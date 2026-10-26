Džaba tovari blaga, uzalud makazice, kad je gen gubitnički: Osimen plasirao aperkat u bradu Fenera
Vreme čitanja: 3min | pon. 26.10.26. | 21:27
Neverovatni Nigerijac sa dva gola u prvom poluvremenu rešio pitanje pobednika - 2:1
Može startna postava da vam vredi 131.500.000 evra. Možete na terenu da imate najskupljeg igrača u istoriji kluba. Može i tim da bude pun fudbalera dokazanih na najvišem nivou, ma mogu tovari blaga da se troše, ali ništa nije od pomoći ako vam je gen gubitnički. I to je nešto što izjeda Fenerbahče godinama unazad. Očekivalo se da tim Ismaila Kartala u najvećem derbiju protiv Galatasaraja pokaže bilo kakvu reakciju posle šokantnog remija uLigi šampiona protiv Slavije iz Praga. Međutim, na Rams Parku su bili reš pečeni, a glavni kuvar bio je - Viktor Osimen (2:1).
Fenerbahčeu nije pomoglo ni spektakularan gol Irfana Kahvedžija. Vezista popularnih Kanarinaca je u jeku potpune dominacije Galate uhvatio prelepe makazice na dodavanje Oguza Ajdina i smanjio rezultat. Uspeo je da unese neizvesnost, ali je to bio jedan od retkih dobrih poteza momaka u plavo-žutim dresovima.
Izabrane vesti
Osimen je poput najboljeg boksera plasirao aperkat u bradu Feneru koji je pogotovo tokom prvog poluvremena izgledao komirano, pogubljeno - nije uopšte došao na utakmicu. Gosti nisu imali nijedan šut na gol, a odnosu u dodavanjima je bio frapantnih 198:70 u korist domaćeg tima. Potpuna dominacija Galate, ali sve na krilima neverovatnog Osimena. Bivši napadač Napolija je prvo u 29. minutu iskoristio dodavanje Bariša Jilmaza, usledio je idealan prijem, šut iz prve i Ederson je morao da vadi loptu iz mreže.
Dušu na pamuk je vadio Milanu Škrinjaru i Arčiju Braunu, Slovaku je uspeo da pobegne u 38.minutu, ali je Ederson vrhovima prstiju skrenuo loptu u korner. Dok Fener nije znao gde je levo, Galata je napadala, drugi gol je visio u vazduhu i na kraju je pao u 44. minutu. Davinson Sančez je posle kornera vratio loptu u kazneni prostor, a tamo ponovo - Osimen. Glavom iz ne baš lake pozicije je idealno zahvatio loptu i Rams Park je ponovo pao u trans. I to je ono što gosti nemaju. Igrača tog kalibra za ovakve utakmice, ili ako ga imaju - ne umeju da ga iskoriste adekvatno.
Dok je Galata organizovan tim sa jasnom strukturom (koliko je to moguće u haotičnoj ligi kakva je turska), Fener je nasumično nabacana gomila kvalitetnih fudbalera koji retko kad funkcionišu zajedno. Tako je bilo svih prerthodnih godina, tako je i sada. Ismail Kartal deluje kao pastir koji je izgubio ovce. Samo u retkim momentima je to izgledlao dobro, ali je Galata bila ta koja se mnogo više pitala, Iako je klupska legenda, Kartal se već neko vreme nalazi pod pritiskom i šuška se da bi već posle ove utakmice mogao da dobije otkaz.
Da nikoga ne zavara majstorija Kahvedžija, Galata je pre i posle nje imala nekoliko situacija kad je bila blizu trećeg gola. Spašavao je Ederson koliko je mogao, čak je Arči Braun zamalo postigao autogol (pogodio stativu). Čudo je kako je turski šampion postigao više od dva gola, ali je zato dodatno produbio ionako ozbiljnu krizu u kojoj se nalazi njegov najljući rival.
TURSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Alanja – Kodžaeli 1:2 (0:2)
/Ruan 52 – Kutlu 27, Baku 42/
Subota
Ejup – Kasimpaša 0:1 (0:1)
/Benedičak 37/
Gazijantep – Erzurum 1:3 (0:0)
/Čalhanoglu 71 – Kardoso 53, Geršalu 64, Điorbelidze 90+5/
Samsun – Amed 1:2 (1:0)
/Tomason 21 – Orban 73pen, Saba 84/
Nedelja
Konja – Genčlerbirligi 2:0 (1:0)
/Avazim 43, 56/
Geztepe – Čorum 2:0 (2:0)
/Antunes 3, Žuan 38/
Ponedeljak
Bešiktaš - Bašakšehir 2:0 (0:0)
/Oh 76, Olaitan 89/
Rize - Trabzon 3:4 (2:0)
/Boreli 12, 32, Laci 68 - Kabasakal 49, Šimšir 51, Frankulino 57, 83/
Galatasaraj - Fenerbahče 2:1 (2:0)
/Osimen 29, 44 - Kahvedži 62/
***Kvote su podložne promenama