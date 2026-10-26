Vlahovića nije hteo gol: Srbin tresao prečku, džoker iz Koreje rešio mali derbi Istanbula
Vreme čitanja: 2min | pon. 26.10.26. | 19:11
Reprezentativac Srbije imao nekoliko dobrih prilika, na kraju je učestvovao u akciji kod prvog gola Bešiktaša protiv Bašakšehira - 2:0
Kad neće, jednostavno - neće. Nije imao svoj dan Dušan Vlahović u gradskom derbiju Istanbula između Bešiktaša i Bašakšehira (2:0). Reprezentativac Srbije imao je nekoliko vrlo dobrih prilika da se upiše u strelce, ali lopta nije htela u gol. Srbin je najbliži golu bio u 17. minutu kad je lepo zahvatio loptu glavom, ali je pogodio prečku. Pored toga, imao je još nekoliko dobrih pokušaja sa distance, međutim, mrežu nije uspeo da zatrese.
Ako već nije bio realizatorski raspoložen, radio je ostale stvari. Bio je jedan od ključnih kod vodećeg gola domaćina. On je taj koji je spustio loptu rezervisti Hjon Gju Ohu, koji je uspeo da umakne odbrani Bašakšehira i savlada golmana gostiju. Tri minuta kasnije, ponovo je Vlahović bio u centru pažnje i opet mu je malo nedostajalo da se upiše u strelce.
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Uspeo je da izgradi poziciju za šut i namesti se, ali je prebacio gol. O tome koliko je Srbin bio aktivan govori podatak da je za čitavu utakmicu imao šest šuteva ka golu rivala. Više nego bilo koji drugi saigrač, a na sve to, dobio je mnogo duela sa protivničkim štoperima. Samo je taj gol nedostajao za kompletan utisak.
Na kraju je Bešiktaš utakmicu zatvorio lep gol Žuniora Olaitana. Mnogo više vatre bilo je u meču Rizea i Trabzona. Domaćin je imao dva gola prednosti na poluvremenu, ali je Trabzon golom Frankulina Đua u finišu uspeo da trijumfuje (4:3).
TURSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Alanja – Kodžaeli 1:2 (0:2)
/Ruan 52 – Kutlu 27, Baku 42/
Subota
Ejup – Kasimpaša 0:1 (0:1)
/Benedičak 37/
Gazijantep – Erzurum 1:3 (0:0)
/Čalhanoglu 71 – Kardoso 53, Geršalu 64, Điorbelidze 90+5/
Samsun – Amed 1:2 (1:0)
/Tomason 21 – Orban 73pen, Saba 84/
Nedelja
Konja – Genčlerbirligi 2:0 (1:0)
/Avazim 43, 56/
Geztepe – Čorum 2:0 (2:0)
/Antunes 3, Žuan 38/
Ponedeljak
Bešiktaš - Bašakšehir 2:0 (0:0)
/Oh 76, Olaitan 89/
Rize - Trabzon 3:4 (2:0)
/Boreli 12, 32, Laci 68 - Kabasakal 49, Šimšir 51, Frankulino 57, 83/
19.30: (1,97) Galatasaraj (4,10) Fenerbahče (3,30)
***Kvote su podložne promenama