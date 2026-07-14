Teleoptik sve jači: Stefan Šćepović došao da vaspitava dečurliju i pomogne bratu Marku
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 11:33
Optičari napravili dogovor sa iskusnim napadačem, priključio im se i Mohamed Abdulmalik
Nekada zajedno u Partizanu, sad su opet jedan uz drugog, ali u nešto drugačijim ulogama u Teleoptiku. Marko Šćepović je na kraju prethodne sezone rešio da okači kopačke o klin i posveti se trenerskom pozivu - postao je pomoćnik Marku Jovanoviću, dok je njegov brat Stefan još uvek na terenu i dogovorio je saradnju sa Optičarima da bude ispomoć mladoj ekipi koju čekaju veliki izazovi u Mozzart Bet Prvoj ligi.
Prema dogovoru sa ljudima iz filijale Partizana, Stefan bi trebalo da pomogne koliko može, a ukoliko se pojavi ponuda iz inostranstva, neće mu niko praviti problem ukoliko je prihvati. Posle epizode u španskom niželigašu Esteponi sa kojom nije obnovio saradnju, Šćepović je nekoliko dana trenirao je sa Optičarima, čekajući novi angažman, kako ga za sada nema, nije nemoguće da ga vidimo u drugom rangu srpskog fudbala.
Izabrane vesti
Uz starijeg Šćepovića, ekipi Marka Jovanovića na pripremama na Zlatiboru priključio se Mohamed Abdulmalik. Nigerijski levi bek prošao je kompletne pripreme sa Partizanom na Pohorju, bio standardan na nekim pripremnim utakmicama, ali je Saša Ilić sa stručnim štabom procenio da je bolje da ode negde gde bi imao veću minutažu.
Ono što je takođe novina, to je da će se Dušan Makević ostao da trenira sa prvim timom Partizana, ali kad tamo ne bude mogao da igra, biće na raspolaganju stručnom štabu Teleoptika. Oko mladog veziste i njegovog saigrača Mihaila Radića digla se prašina zbog toga što su obojica odbili da treniraju sa Optičarima - smatralu su da zaslužuju mesto u prvom timu Partizana. Navodno se čekalo da se Danko Lazović i Radosav Petrović vrate sa Pohorja kako bi se situacija izgladila. Koliko su uspeli u tome, pokazaće vreme.