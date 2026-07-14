Barselona najzad krenula da sklapa tim

Pored Martina, uprava Barselone je, kako je potvrđeno, osigurala i potpis Stenlija Umudea. Radi se o izuzetno snažnom i atletski moćnom krilnom igraču koji poseduje nigerijski pasoš.

Umude u Evropu stiže nakon zapažene epizode u Detroit Pistonsima, gde se profilisao kao odličan defanzivac i igrač sa sjajnim fizičkim predispozicijama.

Ova dva potpisa jasno pokazuju da Barselona, uprkos svim problemima, ne odustaje od borbe za sam evropski vrh i da pod vođstvom novog stručnog štaba sklapa ekipu koja će igrati brzu, atraktivnu i fizički zahtevnu košarku.

Podsetimo da je Barselona krenula u potpunu rekonstrukciju. Pre svega od trenerske pozicije jer je Ćavi Paskval napustio klub. Na njegovo mesto stiže, kao što je MozzartSport najavio, slovenački stručnjak Aleksandar Sekulić. Pored toga ekipu je napustilo veliki broj igrača, preko Jana Veselog koji je otišao u penziju pa preko veterana Tomaša Satoranskog i Vila Klajburna, čak se šuška i o odlasku Tornikea Šengelije koji je navodno meta brojnih klubova u Evropi. Jedan od retkig koji sigurno ostaje naredne sezone je Kevin Panter.

Jasno je da ćemo gledati potpuno drugačiju Barselonu, samo ostaje da se vidi kako će ta nova Barsa izgledati na terenu kada počne sezona Evrolige.