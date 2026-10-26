Zvanični sajt Zlatne lopte napravio cirkus, greškom objavio tri različita dobitnika u isto vreme
Vreme čitanja: 4min | pon. 26.10.26. | 19:36
Osvanule tri odvojene unapred pripremljene verzije u kojima se govori da su osvajači Zlatne lopte Kejn, Jamal i Embape
Ako je suditi po zvaničnom sajtu Zlatne lopte, večeras u Londonu neće biti jednog, već čak trojice dobitnika najprestižnijeg individualnog priznanja u svetu fudbala. Šalu na stranu, organizatori ceremonije uspeli su da naprave neverovatan gaf svega nekoliko sati pre početka svečanosti u London Paladijumu, pošto su na svom internet portalu objavili tri različita teksta u kojima su Harija Kejna, Kilijana Embapea i Lamina Jamala pojedinačno proglasili za osvajače Zlatne lopte za 2026. godinu.
Dakle, trojica kandidata, tri pobednika i jedna poprilično neprijatna situacija za ljude koji organizuju događaj od kog se očekuje da predstavlja vrhunac fudbalske godine. Umesto da u strogoj tajnosti čuvaju ime laureata do svečanog otvaranja koverte, na zvaničnom sajtu su se pojavile gotove priče o istorijskim dostignućima trojice fudbalera. Jedini problem? Zlatna lopta može da pripadne samo jednom od njih.
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Na propust je prvi ukazao britanski Dejli mejl, čiji su novinari kontaktirali organizatore, nakon čega je, prema navodima tog lista, nastala prava pometnja. Usledila je serija paničnih telefonskih poziva i poruka putem Vats Apa, a organizatori su pokrenuli istragu kako bi utvrdili na koji način su tekstovi dospeli u javnost. U međuvremenu su članci o uklonjeni sa sajta.
Posebno je zanimljiv tekst posvećen engleskom reprezentativcu, koji je već u naslovu predstavljen kao novi osvajač Zlatne lopte: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu 2026: Ovo su njegovi najbolji i najznačajniji golovi iz sezone sa 61 pogotkom“.
U nastavku je detaljno opisana njegova spektakularna sezona u dresu Bajerna, sa kojim je osvojio domaću triplu krunu, kao i činjenica da je u rekordnom roku stigao do 100 pogodaka za bavarski klub.
"Rekordna serija golova u prvenstvu i kupovima tokom sezone 2025/26 dovela je Harija Kejna do Zlatne lopte. Izdvajamo njegove najlepše i najznačajnije pogotke iz ove izuzetno plodne godine“, stajalo je u objavljenom tekstu.
KVOTE ZA ZLATNU LOPTU
Hari Kejn - 1,50
Lamin Jamal - 2,40
Kilijan Embape - 3,50
Lionel Mesi - 20,0
Hviča Kvarachelija - 25,0
Međutim, dok je jedan članak slavio engleskog golgetera, drugi je već pisao istoriju španskog fudbala. Lamin Jamal predstavljen je kao najmlađi osvajač Zlatne lopte svih vremena, a zvanični sajt otišao je toliko daleko da ga je proglasio i novim kraljem fudbala.
"Sa samo 19 godina, Lamin Jamal upravo je postao najmlađi osvajač u istoriji Zlatne lopte, priznanja ustanovljenog 1956. godine“, navedeno je u članku.
Autori su čak pripremili i istorijsko poređenje sa Lionelom Mesijem, koji je prvi put osvojio priznanje 2009. godine, kada je imao 22 godine i 160 dana, odnosno Brazilcem Ronaldom, dosadašnjim rekorderom koji je Zlatnu loptu osvojio sa 21 godinom i 92 dana.
"Sada ovaj istorijski rekord pripada novom kralju fudbala i potpuno novom osvajaču najprestižnijeg trofeja na planeti. Pripada Laminu Jamalu Nasrauiju Ebani“, glasio je završetak teksta koji je trebalo da obeleži istorijsko veče Barseloninog dragulja.
I tako je zvanični sajt Zlatne lopte u razmaku od svega nekoliko klikova uspeo da ispiše tri različite verzije fudbalske istorije. U jednoj je Kejn krunisao sezonu iz snova, u drugoj je Embape stigao do prestižnog priznanja, a u trećoj je Jamal oborio rekord star skoro tri decenije.
Najverovatnije objašnjenje jeste da su unapred pripremljeni tekstovi za različite moguće ishode greškom postali javno dostupni, mada zvaničan uzrok propusta još nije utvrđen. Takva praksa sama po sebi nije neobična u velikim medijskim i sportskim organizacijama, ali je krajnje neobično da se pripremljeni materijali pojave na zvaničnom sajtu pre proglašenja pobednika.
Sada ostaje da se vidi ko će od trojice već krunisanih fudbalera zaista poneti Zlatnu loptu kući. Jer, ako je neko večeras uspeo da ukrade šou i pre nego što je ceremonija počela, onda su to upravo organizatori. I to na način kojim sigurno nisu želeli da se proslave.
Inače, u međuvremenu je objavljen poredak kandidata za Zlatnu loptu od 11. do 30. mesta.
11. Džud Belingem (Real Madrid, Engleska)
12. Pau Kubarsi (Barselona, Španija)
13. Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen, Maroko)
14. Vitinja (Pari Sen Žermen, Portugal)
15. Deklan Rajs (Arsenal, Engleska)
16. Feran Tores (Pari Sen Žermen, Španija)
17. Vinisijus Žunior (Real Madrid, Brazil)
18. Mark Kukurelja (Real Madrid, Španija)
19. Žoao Neveš (Pari Sen Žermen, Portugal)
20. Vilijan Paćo (Pari Sen Žermen, Ekvador)
21. Gabrijel Magaljaes (Arsenal, Brazil)
22. Lautaro Martines (Inter, Argentina)
23. Nuno Mendes (Pari Sen Žermen, Portugal)
24. Luis Dijas (Bajern, Kolumbija)
25. Markinjos (Pari Sen Žermen, Francuska)
26. Dajo Upamekano (Bajern, Francuska)
27. Bruno Fernandes (Mančester Junajted, Portugal)
28. Hulijan Kinjones (Al Kadsija, Meksiko)
29. Vilijam Saliba (Arsenal, Francuska)
30. Sadio Mane (Al Nasr, Senegal)