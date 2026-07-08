Real nastavlja da čisti i seje procente, drugi put prodao 'pola' Frana Garsije

Naime, Real je Betisu za 4.000.000 evra prodao tek polovinu Garsijinog ugovora, što znači da će u budućnosti prihodovati polovinu sume od narednog transfera španskog defanzivca ili ga pak, ako se predomisli, vratiti za duplo manje para nego što će morati da ponude drugi klubovi. Tako ga je, uostalom, prodao i Rajo Valjekanu dok je Garsija još bio član Kastilje i dve godine kasnije ga vratio za svega 5.000.000 evra.

Kako bilo, suma koju su ovog puta dobili značajno je manja od one kojoj su se na Santijago Bernabeuu nadali. Verovali su da bi Garsija u kasu mogao da unese 15.000.000 – 20.000.000 evra, međutim, činjenica da mu ugovor ističe za godinu dana i to što posle dolaska Marka Kukurelje na njega ne računaju uticali su na to da cena značajno padne.

Betis je to umeo da iskoristi i uspešno rešio jedno od gorućih pitanja u timu. Ojačao je levu stranu terena koja je oslabljena odlaskom dugogodišnjeg člana ekipe Rikarda Rodrigeza (istekao mu ugovor), a da pritom nije ozbiljnije opteretio svoj strogi budžet za plate. Ključnu ulogu u njegovom dolasku na Benito Viljamarin odigrao je aktuelni sportski direktor Betisa manu Fahardo, sa kojim je sarađivao tokom perioda u Rajo Valjekanu, klubu u kojem je stekao punu afirmaciju.

Španski defanzivac je jutros sleteo u Sevilju i zvanično postao drugo letnje pojačanje tima, nakon transfera Urugvajca Fakunda Bernala. Već sutra će se, u društvu sportskog direktora, priključiti novim saigračima na prvom delu priprema u Nemačkoj, a od njega se po pisanju lokalnih medija očekuje da konačno donese stabilnost uz levu aut-liniju, s obzirom na to da od odlaska Aleksa Morena nijedno ponuđeno rešenje na toj poziciji nije u potpunosti ispunilo očekivanja.