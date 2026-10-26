Stefan Čupić: Stanojević vraća autoritet u svlačionicu Partizana, očekujem osvajanje Kupa

Uprako tokom Čupićevog gostovanja u podkastu „2x45“ odjeknula je vest da će Aleksandar Stanojević četvrti put sesti na klupu Partizana, a u uvodnoj fazi emisije je govorio da je Partizanu potreban upravo takav autoritet. Stoga je s velikim oduševljenjem dočekao važnu informaciju za sve pristalice Parnog valjka.

Stanojević je na stolu imao i ponudu od jednog turskog kluba, ali izgleda da ne može da kaže „ne“ Partizanu.

„Ne može, pa ne! Pa to je to, to nam treba. I samo ću reći - ogrejaće, obasjaće sunce iznad Humske ulice. Idemo dalje!”, rekao je Čupić na vest o povratku Stanojevića u Partizan.

Stanojević bi trebalo da donese upravo ono što je neophodno svakoj svlačionici.

„Čvrsta ruka. Kad on dođe, odmah će se postaviti stvari: da vidimo ko može, a ko ne može. Oni koji su pravili probleme, malo će na hlađenje - ili malo više, sve zavisi koliko brzo shvate šta im se govori. Ali, domaći igrači imaće glavnu ulogu“.

Crno-bele u narednom periodu čekaju gostovanje Radničkom u Nišu, okršaji sa Zemunom i Mačvom, a tu je i Kup Srbije, koji Čupić vidi kao veliku priliku, posebno nakon povratka Stanojevića.

„Iz te tri utakmice uzećemo devet bodova, a očekujem i osvajanje trofeja u Kupu Srbije. Momentum se menja, sve se menja. Partizan ima kvalitet, ali trebalo nam je ovo što se desilo. Na zimu će Sale Stanojević uspeti da dovede profile igrača koji mu trebaju, da nadogradi tim na svakoj poziciji, i verujem da će sve biti kako treba. Napraviće seriju, u to sam siguran. Verujem u njega i mislim da ovaj četvrti mandat neće ličiti na onaj prethodni. Napraviće uspeh i stvarno sam srećan što se vraća. Takav čovek nam treba - autoritet koji će dati podršku domaćim igračima i koji razume kako se pravi tim. Moraš da imaš okosnicu sastavljenu od momaka iz omladinske škole Partizana, pa da onda ostatak tima popuniš kvalitetnim strancima i domaćim igračima. Moraš da imaš 18 momaka koji tačno razumeju šta je Partizan i da svako zna svoju ulogu. Kod Stanoja to uvek bude tako“, poručio je Čupić u podkastu „2x45“.

Na početku emisije, u delu posvećenom Partizanu i Saši Iliću, Čupić se prisetio igračkih dana i autoriteta koji je legendarni kapiten imao na terenu, upoređujući ga sa njegovim trenerskim pristupom.

„Mnogo volim Sašu Ilića kao fudbalera. Sećam se, dok sam igrao za OFK Beograd, kad Saša uđe sa klupe - plašimo se mi, plaše se Partizanovi igrači, plaši se čak i čovek kod rampe. Svi se plaše, nastane tajac na terenu. E sad, na klupi Partizana, mislim da je bio previše mekan. Izgubio je svlačionicu. Kad dopustiš stranim fudbalerima da ti kolo vode, tu nastaje propast. Nije problem što su stranci, već što bilo ko iskače iz sistema. Čitamo i imamo informacije - svađali su se na terenu, pravili cirkus, tukli se. To jednostavno nije Partizan”.

Ističući da se u velikom klubu mora znati red, Čupić naglašava da se izgubio prepoznatljiv gard i pobednički mentalitet ekipe.

„Partizan mora da povrati onaj stav gde će se drugi plašiti nas, a ne mi da se plašimo bilo koga. Kad idemo u Surdulicu - uz dužno poštovanje svih rivala - Partizan je Partizan i mora se postaviti kao najveći klub u srpskom fudbalu. Mi nemamo stav. Kao fudbaler, ti predstavljaš sebe, svoju porodicu i armiju navijača koja je po brojnosti druga u zemlji. Ne možeš da slažeš tu armiju”.

Zbog toga su ekipi, smatra nekadašnji golman, potrebni borci bez kompromisa.

„Meni trebaju igrači poput Zdjelara, Evertona ili Kristijana Belića. Meni treba igrač koji će da trči od šesnaesterca do šesnaesterca, da ukliza, da gurne glavu tamo gde drugi ne smeju nogom. Treba mi krv u Partizanu i grupa domaćih igrača koja će da vodi svlačionicu“.

Osvrćući se na goruće kadrovske probleme i pozicije koje pod hitno zahtevaju rekonstrukciju, Čupić je bio izuzetno direktan.

„Glavni problem su mi golman i štoperi, to definitivno mora sve da se menja. Prvi golman je polazna tačka za sve. Što se Krunića tiče, on je odličan za drugog golmana; izuzetno ga poštujem, ima mirnoću da uskoči na par utakmica kad zatreba i da se ne naljuti kad se vrati na klupu - takvog čoveka bih držao u klubu koliko god želi da igra fudbal. Ali, prvi golman mora da se dovede. Mi pozadi pravimo previše kikseva i slabi smo na centaršutevima, primamo gol svaki put kad protivnik centrira iz kornera. Mene to jako boli i nervira. Pozadi mora da se zakrvi, da se uhvati igrač za grudi, da bude žustro i agresivno“.

Prema njegovim rečima, atmosfera u timu se previše opustila.

„Postalo je previše mekano. Dođu ljudi, odrade 90 minuta, znaš da svakog prvog u mesecu legne plata, da je sve sigurno, i izađu na teren malo da odrade posao. Možda sam previše direktan, ali kao navijača Partizana to me tišti iznutra i želim da pomognem bar nekim javnim savetom. Mora da se očisti svlačionica i da se vidi ko od stranaca zaista zaslužuje da nosi ovaj dres. Uzmimo Demba Seka, recimo - priča se da je glavni igrač. Po čemu je on glavni igrač i šta to donosi? Mi smo u ozbiljnom problemu ako nam je Demba Sek glavni igrač“, poručio je između ostalog Čupić.

U izuzetno interesantnoj epizodi podkasta „2x45“ saznajte i šta Čupić misli o Albertu Rijeri i načinu na koji funkcioniše Crvena zvezda, kao i sa kakvim emocijama govori o Željku Obradoviću. Čupić je pričao i o tome kako je odveo srpske igrače na Maldive, ali i „golmanskoj klinici“ koju će organizovati sredinom novembra u Beloj Crkvi.

Uživajte!