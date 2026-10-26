Makar neko olakšanje za Orlando

Posle večeri u kojoj je Džejlen Vilijams iz Oklahoma Siti Tandera doživeo stravičnu povredu, Džejlen Sags je izbegao najgori mogući scenario. Prema informacijama Šemsa Čaranije sa ESPN-a, Sagsu je dijagnostikovana blaža koštana kontuzija desnog kolena. Pošto je izbegao ozbiljnije strukturno oštećenje, novi pregled biće obavljeni za dve nedelje. To znači da pauza neće biti duga i da je izbegao najgore, što su odlične vesti i za njega i za Orlando.

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To ujedno znači da će se vratiti pre Bankera, koji će pauzirati između četiri i šest nedelja zbog lakšeg uganuća desnog skočnog zgloba. Nije dobro krenula svakako sezona za Orlando što se tiče povreda i zdravstvenog stanja, što govori činjenica da će barem mesec dana biti bez najboljeg igrača i eto dve nedelje bez startnog plejmejkera.

Nije se dobrano lopta ni zakotrljala na NBA parketima, Orlando je maltene već desetkovan. Muke za Džamala Mozlija odmah na početku sezone.

Pre povrede levog kolena, Sags je za 34 minuta na parketu zabeležio četiri poena, šest skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte u pobedi nad Njujork Niksima (111:102).