Taj Džerom obeležio početak sezone

Džerom je predvodio konkurenciju na Zapadu, uz proseke od 34,7 poena, 4,3 skoka i šest asistencija po utakmici. Bek Memfis Grizlisa odlično je otvorio sezonu, a njegove partije pratile su i pobede ekipe, koja je u prva tri meča ostvarila maksimalan učinak.

Ujedno, postao je novi, glavni organizator igre Memfisa. Džerom je preuzeo značajnu ulogu u organizaciji igre Memfisa, uz šest asistencija po susretu, pa je priznanje za najboljeg igrača nedelje na Zapadu stiglo kao nagrada za njegove individualne partije, ali i rezultate ekipe.

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Na Istoku je priznanje pripalo Tajrisu Mak­siju, koji je nastavio tamo gde je stao prethodne sezone. Bek Filadelfije prosečno je beležio 28,8 poena, četiri skoka i 4,8 asistencija po utakmici. Svojim učinkom bio je jedan od najvažnijih igrača Siksersa na otvaranju sezone, tokom kojeg je ekipa upisala tri pobede i jedan poraz.

Iako je došao Lebron Džejms kao slobodan agent i trejdovala je ekipa iz grada bratske ljubavi za Džejlena Brauna, Maksi ostaje broj jedan kada je u pitanju poenterski deo, takođe ispred i Džoela Embida.