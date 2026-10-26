Džaba tovari blaga, uzalud makazice, kad je gen gubitnički: Osimen plasirao aperkat u bradu Fenera

Može startna postava da vam vredi 131.500.000 evra. Možete na terenu da imate najskupljeg igrača u istoriji kluba. Može i tim da bude pun fudbalera dokazanih na najvišem nivou, ma mogu tovari blaga da se troše, ali ništa nije od pomoći ako vam je gen gubitnički. I to je nešto što izjeda Fenerbahče godinama unazad. Očekivalo se da tim Ismaila Kartala u najvećem derbiju protiv Galatasaraja pokaže bilo kakvu reakciju posle šokantnog remija uLigi šampiona protiv Slavije iz Praga. Međutim, na Rams Parku su bili reš pečeni, a glavni kuvar bio je - Viktor Osimen (2:1).

Fenerbahčeu nije pomoglo ni spektakularan gol Irfana Kahvedžija. Vezista popularnih Kanarinaca je u jeku potpune dominacije Galate uhvatio prelepe makazice na dodavanje Oguza Ajdina i smanjio rezultat. Uspeo je da unese neizvesnost, ali je to bio jedan od retkih dobrih poteza momaka u plavo-žutim dresovima.