Dve verzije savršenstva

Jedan od samo trojice ljudi koji su SP osvajali i u ulozi igrača i kao selektori već je mogao, da ne beše one čudesne, rukometne odbrane Dibua Martineza u Kataru, da postane prvi posleratni selektor koji je dva puta osvajao najvredniji pehar u reprezentativnom fudbalu (Vitorio Poco je sa Italijom to učinio 1934. i 1938), a svakako večeras ima priliku da Francusku učini tek trećom selekcijom, posle Brazila i Nemačke, koja bi igrala finale na tri uzastopna Mundijala.

Nestvarna serija počela je pobedom nad Belgijom u meču za treće mesto na Svetskom prvenstvu 1986. godine, pa je, nakon dva uzastopna propuštena Mundijala, nastavljena na putu do titule na domaćem terenu 12 godina kasnije, kao i tokom šampionskog niza u Rusiji 2018. Francuzi su na prvenstvima 2006. i 2022. zaustavljeni tek na penale u finalima, dok 2002. i 2010. nisu prošli grupu. Od te 22 utakmice, Didije Dešan bio je akter njih 17, što kao igrač (kapiten), što kao selektor! On sam, češće je bio u polufinalima SP nego reprezentacija Španije u svojoj istoriji!

Kažu zvanični podaci da je prosečna starost stanovnika Srbije – 43,9 godina. E, taj naš neki prosečni Srbin, svakako ljubitelj fudbala, od kad zna za sebe pa do danas, mogao je da vidi, i slovima, samo jedan poraz reprezentacije Francuske u nokaut fazi na Mundijalima. Onaj tesni, od Nemačke (0:1), kasnijeg šampiona, u četvrtfinalu SP u Brazilu. Na uzorku od 22 utakmice!

Promenio se svetski fudbalski poredak, možda je baš ovo taj Mundijal kada je ova konstatacija zacementirana, jer prvi put nije bilo tri najtrofejnije nacije - Brazila, Nemačke i Italije, u čijem vlasništvu je 13 od 22 pehara - čak ni u osmini finala. Ovo večeras okršaj je jedine dve reprezentacije koje su u ovom veku, u nekom trenutku, istovremeno sebe nazivale i svetskim i evropskim prvakom, po mnogim parametrima dve najveće fudbalske sile u prethodnih 30 godina. Sudar dva poslednja dobitnika Zlatne lopte, okršaj trenutno najvećih zvezda Reala i Barselone. Ali i duel genijalaca na klupama dve selekcije koji možda i nisu baš toliko različiti kako deluje na prvi pogled...

Neka ne zamere fudbalski nostalgičari, neka se ne ljute, za sad teško gledljivi, Tuhelovi Englezi i “beli medvedi” iz Argentine (pobednik tog duela će, ništa tu nije sporno, u nedelju imati legitimnih 50 odsto šansi za titulu), ali ovo večeras – to je to! A priori!

Iz te perspektive, gotovo groteskno zvuči da bi baš utakmica kojom će prestići Helmuta Šena i postati selektor sa najviše vođenih mečeva na Mundijalima (26) mogla da mu bude oproštajna u ulozi kormilara Galskih petlova. I to baš na današnji datum, najveći koji postoji u Francuskoj.

“Ne razmišljam o oproštaju sa stilom, kroz glavna vrata, preko crvenog tepiha. Kolektivni interes je jedino važan u ovom momentu“, istakao je jedan od najdugovečnijih selektora u modernom evropskom fudbalu i lukavo sav pritisak prebacio na Špance:

“Mogu da potvrdim da su oni favoriti. S obzirom na ono što su do sada pokazali. Izuzev prve utakmice protiv Zelenortskih ostrva, Španija je potvrdila status favorita. Ne želim da vršim pritisak na Luisa i njegov tim, ali... Ljudi mnogo očekuju od Španije. Veoma dobro napadaju i brane se. Primili su samo jedan gol na šest utakmica. Mogla bi to da bude spektakularna utakmica, ali i Luis i ja želimo dobru igru u odbrani. Uz kvalitet koji poseduju u napadu, utakmica će biti spektakularna. Znamo kako Španija igra, vole da vrše pritisak. Ako su primili samo jedan gol, to je zato što je veoma teško povratiti posed lopte kada je ona kod njih. Promenio sam način pripreme kako bih se prilagodio različitim okolnostima. Ovo je treće polufinale koje igramo protiv Španije. Nadam se da ćemo izbeći naivne greške, mada u fudbalu uvek postoji mnogo neizvesnosti. Moramo se pripremiti i predvideti situacije.”

SVAKA FIGURA NA IDEALNOM MESTU

(©Reuters)

“Ma, njima ni ne treba trener, takve igrače bih i ja mogao da vodim“. Da vam je dinar svaki put kada ste za neku sportsku skupinu nakrcanu megazvezdama čuli tu tako olako ispaljenu floskulu, koja bi se ispostavila pogrešnom, mogli biste od tih para da finansirate put u Dalas i večeras uživo posmatrate spektakl. I mada ima onih koji veruju da su Trikolori deceniju u kojoj ih je zapljusnuo istorijski talas vanserijskih fudbalera mogli da krunišu i sa više pehara od, za sada, jedne titule svetskog prvaka i jedne Lige nacija, negirati Dešanov doprinos izrastanju ove francuske reprezentacije u supersilu bio bi čist diletantizam.

Može biti da se, eto tako, slučajno namestilo da Kilijan Embape već treći Mundijal zaredom igra monstruozni fudbal, a da je između svaka dva, po četiri puta, bezuspešno jurio pehar Lige šampiona. Da sasvim slučajno trči u zagrljaj svom selektoru (nakon gola protiv Švedske i smrtnog slučaja koji je Dešana prethodno zadesio), dok ga po klubovima u kojima (je) igra(o) proglašavaju za trulu jabuku u svlačionici... Može biti, ali - neće biti. Činjenica je da mu je 57-godišnji strateg našao žicu, da mu nije bez osnova uručio traku nakon oproštaja Antoana Grizmana, iako su i ti odnosi imali svoje amplitude, posebno nakon prethodnog Evropskog prvenstva, kada ga nije bilo u timu za oktobarske i novembarske akcije u Ligi nacija.

KO ĆE BITI NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA?

1,90: Kilijan Embape (Francuska)

2,35: Lionel Mesi (Argentina)

11,0: Hari Kejn (Engleska)

20,0: Džud Belingem (Francuska)

Baš kao što je Grizmanu “izmislio” idealnu poziciju plejmejkera pre četiri godine u Kataru, tako je Majklu Oliseu poverio identičnu ulogu i dao mu ključeve igre u ruke, pomerio ga sa mesta na kojem uglavnom igra u Bajernu na ono na kojem se, kako sam kaže, najbolje oseća, a tako ujedno otvorio prostor Usmanu Dembeleu na krilu. Baš kao što za sada filigranski niveliše minutažu Bredliju Barkoli i Dezireu Dueu. Baš kao što je rešio da “žrtvuje” (a, nekog je morao) mađioničara Rajana Šerkija. Baš kao što je, nakon Čuamenijeve povrede, iz rukava izvukao Manu Konea, koji zapravo trenutno predstavlja ključnu figuru za balans ovako ofanzivno potentnog tima, u situaciji u kojoj Eduarda Kamavingu nije ni poveo u Ameriku, a veteran Engolo Kante još nije odigrao ni minut na ovom Mundijalu...

“Dešan nas je zaista dirnuo. Održao je prelep govor, a kada je završio, dobio je ovacije jer je, kako je i sam rekao, govorio iz srca. Bio je potpuno iskren. Ova grupa je već imala ogromnu koheziju od početka turnira, pa čak i od prethodnih trening kampova 2022. i 2024. godine. Gradili smo svlačionicu gde se svi odlično slažu i gde smo svi fokusirani na isti cilj. To je takođe jedna od naših najvećih snaga. To se vidi na terenu: uživamo u zajedničkoj igri, trčimo jedni za druge i žrtvujemo se za naše saigrače. U utorak ćemo morati bolje nego ikad ako želimo da stignemo do finala“, istakao je Žil Kunde i posebno se osvrnuo na odnos Embapea i Dembelea:

“Njihov odnos je gotovo bratski. Odrasli su zajedno kao fudbaleri i poznaju se mnogo godina. Takođe su ljudi koji donose mnogo radosti grupi. I Usman i Kilijan su velike šaljivdžije, kao i većina igrača u svlačionici, i to stvara sjajnu atmosferu i mnogo pozitivnosti van terena. Onda, na terenu, svi mogu da vide koliko su važni. Oni su dva odlučujuća igrača i prave razliku od početka Svetskog prvenstva. Nadamo se da će se to ponoviti protiv Španije.“

Bio je Dešan s pravom kritikovan zbog fudbala koji je Francuska igrala pre dve godine u Nemačkoj, ali u Americi je, u ovih mesec dana, ubedljivo najdominantnija reprezentacija. Aktuelni svetski vicešampion ima najboljeg strelca i najboljeg asistenta u dosadašnjem toku turnira, a da nijedan od njih dvojice nije aktuelni osvajač Zlatne lopte, koji je i sam postigao pet pogodaka i upisao dva završna dodavanja za gol. Njih trojica – Embape, Olise i Dembele – u zbiru imaju 13 golova i 10 asistencija, po dva gola i asistencije više od kompletne reprezentacije Španije!

FURIJA NA UTAKMICU OD SVETSKOG REKORDA

(©Reuters)

Ipak, na drugoj strani biće defanzivno najbolja selekcija šampionata, ne samo zbog toga što je primila tek jedan gol na šest mečeva, već ima čak četvoricu fudbalera u Top 10 po specijalnom FIFA koeficijentu kompletnog defanzivnog učinka – Rodri je prvi (7,91), Pedro Poro drugi (7,65), Emerik Laport (7,43) treći, a Pau Kubarsi (7,06) deveti. Od Francuza, samo je Luka Dinj u ovom društvu na šestom mestu (7,30).

Okarakterisati ovaj meč duelom najboljeg napada i najčvršće defanzive ovog Mundijala bilo bi suviše banalno, jer em su Francuzi beton pozadi (nisu još primili gol u nokaut fazi), a brane se moćno još od prednje linije, em Španci mogu da izmisle gol u svakom momentu. I zato, Dešan i De la Fuente imaju mnogo više zajedničkih crta nego što bi neko na prvu pomislio.

I 61-godišnji nekadašnji bek Atletik Bilbaa iz šampionskih dana baskijskog kluba ima svoj istorijski selektorski niz – na ukupno 13 utakmica na velikim takmičenjima (SP i EP) još ne zna za poraz (12 pobeda i onaj remi protiv Zelenortskih ostrva), po čemu mu nema ravnog među kolegama u istoriji ovog sporta. Furija je poslednju takmičarsku utakmicu izgubila još krajem marta 2023. godine u Škotskoj, a nakon što su je godinu dana kasnije savladali Kolumbijci u prijateljskom susretu, neporaženi su na 36 uzastopnih mečeva. Odole li večeras Francuzima, izjednačiće svetski rekord Italijana!

“Nije preterano nazvati ovu utakmicu finalom pre finala. Svesni smo njihovog ogromnog potencijala, ali takođe znamo da smo mi jedini tim koji ih je pobedio u dva polufinala. Utakmica će biti otvorenija nego ikad. Moraćemo da podignemo nivo igre i daćemo sve od sebe. Francuzi su u sjajnoj formi, a mi imamo drugačije stilove igre. Izuzetno poštujemo protivnika, ali verujemo da možemo da pobedimo svaki tim. Biće potpuno različita utakmica od dva prethodna polufinala. To su potpuno drugačiji timovi. Drugačija je era, iako su mnogi igrači već bili tu. Biće promena u različitim aspektima, kako u fudbalskom, tako i u taktičkom smislu. Mislim da su oba tima napredovala”, poručio je De la Fuente i osvrnuo se na traljav početak turnira kada je njegova selekcija odigrala 0:0 protiv Zelenortskih ostrva:

“Čini mi se kao da ta utakmica pripada nekom drugom Svetskom prvenstvu, nekoj drugoj godini i nekom drugom veku. Svaki tim ima svoje zahteve i svoje jedinstvene karakteristike, ali naš tim je veoma inteligentan i zna kako da se snađe u svakom trenutku svake utakmice. Sada igramo protiv Francuske, koju veoma dobro poznajemo i koja nas takođe veoma dobro poznaje. To neće imati nikakve veze sa prošlošću.“

Kontinuitet kakav Dešan ima u seniorskoj reprezentaciji Francuske, poklapa se sa onim koji je španska federacija pružila De la Fuenteu u svom sistemu, a njegovi zapravo najjači aduti na ovom Mundijalu bili su mu glavne uzdanice na putu ka tituli prvaka Evrope u konkurenciji U21 reprezentacija 2019. godine – Unai Simon, ovaj što je oborio rekord Mundijala po broju uzastopnih minuta, a da nije primio gol; Mikel Merino, ovaj što mu je doneo pobede kao zlatna rezerva u osmini i četvrtini finala, kao i ključni trijumf na prethodnom EP, u produžecima protiv Nemačke u četvrtfinalu; Mikel Ojarzabal, ovaj što je najbolji strelac Furije na tekućem SP i što je na poslednjih 20 nastupa za reprezentaciju zabio 17 golova; Dani Olmo i Fabijan Ruiz, najbolji strelci Španije na putu ka tituli prvaka Evrope pre dve godine i akteri vodećeg gola protiv Belgijanaca pre neko veče... Sve su to njegova deca!

KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina