PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Trikolori zaustavljaju Crvenu furiju
Vreme čitanja: 1min | uto. 14.07.26. | 11:35
Pročitajte nekoliko predloga za 14. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Da su Bugari bili koncentrisaniji u završnici, u revanšu bi bili u lagodnijem položaju. Ovako je sve otvoreno, iako je utisak da je Levski trenutno na višem nivou od Banjalučana i kec ima prevagu. No, i Borac bi mogao do gola, pa je naša preporuka primamljiva kombinacija 1&GG.
Mozzart kombinazzije
Duel Tre Fjorija i Larna u San Marinu ličio je na šuterski trening gostiju iz Severne Irske, koji samo sticajem okolnosti nisu napunili protivnikovu mrežu. Sigurni smo da će u Belfastu biti efikasniji, odaberite između DP 1-1 i 1&3+. Prvi predlog je isplativiji od kombinacije.
Dupla pobeda
Đer su delile sekunde od potpuno nezasluženog remija u Rejkjaviku, ali je Vikingur u 92. minutu došao do dragocenog pogotka i pobede. Islanđani su pokazali da mogu da eliminišu mađarskog prvaka, pa možda ne bi bilo loše da preskočite konačni ishod i probate sa golovima.
Konačan ishod
KuPS je rutinski slavio u Skoplju, gde je Vardarovu očajnu partiju ispratilo svega 3.512 gledalaca sa kupljenim ulaznicama. Sada Fincima preostaje da posao privedu kraju onako kako su ga i započeli; preporučujemo vam keca, ali je i kombinacija sa 2-4 gola potpuno izgledna.
Konačan ishod
Pred prvi meč očekivali smo pobedu Flore i 3+ i ispostavilo se da smo za potonje bili u pravu. Iberija, koja je slavila sa 3:2 nije preterano gostoljubiva i Estonci su u podređenom položaju, ali nemaju šta da izgube, pa uz keca opet ima uslova i za GG3+. Biramo konačni ishod.
Konačan ishod
Fudbalerima Sabaha trebalo je više od sata da slome otpor TNS-a, i to zahvaljujući Veljku Simiću, nekadašnjem napadaču Crvene zvezde i Vojvodine, a krajnji rezultat mogao je da bude i ubedljiviji. U svakom slučaju, Velšani ne mogu da pariraju rivalu i dvojka nema alternativu.
Konačan ishod
Šampioni pirinejskih mini-teritorija na Gibraltaru su odigrali zabavnu i potpuno otvorenu utakmicu u kojoj se Linkoln bolje snašao (trijumfovao je rezultatom 3:1). Nema razloga da današnji uzvrat bude drugačiji što se golova tiče (GG3+), dok je ishod najbolje zanemariti.
Oba tima daju gol
Kada se saberu sve prognoze, kalkulacije, „navijamo za ovog“, „očekujemo iznenađenje od onog“ - polufinalni parovi SP zaista su realni, ali i krajnje neizvesni. Ovde blagu prednost dajemo Francuzima jer su sveukupno ostavili malo bolji utisak, iako je i GG vrlo razuman izbor.
Konačan ishod