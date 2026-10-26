Taj Džerom obeležio početak sezone
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 21:03
Nagrada za igrača nedelje otišla u ruke i Tajrisu Maksiju
NBA liga objavila je imena najboljih igrača prve nedelje nove sezone, a priznanja su otišla u ruke Taja Džeroma na Zapadu i Tajrisa Maksija na Istoku.
Obojica su odličnim partijama obeležila početak sezone i našla se u centru pažnje već na samom startu. Posebno iznenađenje sigurno je Taj Džerom, koji je od igrača uloge prošle sezone, sada otvorio sezonu sa nagradom za igrača nedelje.
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Džerom je predvodio konkurenciju na Zapadu, uz proseke od 34,7 poena, 4,3 skoka i šest asistencija po utakmici. Bek Memfis Grizlisa odlično je otvorio sezonu, a njegove partije pratile su i pobede ekipe, koja je u prva tri meča ostvarila maksimalan učinak.
Ujedno, postao je novi, glavni organizator igre Memfisa. Džerom je preuzeo značajnu ulogu u organizaciji igre Memfisa, uz šest asistencija po susretu, pa je priznanje za najboljeg igrača nedelje na Zapadu stiglo kao nagrada za njegove individualne partije, ali i rezultate ekipe.
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Na Istoku je priznanje pripalo Tajrisu Maksiju, koji je nastavio tamo gde je stao prethodne sezone. Bek Filadelfije prosečno je beležio 28,8 poena, četiri skoka i 4,8 asistencija po utakmici. Svojim učinkom bio je jedan od najvažnijih igrača Siksersa na otvaranju sezone, tokom kojeg je ekipa upisala tri pobede i jedan poraz.
Iako je došao Lebron Džejms kao slobodan agent i trejdovala je ekipa iz grada bratske ljubavi za Džejlena Brauna, Maksi ostaje broj jedan kada je u pitanju poenterski deo, takođe ispred i Džoela Embida.