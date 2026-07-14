Barselona najzad krenula da sklapa tim
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 11:28
Prvo trener pa dva pojačanja na parketu
Iako prolazi kroz buran period rekonstrukcije, Barselona je rešila da pokaže mišiće na tržištu i ozbiljno se pojača igračima sa NBA renomeom. Prema pisanju uglednog španskog portala "Encestando", katalonski gigant je na pragu postizanja dogovora sa američkim šuterom Tajrisom Martinom (27 godina, 198 cm), dok je istovremeno blindirao i potpis nigerijskog krila Stenlija Umudea!
Martin stiže na "Palau Blaugranu" kako bi doneo neophodnu vatrenu moć i stabilnost na spoljnim pozicijama. Ovaj 27-godišnji bek iza sebe ima bogato iskustvo u najjačoj ligi sveta, gde je odigrao oko 120 utakmica noseći dresove Atlanta Hoksa, Bruklin Netsa i Filadelfija Seventisiksersa. Tokom prošle sezone, koju je podelio između Bruklina i Filadelfije, prosečno je beležio 6,3 poena, 1,7 skokova i 2,5 asistencija po utakmici.
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Pored Martina, uprava Barselone je, kako je potvrđeno, osigurala i potpis Stenlija Umudea. Radi se o izuzetno snažnom i atletski moćnom krilnom igraču koji poseduje nigerijski pasoš.
Umude u Evropu stiže nakon zapažene epizode u Detroit Pistonsima, gde se profilisao kao odličan defanzivac i igrač sa sjajnim fizičkim predispozicijama.
Ova dva potpisa jasno pokazuju da Barselona, uprkos svim problemima, ne odustaje od borbe za sam evropski vrh i da pod vođstvom novog stručnog štaba sklapa ekipu koja će igrati brzu, atraktivnu i fizički zahtevnu košarku.
Podsetimo da je Barselona krenula u potpunu rekonstrukciju. Pre svega od trenerske pozicije jer je Ćavi Paskval napustio klub. Na njegovo mesto stiže, kao što je MozzartSport najavio, slovenački stručnjak Aleksandar Sekulić. Pored toga ekipu je napustilo veliki broj igrača, preko Jana Veselog koji je otišao u penziju pa preko veterana Tomaša Satoranskog i Vila Klajburna, čak se šuška i o odlasku Tornikea Šengelije koji je navodno meta brojnih klubova u Evropi. Jedan od retkig koji sigurno ostaje naredne sezone je Kevin Panter.
Jasno je da ćemo gledati potpuno drugačiju Barselonu, samo ostaje da se vidi kako će ta nova Barsa izgledati na terenu kada počne sezona Evrolige.