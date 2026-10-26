Vlahovića nije hteo gol: Srbin tresao prečku, džoker iz Koreje rešio mali derbi Istanbula

Kad neće, jednostavno - neće. Nije imao svoj dan Dušan Vlahović u gradskom derbiju Istanbula između Bešiktaša i Bašakšehira (2:0). Reprezentativac Srbije imao je nekoliko vrlo dobrih prilika da se upiše u strelce, ali lopta nije htela u gol. Srbin je najbliži golu bio u 17. minutu kad je lepo zahvatio loptu glavom, ali je pogodio prečku. Pored toga, imao je još nekoliko dobrih pokušaja sa distance, međutim, mrežu nije uspeo da zatrese.

Ako već nije bio realizatorski raspoložen, radio je ostale stvari. Bio je jedan od ključnih kod vodećeg gola domaćina. On je taj koji je spustio loptu rezervisti Hjon Gju Ohu, koji je uspeo da umakne odbrani Bašakšehira i savlada golmana gostiju. Tri minuta kasnije, ponovo je Vlahović bio u centru pažnje i opet mu je malo nedostajalo da se upiše u strelce.