Bravo care, pokidao si, evo ti - motorna testera!
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 20:37
Defanzivac Šelburna Šon Genon dobio priznanje za igrača utakmice protiv Seltika, ali i zanimljiv poklon
Navikli smo na brojne bizarne i zanimljive poklone koje igrači dobijaju posle utakmice. Naravno, u većini slučajeva u pitanju je promocija lokalnih dobara ili čsta usluga sponzorima, ali opet - viđali smo svašta. Martin Edegor je kao nagradu za najboljeg pojedinca utakmice dobio veliku porciju sveže ribe.
U Zambiji je momak dobio pet kartona jaja, a njegov kolega pakovanje od 24 piva. Norveški Brine bio je kreativan sa naramkom drva, gajbom salate i živim jagnjetom kao nagradom za onoga ko bude igrač utakmice. Međutim, Šelburn je rešio da pređe igricu i bude još kreativniji. Defanzivac irskog kluba, Šon Genon, odigrao je odlično u pripremnoj utakmici protiv Seltika (1:1), a kao nagradu dobio je - motornu testeru.
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Naravno, u pitanju je promocija. Spoznor Šelburna je "Čedviks" firma koja se bavi proizvodnjom opreme za čišćenje bašte i seču drveća. Inače, u Šelburnu je običaj da najbolji pojedinac kao nagradu dobije pehar ili bocu šampanjca, međutim, ovaj put, ljudi iz kluba su rešili da pokušaju sa nečim drugačijim i pogodili u centar.
Navijači irskog kluba su i sami iznenađeni onim što su videli, vele da nikad ništa slično nisu videli. Neki su bili kreativni pa su dali ideju da ne bi bilo loše kao nagradu uvesti alate koji rade na struju. Svakako, ljudi iz Šelburna i kompanije "Čedviks" napravili izuzetno simpatičan marketinški potez. A i Šenon je dobio nešto što može da mu bude od pomoći. Ukoliko bude želeo da pila drva.