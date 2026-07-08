Izbeglički koreni stvorili gol-mašinu: Palestinac je noćna mora Srba u Belorusiji

Kalio se u nižim ligama Tajlanda, pa drugom rangu u Švedskoj (bio najbolji strelac lige) i preko Šljonska se domogao Rumunije. Postao je jedan od najskuplje plaćenih igrača u istoriji Univerzitatee iz Krajove (1.000.000 evra) ali je prethodne sezone odigrao odlično (33 utakmice, 11 golova) i odmah privukao pažnju klubova iz Bundeslige (konkretno, Majnca).

Večeras je pokazao da bi mogao da bude velika prodaja rumunskog šampiona. Palestinac je sa dva gola postao noćna mora šampiona Belorusije ML Vitebska. Postigao je dva gola, doduše, oba iz penala, ali je delovao nezaustavljivo, čak mu ni srpski igrači nisu mogli ništa. Aleksandar Mesarović i Radivoj Bosić su nemoćno mogli da gledaju kako Asad Al Hamlavi nemilice šalje lopte u mrežu i maltene sam rešava pitanje pobednika.

Nije Vitebsk bio loš uspeli su brzo da se oporave posle ranog vođstva gostiju, dođu do izjednačenja, ali je onda Mesarović skrivio penal, a Al Hamlavi bio nemilosrdan i od tog momenta je utakmica poprimila drugačiji tok. Krajova je potpuno zagospodarila terenom u drugom poluvremenu, promašila nekoliko zicera pre nego što je Mandej Etim u četvrtom minutu nadoknade rešio sve dileme u ovom dvomeču. Međutim, sve je počelo i završilo se sa Asadom Al Hamlavijem.

LIGA ŠAMPIONA, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Ararat - Riga 2:0 (0:0)

/Oliveira 63, Franka Karlos 86/

Linkoln Red Imps - Inter Eskaldes 3:1 (2:1)

/Nano pen 16, Toledano 26, Alvares 66 - Ruthens ag 45+2/

Sabah - Nju Sejnts 2:0 (0:0)

/Simić 66, Paris 84/

Kauno Žalgiris - Drita 1:1 (1:0)

/Benhaib 24 - Krasnići 82/

Vardar - KuPS 0:2 (0:1)

/Magasa 45, Arma 49/

Florijana - Šamrok 2:0 (0:0)

/Murić 45+1, Dža 79/

Tre Fjori - Larn 0:1 (0:1)

/Lasti 45/

Borac Banjaluka - Levski 1:1 (1:0)

/Juričić pen 9 - Oko Fleks 55/

KI Klaksvik - Atert Bisen 2:1 (1:0)

/Ali 12, Kletskard 49 - Rodriges 57/

Vikingur Rejkjavik - Đer 1:0 (0:0)

/Hansen 90+2/

Sreda

Kairat Almati Sutjeska 2:1 (0:0)

/Lukas Afriko 76, Mark Gual 90+3 - Mrvaljević 90/

Flora- Iberija 2:3 (1:2)

/Kreida 28, Alama 73 - Načkebija 18, Žinžolava 21pen, Kardava 75/

Petroklub - Egnatija 1:1 (1:1)

/Popesku 1 - Kriježiju 35/

Makslajn Rogačev - Univerzitatea Krajova 1:4 (1:3)

/Gromiko 20, Bajaram 4, Al Hamlavi 24pen, 43pen, Ensimba 90+4/

*** kvote su podložne promenama