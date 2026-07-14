Lamin Jamal (Španija) i Kilijan Embape (Francuska)
Lamin Jamal (Španija) i Kilijan Embape (Francuska)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Trikolori zaustavljaju Crvenu furiju

Vreme čitanja: 1min | uto. 14.07.26. | 11:35

Pročitajte nekoliko predloga za 14. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:30
Levski Sofia - Borac Banja Luka
ID: 9847456

Da su Bugari bili koncentrisaniji u završnici, u revanšu bi bili u lagodnijem položaju. Ovako je sve otvoreno, iako je utisak da je Levski trenutno na višem nivou od Banjalučana i kec ima prevagu. No, i Borac bi mogao do gola, pa je naša preporuka primamljiva kombinacija 1&GG.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&gg (3.5)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 21:00
Larne - Tre Fiori
ID: 9847491

Duel Tre Fjorija i Larna u San Marinu ličio je na šuterski trening gostiju iz Severne Irske, koji samo sticajem okolnosti nisu napunili protivnikovu mrežu. Sigurni smo da će u Belfastu biti efikasniji, odaberite između DP 1-1 i 1&3+. Prvi predlog je isplativiji od kombinacije.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (1.97)
Za izbegavanje
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:00
Gyor - Vikingur
ID: 9847461

Đer su delile sekunde od potpuno nezasluženog remija u Rejkjaviku, ali je Vikingur u 92. minutu došao do dragocenog pogotka i pobede. Islanđani su pokazali da mogu da eliminišu mađarskog prvaka, pa možda ne bi bilo loše da preskočite konačni ishod i probate sa golovima.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.65)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 17:00
Kups - Vardar
ID: 9847526

KuPS je rutinski slavio u Skoplju, gde je Vardarovu očajnu partiju ispratilo svega 3.512 gledalaca sa kupljenim ulaznicama. Sada Fincima preostaje da posao privedu kraju onako kako su ga i započeli; preporučujemo vam keca, ali je i kombinacija sa 2-4 gola potpuno izgledna.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.5)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:00
Iberia 1999 - Flora
ID: 9847487

Pred prvi meč očekivali smo pobedu Flore i 3+ i ispostavilo se da smo za potonje bili u pravu. Iberija, koja je slavila sa 3:2 nije preterano gostoljubiva i Estonci su u podređenom položaju, ali nemaju šta da izgube, pa uz keca opet ima uslova i za GG3+. Biramo konačni ishod.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.57)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 19:30
TNS - Sabah
ID: 9847477

Fudbalerima Sabaha trebalo je više od sata da slome otpor TNS-a, i to zahvaljujući Veljku Simiću, nekadašnjem napadaču Crvene zvezde i Vojvodine, a krajnji rezultat mogao je da bude i ubedljiviji. U svakom slučaju, Velšani ne mogu da pariraju rivalu i dvojka nema alternativu.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.6)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LŠ | 18:00
Inter Escaldes - Lincoln RI
ID: 9847532

Šampioni pirinejskih mini-teritorija na Gibraltaru su odigrali zabavnu i potpuno otvorenu utakmicu u kojoj se Linkoln bolje snašao (trijumfovao je rezultatom 3:1). Nema razloga da današnji uzvrat bude drugačiji što se golova tiče (GG3+), dok je ishod najbolje zanemariti.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.65)
Vredi probati
SVETSKO PRVENSTVO | 21:00
France - Spain
ID: 9847573

Kada se saberu sve prognoze, kalkulacije, „navijamo za ovog“, „očekujemo iznenađenje od onog“ - polufinalni parovi SP zaista su realni, ali i krajnje neizvesni. Ovde blagu prednost dajemo Francuzima jer su sveukupno ostavili malo bolji utisak, iako je i GG vrlo razuman izbor.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.5)

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