Džaba traka i status miljenika: Bruno zavapio Njukaslu - pustite me u Arsenal!

Podsetimo, Arsenal je tokom juna već ispitao stav Njukasla i naišao na zid, pošto je njegova usmena ponuda vredna manje od 70.000.000 evra glatko odbijena. Ali, posle poteza koji je povukao Gimaraeš, za očekivati je da se sa Emirata vrate sa novom ponudom, mada Atletik napominje da neće ići preko pomenute sume od oko 70.000.000 evra (odnosno 60.000.000 funti).

Ipak, čelnici Njukasla za sada odbijaju svaku pomisao o prodaji svog ključnog igrača, pride ni zvanični kontakti između dva kluba još uvek nisu uspostavljeni. Brazilski reprezentativac je ugovorom vezan za Svrake još dve godine, nakon što je u oktobru 2023. potpisao petogodišnje produženje saradnje. Ta revidirana verizija ugovora, otkriva Atletik, sadržala je i privremenu otkupnu klauzulu od 100 miliona funti, međutim, rok za njeno aktiviranje istekao je još u junu 2024. godine.

Ovakav potez kapitena teško će progutati na Sent Džejms parku, jer on dolazi u trenutku kada je klub već pretrpeo ozbiljne kadrovske gubitke ovog leta, s obzirom na to da je Entoni Gordon prodat Barseloni krajem maja za oko 80.000.000 evra, dok je Sandro Tonali pre nekoliko dana prešao u Totenhem u poslu vrednom 108.000.000.

Što se samog Gimaraeša tiče, on je imao zapaženu ulogu na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, gde je bio starter u svim mečevima Brazila pod vođstvom Karla Anćelotija i pride upisao četiri asistencije pre razočaravajuće eliminacije od Norveške u osmini finala. Eliminacije kojoj je, doduše, i sam kumovao budući da je promašio penal protiv skandinavske reprezentacije.

Od dolaska iz Liona u januaru 2022. godine, brazilski fudbaler se pozicionirao kao ključna figura u ekipi. Odigrao je 153 meča u Premijer ligi uz učinak od 30 golova i 26 asistencija. Sa klubom je 2025. godine podigao i trofej Liga kupa, nakon čega je emotivno izjavio da Njukasl smatra svojom drugom kućom i da mu je velika želja da ga navijači pamte i slave onako kako to čine sa legendarnim Alanom Širerom.

Ukoliko Arsenal uspe u nameri da angažuje Gimaraeša, tim Edija Haua će morati ekspresno da reaguje i pronađe zamenu na tržištu. Kao primarna i dugoročna meta ističe se Lamin Kamara iz Monaka, dok skauting služba sa severoistoka Engleske pažljivo prati i Kevina Danoa iz Oksera.