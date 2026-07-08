Novi poraz Orlica na Evropskom prvenstvu
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 22:16
Francuska nadigrala Srbiju i poslala je u razigravanje od devetog do 16. mesta
Ženska U20 selekcija Srbije zabeležila je i četvrti poraz na Evropskom prvenstvu koje se igra u Litvaniji. Izabranice Miloša Pavlovića ovog puta bile su poražene od Francuske - 65:81 (14:16, 18:31, 24:18, 9:16).
Orlice nisu uspele da naprave veliko iznenađenje, pa im sada sleduje duel sa Nemačkom u razigravanju od devetog do 16. mesta. Zasad i dalje nemaju trijumf na ovom šampionatu Evrope.
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Srbija je otvorila utakmicu sa pet vezanih poena, ali je Francuska vrlo brzo uspostavila dominaciju u skoku i na taj način pravila razliku. Protivnički tim je imao deset ofanzivnih skokova u prvih 20 minuta iz kojih je postigao 13 poena, pa je na poluvremenu vodio sa 47:32. Francuska je bolje otvorila i nastavak utakmice i već početkom treće četvrtine stekla maksimalnih 19 poena prednosti.
U trenutku kada se činilo da je utakmica već izgubljena, naš tim se probudio. Usledila je serija 10:0, a posle poena Lane Marić naš tim je u pred kraj treće deonice prišao na sedam poena zaostatka. Najbliže povratku košarkašice Srbije su bile na šesti minuta do kraja kada je Marić trojkom smanjila na 61:66.
Međutim, Srbija nije imala rešenje za Saru Sise, koja je postigla devet uzastopnih poena za svoj tim i vratila mu dvocifrenu prednost. Usledila je i serija 10:0 kojom je Francuska na kraju stigla do ubedljivog trijumfa.
Lana Marić je bila najefikasnija u timu Srbije sa 15 poena. Po deset poena su postigle Minja Aranđelović i Valentina Zarić, Imana Ćosović je upisala devet poena, a Jana Vesić sedam.
Ekipu Francuske je predvodila Sara Sise sa 33 poena i 10 uhvaćenih skokova. Dvocifrena je bila i Stela Kolas sa 13.