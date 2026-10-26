Nije lopov, to samo Gatuzo kasni na trening
Vreme čitanja: 3min | pon. 26.10.26. | 19:10
Trener Lacija ne dozvoljava kašnjenje na trening, igračima svojim primerom poručio koliko je ozbiljan u tome
Bespoštedan je bio Đenaro Gatuzo kao igrač, a takav je i kao trener. Nije bio vanserijski talenat i tehnički nadaren, ali je na terenu uvek ostajao poslednji atom snage. Uklizavanja, dueli, pretrčani kilometri bili su njegov zaštitni znak. Stvar je u karakteru, koji sada pokušava da prenese na svoje igrače. Priznaje, ipak, u razgovoru za Gazetu Sport da u početku to nije dobro radio, ali da je vremenom promenio pristup. I, vidi se to u rezultatima koje pravi sa Laciom.
Vodeći Milano, Napoli, Fjorentinu, Valensiju, Olimpik Marselj, splitski Hajduk i reprezentaciju Italije, popularni Rino imao je više neuspeha i otkaza nego dobrih rezultata i trofeja (osvojio je samo Kup Italije sa Napolijem), ali sa Rimljanima, mimo očekivanja, posle osam kola deli vodeće mesto Serije A sa Interom.
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Uspeo je Gatuzo da napravi od Lacija ekipu koja još nema poraz u italijanskom prvenstvu (sedam pobeda i remi) i kao veliki favorit ide u utorak u goste kod Sasuola.
Kojim metodama je nekadašnji reprezentativac Italije skroman tim Lacija učinio konkurentom za prvo mesto oktrio je u razgovoru za Gazetu.
"Na početku trenerske karijere ljutio sam se zbog mnogih stvari koje igrači rade i koje sam smatrao apsurdnim. Onda sam shvatio da sam ustvari ja taj koji greši. Današnje generacije fudbalera su mnogo drugačije od onih u moje vreme. Shvtio sam da treba da ih pustim da budu to što jesu, a zauzvrat sam tražio maksimalnu saradnju zasnovanu na dva-tri ključna koncepta. Otkako sam napravio taj zaokret, stvari su se potpuno promenile. Nabolje", naglasio je Gatuzo.
Dodao je Gatuzo da igračima sada dopušta neke stvari koje kao igrač nije mogao ni da pomisli da uradi. Na primer, korišćenje mobilnog telefona tokom fizioterapije. Ali, zato je vrlo strog u zahtevanju da se poštuju njegova pravila. Pre svega - tačnost.
Na konkretnom primeru objasnio je na šta misli i otkrio svojim komšijama da se ne plaše ako vide nekoga da se penje na ogradu njegove kuće. Nije lopov...
"Niko ne sme da kasni na trening, nema izuzetaka. Čak ni kada iskrsne neki problem, kao što se meni desilo pre par nedelja. Pokvarila mi se kapija u dvorištu, zaglavila se i nisam mogao da prođem. Zato sam je preskočio i stigao na vreme u Formelo", ispričao je trener Lacija.
U pravilniku je i odgovarajuće mentalno i fizičko stanje.
"Može se desiti da ostanete budni do dugo u noć i preterate s provodom, ali to mora da se prijavi unapred. Bolje je propustiti trening nego ga upropastiti neprimerenim ponašanjem".
Tu je i lojalnost. U odnosu sa trenerom, ali pre svega unutar svlačionice.
"Stvari se moraju reći u lice. Suočavanja su korisna i sve se mora rešiti na licu mesta. Uvek sam bio takav, i kao igrač i kao trener. Mi smo veoma složna grupa, u kojoj se svi bore jedni za druge. Dalje, oporavak je jednako važan kao i sam trening. Ako preterate sa opterećenjem, kasnije ćete platiti cenu", upozorava Gatuzo.
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