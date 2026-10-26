Nije lopov, to samo Gatuzo kasni na trening

Kojim metodama je nekadašnji reprezentativac Italije skroman tim Lacija učinio konkurentom za prvo mesto oktrio je u razgovoru za Gazetu. "Na početku trenerske karijere ljutio sam se zbog mnogih stvari koje igrači rade i koje sam smatrao apsurdnim. Onda sam shvatio da sam ustvari ja taj koji greši. Današnje generacije fudbalera su mnogo drugačije od onih u moje vreme. Shvtio sam da treba da ih pustim da budu to što jesu, a zauzvrat sam tražio maksimalnu saradnju zasnovanu na dva-tri ključna koncepta. Otkako sam napravio taj zaokret, stvari su se potpuno promenile. Nabolje" , naglasio je Gatuzo .

Uspeo je Gatuzo da napravi od Lacija ekipu koja još nema poraz u italijanskom prvenstvu (sedam pobeda i remi) i kao veliki favorit ide u utorak u goste kod Sasuola.

Dodao je Gatuzo da igračima sada dopušta neke stvari koje kao igrač nije mogao ni da pomisli da uradi. Na primer, korišćenje mobilnog telefona tokom fizioterapije. Ali, zato je vrlo strog u zahtevanju da se poštuju njegova pravila. Pre svega - tačnost.

Na konkretnom primeru objasnio je na šta misli i otkrio svojim komšijama da se ne plaše ako vide nekoga da se penje na ogradu njegove kuće. Nije lopov...

"Niko ne sme da kasni na trening, nema izuzetaka. Čak ni kada iskrsne neki problem, kao što se meni desilo pre par nedelja. Pokvarila mi se kapija u dvorištu, zaglavila se i nisam mogao da prođem. Zato sam je preskočio i stigao na vreme u Formelo", ispričao je trener Lacija.

U pravilniku je i odgovarajuće mentalno i fizičko stanje.

"Može se desiti da ostanete budni do dugo u noć i preterate s provodom, ali to mora da se prijavi unapred. Bolje je propustiti trening nego ga upropastiti neprimerenim ponašanjem".

Tu je i lojalnost. U odnosu sa trenerom, ali pre svega unutar svlačionice.

"Stvari se moraju reći u lice. Suočavanja su korisna i sve se mora rešiti na licu mesta. Uvek sam bio takav, i kao igrač i kao trener. Mi smo veoma složna grupa, u kojoj se svi bore jedni za druge. Dalje, oporavak je jednako važan kao i sam trening. Ako preterate sa opterećenjem, kasnije ćete platiti cenu", upozorava Gatuzo.

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