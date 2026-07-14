Dve verzije savršenstva

Vreme čitanja: 13min | uto. 14.07.26. | 08:41
Finale pre finala, ta otrcana fraza večeras konačno dobija pravi smisao: Francuska – Španija (21.00)
A, da okrene Donald Tramp sada Đanija Infantina i, kad su već obojica pogazili fudbalski “ustav” i narugali se pravilima koja postoje od kad je sveta i veka, urgira da se ovo večeras proglasi za finale? Pa, ko pobedi, njemu pehar! Ili, da podele po trofej i jednima i drugima. Zar je moguće da će neko morati da izgubi?
Kažu stariji poznavaoci fudbala da je u bogatoj istoriji Mundijala bilo nekoliko utakmica kojima je, mahom tek nakon što su odigrane, prišivena fraza „finale pre finala“. Recimo, ona između Italije i Zapadne Nemačke (4:3) u polufinalu 1970, baš u Meksiko Sitiju, sa čak pet golova u produžecima; ili ona između Nemaca i Francuza (3:3) u polufinalu 1982, prva ikada na svetskim prvenstvima koju je odlučila penal serija... Možda kad je ono Zidan odučio Brazilce od fudbala u četvrtfinalu u Frankfurtu i skinuo im krunu, pre okruglo dve decenije. Bez obzira na to što ni on tada nije uzeo titulu.
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Neka ne zamere fudbalski nostalgičari, neka se ne ljute, za sad teško gledljivi, Tuhelovi Englezi i “beli medvedi” iz Argentine (pobednik tog duela će, ništa tu nije sporno, u nedelju imati legitimnih 50 odsto šansi za titulu), ali ovo večeras – to je to! A priori!
Promenio se svetski fudbalski poredak, možda je baš ovo taj Mundijal kada je ova konstatacija zacementirana, jer prvi put nije bilo tri najtrofejnije nacije - Brazila, Nemačke i Italije, u čijem vlasništvu je 13 od 22 pehara - čak ni u osmini finala. Ovo večeras okršaj je jedine dve reprezentacije koje su u ovom veku, u nekom trenutku, istovremeno sebe nazivale i svetskim i evropskim prvakom, po mnogim parametrima dve najveće fudbalske sile u prethodnih 30 godina. Sudar dva poslednja dobitnika Zlatne lopte, okršaj trenutno najvećih zvezda Reala i Barselone. Ali i duel genijalaca na klupama dve selekcije koji možda i nisu baš toliko različiti kako deluje na prvi pogled...
DEŠAN VEČERAS PRESTIŽE HELMUTA ŠENA
Kažu zvanični podaci da je prosečna starost stanovnika Srbije – 43,9 godina. E, taj naš neki prosečni Srbin, svakako ljubitelj fudbala, od kad zna za sebe pa do danas, mogao je da vidi, i slovima, samo jedan poraz reprezentacije Francuske u nokaut fazi na Mundijalima. Onaj tesni, od Nemačke (0:1), kasnijeg šampiona, u četvrtfinalu SP u Brazilu. Na uzorku od 22 utakmice!
Nestvarna serija počela je pobedom nad Belgijom u meču za treće mesto na Svetskom prvenstvu 1986. godine, pa je, nakon dva uzastopna propuštena Mundijala, nastavljena na putu do titule na domaćem terenu 12 godina kasnije, kao i tokom šampionskog niza u Rusiji 2018. Francuzi su na prvenstvima 2006. i 2022. zaustavljeni tek na penale u finalima, dok 2002. i 2010. nisu prošli grupu. Od te 22 utakmice, Didije Dešan bio je akter njih 17, što kao igrač (kapiten), što kao selektor! On sam, češće je bio u polufinalima SP nego reprezentacija Španije u svojoj istoriji!
Jedan od samo trojice ljudi koji su SP osvajali i u ulozi igrača i kao selektori već je mogao, da ne beše one čudesne, rukometne odbrane Dibua Martineza u Kataru, da postane prvi posleratni selektor koji je dva puta osvajao najvredniji pehar u reprezentativnom fudbalu (Vitorio Poco je sa Italijom to učinio 1934. i 1938), a svakako večeras ima priliku da Francusku učini tek trećom selekcijom, posle Brazila i Nemačke, koja bi igrala finale na tri uzastopna Mundijala.
Iz te perspektive, gotovo groteskno zvuči da bi baš utakmica kojom će prestići Helmuta Šena i postati selektor sa najviše vođenih mečeva na Mundijalima (26) mogla da mu bude oproštajna u ulozi kormilara Galskih petlova. I to baš na današnji datum, najveći koji postoji u Francuskoj.
“Ne razmišljam o oproštaju sa stilom, kroz glavna vrata, preko crvenog tepiha. Kolektivni interes je jedino važan u ovom momentu“, istakao je jedan od najdugovečnijih selektora u modernom evropskom fudbalu i lukavo sav pritisak prebacio na Špance:
“Mogu da potvrdim da su oni favoriti. S obzirom na ono što su do sada pokazali. Izuzev prve utakmice protiv Zelenortskih ostrva, Španija je potvrdila status favorita. Ne želim da vršim pritisak na Luisa i njegov tim, ali... Ljudi mnogo očekuju od Španije. Veoma dobro napadaju i brane se. Primili su samo jedan gol na šest utakmica. Mogla bi to da bude spektakularna utakmica, ali i Luis i ja želimo dobru igru u odbrani. Uz kvalitet koji poseduju u napadu, utakmica će biti spektakularna. Znamo kako Španija igra, vole da vrše pritisak. Ako su primili samo jedan gol, to je zato što je veoma teško povratiti posed lopte kada je ona kod njih. Promenio sam način pripreme kako bih se prilagodio različitim okolnostima. Ovo je treće polufinale koje igramo protiv Španije. Nadam se da ćemo izbeći naivne greške, mada u fudbalu uvek postoji mnogo neizvesnosti. Moramo se pripremiti i predvideti situacije.”
SVAKA FIGURA NA IDEALNOM MESTU
“Ma, njima ni ne treba trener, takve igrače bih i ja mogao da vodim“. Da vam je dinar svaki put kada ste za neku sportsku skupinu nakrcanu megazvezdama čuli tu tako olako ispaljenu floskulu, koja bi se ispostavila pogrešnom, mogli biste od tih para da finansirate put u Dalas i večeras uživo posmatrate spektakl. I mada ima onih koji veruju da su Trikolori deceniju u kojoj ih je zapljusnuo istorijski talas vanserijskih fudbalera mogli da krunišu i sa više pehara od, za sada, jedne titule svetskog prvaka i jedne Lige nacija, negirati Dešanov doprinos izrastanju ove francuske reprezentacije u supersilu bio bi čist diletantizam.
Može biti da se, eto tako, slučajno namestilo da Kilijan Embape već treći Mundijal zaredom igra monstruozni fudbal, a da je između svaka dva, po četiri puta, bezuspešno jurio pehar Lige šampiona. Da sasvim slučajno trči u zagrljaj svom selektoru (nakon gola protiv Švedske i smrtnog slučaja koji je Dešana prethodno zadesio), dok ga po klubovima u kojima (je) igra(o) proglašavaju za trulu jabuku u svlačionici... Može biti, ali - neće biti. Činjenica je da mu je 57-godišnji strateg našao žicu, da mu nije bez osnova uručio traku nakon oproštaja Antoana Grizmana, iako su i ti odnosi imali svoje amplitude, posebno nakon prethodnog Evropskog prvenstva, kada ga nije bilo u timu za oktobarske i novembarske akcije u Ligi nacija.
KO ĆE BITI NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA?
1,90: Kilijan Embape (Francuska)
2,35: Lionel Mesi (Argentina)
11,0: Hari Kejn (Engleska)
20,0: Džud Belingem (Francuska)
Baš kao što je Grizmanu “izmislio” idealnu poziciju plejmejkera pre četiri godine u Kataru, tako je Majklu Oliseu poverio identičnu ulogu i dao mu ključeve igre u ruke, pomerio ga sa mesta na kojem uglavnom igra u Bajernu na ono na kojem se, kako sam kaže, najbolje oseća, a tako ujedno otvorio prostor Usmanu Dembeleu na krilu. Baš kao što za sada filigranski niveliše minutažu Bredliju Barkoli i Dezireu Dueu. Baš kao što je rešio da “žrtvuje” (a, nekog je morao) mađioničara Rajana Šerkija. Baš kao što je, nakon Čuamenijeve povrede, iz rukava izvukao Manu Konea, koji zapravo trenutno predstavlja ključnu figuru za balans ovako ofanzivno potentnog tima, u situaciji u kojoj Eduarda Kamavingu nije ni poveo u Ameriku, a veteran Engolo Kante još nije odigrao ni minut na ovom Mundijalu...
“Dešan nas je zaista dirnuo. Održao je prelep govor, a kada je završio, dobio je ovacije jer je, kako je i sam rekao, govorio iz srca. Bio je potpuno iskren. Ova grupa je već imala ogromnu koheziju od početka turnira, pa čak i od prethodnih trening kampova 2022. i 2024. godine. Gradili smo svlačionicu gde se svi odlično slažu i gde smo svi fokusirani na isti cilj. To je takođe jedna od naših najvećih snaga. To se vidi na terenu: uživamo u zajedničkoj igri, trčimo jedni za druge i žrtvujemo se za naše saigrače. U utorak ćemo morati bolje nego ikad ako želimo da stignemo do finala“, istakao je Žil Kunde i posebno se osvrnuo na odnos Embapea i Dembelea:
“Njihov odnos je gotovo bratski. Odrasli su zajedno kao fudbaleri i poznaju se mnogo godina. Takođe su ljudi koji donose mnogo radosti grupi. I Usman i Kilijan su velike šaljivdžije, kao i većina igrača u svlačionici, i to stvara sjajnu atmosferu i mnogo pozitivnosti van terena. Onda, na terenu, svi mogu da vide koliko su važni. Oni su dva odlučujuća igrača i prave razliku od početka Svetskog prvenstva. Nadamo se da će se to ponoviti protiv Španije.“
Bio je Dešan s pravom kritikovan zbog fudbala koji je Francuska igrala pre dve godine u Nemačkoj, ali u Americi je, u ovih mesec dana, ubedljivo najdominantnija reprezentacija. Aktuelni svetski vicešampion ima najboljeg strelca i najboljeg asistenta u dosadašnjem toku turnira, a da nijedan od njih dvojice nije aktuelni osvajač Zlatne lopte, koji je i sam postigao pet pogodaka i upisao dva završna dodavanja za gol. Njih trojica – Embape, Olise i Dembele – u zbiru imaju 13 golova i 10 asistencija, po dva gola i asistencije više od kompletne reprezentacije Španije!
FURIJA NA UTAKMICU OD SVETSKOG REKORDA
Ipak, na drugoj strani biće defanzivno najbolja selekcija šampionata, ne samo zbog toga što je primila tek jedan gol na šest mečeva, već ima čak četvoricu fudbalera u Top 10 po specijalnom FIFA koeficijentu kompletnog defanzivnog učinka – Rodri je prvi (7,91), Pedro Poro drugi (7,65), Emerik Laport (7,43) treći, a Pau Kubarsi (7,06) deveti. Od Francuza, samo je Luka Dinj u ovom društvu na šestom mestu (7,30).
Okarakterisati ovaj meč duelom najboljeg napada i najčvršće defanzive ovog Mundijala bilo bi suviše banalno, jer em su Francuzi beton pozadi (nisu još primili gol u nokaut fazi), a brane se moćno još od prednje linije, em Španci mogu da izmisle gol u svakom momentu. I zato, Dešan i De la Fuente imaju mnogo više zajedničkih crta nego što bi neko na prvu pomislio.
I 61-godišnji nekadašnji bek Atletik Bilbaa iz šampionskih dana baskijskog kluba ima svoj istorijski selektorski niz – na ukupno 13 utakmica na velikim takmičenjima (SP i EP) još ne zna za poraz (12 pobeda i onaj remi protiv Zelenortskih ostrva), po čemu mu nema ravnog među kolegama u istoriji ovog sporta. Furija je poslednju takmičarsku utakmicu izgubila još krajem marta 2023. godine u Škotskoj, a nakon što su je godinu dana kasnije savladali Kolumbijci u prijateljskom susretu, neporaženi su na 36 uzastopnih mečeva. Odole li večeras Francuzima, izjednačiće svetski rekord Italijana!
“Nije preterano nazvati ovu utakmicu finalom pre finala. Svesni smo njihovog ogromnog potencijala, ali takođe znamo da smo mi jedini tim koji ih je pobedio u dva polufinala. Utakmica će biti otvorenija nego ikad. Moraćemo da podignemo nivo igre i daćemo sve od sebe. Francuzi su u sjajnoj formi, a mi imamo drugačije stilove igre. Izuzetno poštujemo protivnika, ali verujemo da možemo da pobedimo svaki tim. Biće potpuno različita utakmica od dva prethodna polufinala. To su potpuno drugačiji timovi. Drugačija je era, iako su mnogi igrači već bili tu. Biće promena u različitim aspektima, kako u fudbalskom, tako i u taktičkom smislu. Mislim da su oba tima napredovala”, poručio je De la Fuente i osvrnuo se na traljav početak turnira kada je njegova selekcija odigrala 0:0 protiv Zelenortskih ostrva:
“Čini mi se kao da ta utakmica pripada nekom drugom Svetskom prvenstvu, nekoj drugoj godini i nekom drugom veku. Svaki tim ima svoje zahteve i svoje jedinstvene karakteristike, ali naš tim je veoma inteligentan i zna kako da se snađe u svakom trenutku svake utakmice. Sada igramo protiv Francuske, koju veoma dobro poznajemo i koja nas takođe veoma dobro poznaje. To neće imati nikakve veze sa prošlošću.“
Kontinuitet kakav Dešan ima u seniorskoj reprezentaciji Francuske, poklapa se sa onim koji je španska federacija pružila De la Fuenteu u svom sistemu, a njegovi zapravo najjači aduti na ovom Mundijalu bili su mu glavne uzdanice na putu ka tituli prvaka Evrope u konkurenciji U21 reprezentacija 2019. godine – Unai Simon, ovaj što je oborio rekord Mundijala po broju uzastopnih minuta, a da nije primio gol; Mikel Merino, ovaj što mu je doneo pobede kao zlatna rezerva u osmini i četvrtini finala, kao i ključni trijumf na prethodnom EP, u produžecima protiv Nemačke u četvrtfinalu; Mikel Ojarzabal, ovaj što je najbolji strelac Furije na tekućem SP i što je na poslednjih 20 nastupa za reprezentaciju zabio 17 golova; Dani Olmo i Fabijan Ruiz, najbolji strelci Španije na putu ka tituli prvaka Evrope pre dve godine i akteri vodećeg gola protiv Belgijanaca pre neko veče... Sve su to njegova deca!
KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA
Strpljenje koje je tamošnji savez imao za svog sadašnjeg selektora ekvivalentno je strpljenju u igri njihovog nacionalnog tima na ovom turniru i tu je primetan najveći pečat rukopisa sjajnog stručnjaka, kome su pre dve godine na EP u Nemačkoj udarne igle bili krilni fudbaleri Lamin Jamal i Niko Vilijams, koji su, obojica, na ovaj šampionat stigli nedovoljno oporavljeni ili daleko od top forme. Pa tako, od 18-godišnje superzvezde Barselone nismo još videli ni delić magije, dok je fubaler Atletika iz Bilbaa sakupio ukupno manje od sat vremena u igri na šest utakmica.
“Znamo da najbolju verziju Jamala, posebno u napadačkom smislu, još uvek nismo u potpunosti videli na ovom Svetskom prvenstvu. Ne na onom nivou na koji smo navikli. Mora da ostane smiren i da uživa u trenutku. Nema više nervoze. Bliži se Laminov veliki dan na Svetskom prvenstvu, pa se nadam da će to biti u utorak uveče. A ako ne, onda u finalu, ako uspemo da stignemo tamo”, podiže moral De la Fuente svom najmlađem prvotimcu, koji je izjavom „ako bi Francuska trebalo ikoga da se boji, onda smo to mi“ blago uzburkao duhove uoči večerašnjeg duela, ali je u odbranu stao čak i njegov saigrač iz Barselone, a večerašnji rival – Kunde:
“To nije nepoštovanje. On to radi i u Barsi. Dobro ga poznajem. To je način da stekne samopouzdanje. Svestan je svojih vrlina. Ja to vidim kao dodatnu motivaciju za njega, a ne kao nepoštovanje.”
Te teme dotakao se i Rodri, koji igra turnir u modu „Zlatne lopte“ i ne zna se da li su mu zlata vrednija pluća (pretrčao najviše od svih fudbalera do sada na SP – 71 kilometar), ili noge (protiv Belgije je imao 62 dodavanja kroz protivničku odbranu u završnoj trećini – najviše od bilo kog igrača na jednoj utakmici na poslednja tri Mundijala):
“Mislim da mora malo da se smiri. Vidim da je anksiozan, ali to dolazi zbog toga što se od njega uvek očekuje da nešto uradi“.
Naposletku, Jamal se kasno sinoć, baš na svoj 19. rođendan, pojavio pred medijima u Dalasu:
“Pitali su me da li se plašim, ja sam odgovorio ’ne’ i to je to, Kunde je sve lepo objasnio. Nisam opterećen postizanjem gola, ali uvek je posebno postići ga na ovakvim utakmicama. Naravno, prihvatam izazov. Igram onako kako umem. Nikada neću igrati ni bolje ni lošije. Uvek pružam svoj maksimum i u službi sam tima. Kada daš sve od sebe, ne osećaš pritisak. Kažete da nisam u najboljoj formi, tako da ne bi trebalo ništa da očekujete od mene. Ali, uveren sam da će sutra sve proći dobro“.
Neke stvari možda i nije tako teško predvideti. Španija je ekipa koja voli da monopoliše posed, u tom segmentu oni prednjače na ovom turniru sa prosekom od 60 odsto i takođe su među timovima koji najbrže vraćaju loptu u svoj posed nakon što je izgube. Rodri, Olmo, Ruiz, Pedri pokušaće da sredinu terena pretvore u špansku teritoriju, ali uz minimum rizika, budući da se Francuzi ne osećaju nimalo neprijatno dok su bez lopte, jer kada je oduzmu, postaju gotovo smrtonosni za rivala: kroz nekoliko tranzicionih dodavanja ulaze u šansu, koristeći nestvarnu brzinu svojih igrača (Embape je na ovom Mundijalu razvio rekordnu, od 37,6 km/h) i na ovom turniru 15 odsto svojih šuteva konvertuju u golove. Moglo bi se reći da je to njihova najveća vrlina: drže utakmicu pod savršenom kontrolom čak i kada nemaju loptu u nogama. Na drugoj strani, treba podvući senzacionalnu ulogu Marka Kukurelje u napadačkim šablonima Španije, verovatno najistaknutijeg beka u dosadašnjem toku turnira.
DE LA FUENTEOVIH ŠEST POLUFINALA PROTIV FRANCUSKE
U moru statističkih podataka koji zapljuskuju istorijske utakmice poput ove, možda je najkuriozitetniji taj da će ovo biti čak šesto polufinale koje će Luis De la Fuente kao selektor voditi protiv Francuske. Četiri od prethodnih pet je dobio, izgubio je, zapravo, samo prvo, koje je nama posebno zanimljivo, jer dogodilo se na U19 Evropskom prvenstvu u Litvaniji 2013. godine. Francuska, sa Rabioom, čak i Laportom (?!) u sastavu, slavila je sa 2:1 i otišla ne megdan Srbiji u finalu, gde je poražena od Drulovićevih Orlića.
Dve godine kasnije, takođe na U19 šampionatu našeg kontinenta, Španija je slavila golovima Marka Asensija. Još ubedljiviji je bio trijumf od 4:1 u polufinalu Evropskog prvenstva mladih (U21) reprezentacija 2019. godine, a onda su došle i najnovije seniorske pobede, u polufinalu Evropskog prvenstva u Nemačkoj (2:1) i poslednje Lige nacija, ubedljvija nego što pokazuje konačnih 5:4.
Španija je svojevremeno pune dve decenije, ili osam uzastopnih utakmica, a šest takmičarskih, bila bez pobede nad Francuskom, ali je poslednjih godina došlo do veleobrta i u taj niz mogli bismo da uključimo čak i finale Olimpijskih igara u Parizu, gde su gorku pilulu popili Olise, Kone, Mateta, Šerki – svi koji će večeras sanjati revanš Furiji.
Kad se igraju ovakve utakmice, onda se meri svaki detalj, pa i to da su Francuzi imali dan odmora više, te da su Španci tokom prvenstva menjali i države i vremenske zone i prešli desetak hiljada kilometara više od rivala, koji se tek za ovu utakmicu značajnije distancira od svoje baze u Bostonu.
Ali, sve to pada u vodu kad u 21 sat (RTS 1, TV Arena premium 1) sudija Ivan Barton iz Salvadora označiti njen početak. Jedini čovek koji nema pravo da podbaci večeras. Izgubio je fudbal mnoge bitke na ovom Mundijalu, ovu ne sme!
POLUFINALE SVETSKOG PRVENSTVA
FRANCUSKA – ŠPANIJA (21.00)
Stadion u Dalasu.
Kapacitet: 70.000.
Sudija: Ivan Barton (Salvador).
FRANCUSKA (4-2-3-1): Menjon – Dinj, Saliba, Upamekano, Kunde – Rabio, Čuameni (Kone) – Due, Olise, Dembele – Embape.
ŠPANIJA (4-2-3-1): Simon – Kukurelja, Laport, Kubarsi, Poro – Rodri, Pedri (Ruiz) – Baena, Olmo, Jamal – Ojarzabal.
POLUFINALE MUNDIJALA 2026
Utorak (21.00)
(2,45) Francuska (3,25) Španija (3,30)
Sreda (21.00)
(2,70) Engleska (3,10) Argentina (3,10)