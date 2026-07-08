Novi poraz Orlica na Evropskom prvenstvu

Srbija je otvorila utakmicu sa pet vezanih poena, ali je Francuska vrlo brzo uspostavila dominaciju u skoku i na taj način pravila razliku. Protivnički tim je imao deset ofanzivnih skokova u prvih 20 minuta iz kojih je postigao 13 poena, pa je na poluvremenu vodio sa 47:32. Francuska je bolje otvorila i nastavak utakmice i već početkom treće četvrtine stekla maksimalnih 19 poena prednosti.

U trenutku kada se činilo da je utakmica već izgubljena, naš tim se probudio. Usledila je serija 10:0, a posle poena Lane Marić naš tim je u pred kraj treće deonice prišao na sedam poena zaostatka. Najbliže povratku košarkašice Srbije su bile na šesti minuta do kraja kada je Marić trojkom smanjila na 61:66.

Međutim, Srbija nije imala rešenje za Saru Sise, koja je postigla devet uzastopnih poena za svoj tim i vratila mu dvocifrenu prednost. Usledila je i serija 10:0 kojom je Francuska na kraju stigla do ubedljivog trijumfa.

Lana Marić je bila najefikasnija u timu Srbije sa 15 poena. Po deset poena su postigle Minja Aranđelović i Valentina Zarić, Imana Ćosović je upisala devet poena, a Jana Vesić sedam.

Ekipu Francuske je predvodila Sara Sise sa 33 poena i 10 uhvaćenih skokova. Dvocifrena je bila i Stela Kolas sa 13.