnu odluku.
KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA
2,40: Francuska
4,35: Engleska
5,00: Španija, Argentina
Nada se sprski napadač pozivu Barselone, više puta se pisalo o toj mogućnosti, a katalonski Sport navodi da Đoan Laporta i Deko nisu nezainteresovani, ali samo u slučaju odlaska Ferana Toresa, kao i njihovih, a ne Vlahovićevih uslova za platu i bonuse. Dodaje katalonski list i da je svakako prioritet Barselone Hulijan Alvarez, dok je Vlahović trenutno samo interesantna opcija koja bi donela nešto novo i drugačije od dosadašnjeg u napadu Flikovog tima.
Pominje se za Barselonu i Fisnik Aslani iz Hofenhajma, čija je vrednost 29.000.000 evra.
"Troškovi igrača stalno rastu, sa ciframa koje su gotovo nerealne, dok prihodi klubova Serije A ne uspevaju da prate korak sa prvenstvima poput Premijer lige. Moramo da smanjimo troškove i postignemo finansijsku ravnotežu, što uopšte nije lako. Nema smisla to kriti, samo pogledajte našu ligu i videćete da su transferi igrača i dalje u zastoju", izjavio je izvršni direktor Juventusa Đovani Karnevali na jučerašnjme okupljanju ekipe za početak priprema.
Bez Dušana Vlahovića, zasad.