Zvanični sajt Zlatne lopte napravio cirkus, greškom objavio tri različita dobitnika u isto vreme

Na propust je prvi ukazao britanski Dejli mejl, čiji su novinari kontaktirali organizatore, nakon čega je, prema navodima tog lista, nastala prava pometnja. Usledila je serija paničnih telefonskih poziva i poruka putem Vats Apa, a organizatori su pokrenuli istragu kako bi utvrdili na koji način su tekstovi dospeli u javnost. U međuvremenu su članci o uklonjeni sa sajta.

Posebno je zanimljiv tekst posvećen engleskom reprezentativcu, koji je već u naslovu predstavljen kao novi osvajač Zlatne lopte: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu 2026: Ovo su njegovi najbolji i najznačajniji golovi iz sezone sa 61 pogotkom“.

U nastavku je detaljno opisana njegova spektakularna sezona u dresu Bajerna, sa kojim je osvojio domaću triplu krunu, kao i činjenica da je u rekordnom roku stigao do 100 pogodaka za bavarski klub.

"Rekordna serija golova u prvenstvu i kupovima tokom sezone 2025/26 dovela je Harija Kejna do Zlatne lopte. Izdvajamo njegove najlepše i najznačajnije pogotke iz ove izuzetno plodne godine“, stajalo je u objavljenom tekstu.

KVOTE ZA ZLATNU LOPTU

Hari Kejn - 1,50

Lamin Jamal - 2,40

Kilijan Embape - 3,50

Lionel Mesi - 20,0

Hviča Kvarachelija - 25,0

Međutim, dok je jedan članak slavio engleskog golgetera, drugi je već pisao istoriju španskog fudbala. Lamin Jamal predstavljen je kao najmlađi osvajač Zlatne lopte svih vremena, a zvanični sajt otišao je toliko daleko da ga je proglasio i novim kraljem fudbala.

"Sa samo 19 godina, Lamin Jamal upravo je postao najmlađi osvajač u istoriji Zlatne lopte, priznanja ustanovljenog 1956. godine“, navedeno je u članku.

Autori su čak pripremili i istorijsko poređenje sa Lionelom Mesijem, koji je prvi put osvojio priznanje 2009. godine, kada je imao 22 godine i 160 dana, odnosno Brazilcem Ronaldom, dosadašnjim rekorderom koji je Zlatnu loptu osvojio sa 21 godinom i 92 dana.

"Sada ovaj istorijski rekord pripada novom kralju fudbala i potpuno novom osvajaču najprestižnijeg trofeja na planeti. Pripada Laminu Jamalu Nasrauiju Ebani“, glasio je završetak teksta koji je trebalo da obeleži istorijsko veče Barseloninog dragulja.