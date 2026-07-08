Bravo care, pokidao si, evo ti - motorna testera!

Navikli smo na brojne bizarne i zanimljive poklone koje igrači dobijaju posle utakmice. Naravno, u većini slučajeva u pitanju je promocija lokalnih dobara ili čsta usluga sponzorima, ali opet - viđali smo svašta. Martin Edegor je kao nagradu za najboljeg pojedinca utakmice dobio veliku porciju sveže ribe.

U Zambiji je momak dobio pet kartona jaja, a njegov kolega pakovanje od 24 piva. Norveški Brine bio je kreativan sa naramkom drva, gajbom salate i živim jagnjetom kao nagradom za onoga ko bude igrač utakmice. Međutim, Šelburn je rešio da pređe igricu i bude još kreativniji. Defanzivac irskog kluba, Šon Genon, odigrao je odlično u pripremnoj utakmici protiv Seltika (1:1), a kao nagradu dobio je - motornu testeru.