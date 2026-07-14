Teleoptik sve jači: Stefan Šćepović došao da vaspitava dečurliju i pomogne bratu Marku

Nekada zajedno u Partizanu, sad su opet jedan uz drugog, ali u nešto drugačijim ulogama u Teleoptiku. Marko Šćepović je na kraju prethodne sezone rešio da okači kopačke o klin i posveti se trenerskom pozivu - postao je pomoćnik Marku Jovanoviću, dok je njegov brat Stefan još uvek na terenu i dogovorio je saradnju sa Optičarima da bude ispomoć mladoj ekipi koju čekaju veliki izazovi u Mozzart Bet Prvoj ligi.

Prema dogovoru sa ljudima iz filijale Partizana, Stefan bi trebalo da pomogne koliko može, a ukoliko se pojavi ponuda iz inostranstva, neće mu niko praviti problem ukoliko je prihvati. Posle epizode u španskom niželigašu Esteponi sa kojom nije obnovio saradnju, Šćepović je nekoliko dana trenirao je sa Optičarima, čekajući novi angažman, kako ga za sada nema, nije nemoguće da ga vidimo u drugom rangu srpskog fudbala.