Najbolji besplatni desni bek na svetu je odabrao: Kristal Palas pre Juventusa

Pored zova najjače lige na svetu, očigledno je presudio i finansijski momenat, odnosno novac koji je dobio za potpis ugovora u Londonu. Cifre još nisu poznate, ali pretpostavlja se da je Palas morao da isplati lep bonus Mingesi i da ga nagradi bogatim ugovorom blizu 5.000.000 evra neto po sezoni.

Mingesa je dete Barselone u kojoj je povremeno igrao i štopera, pa će i taj njegov kvalitet značiti Palasu. Pogotovo ako ode Maksens Lakroa kojeg želi Čelsi. Palas na desnoj strani odbrane ima Munjoza, pa bi on ili Mingeza mogli da popune rupu ako ode Lakroa.

Mingesa je u prvom timu Barselone proveo dve sezone, ali je u leto 2022. otišao u Seltu uz uslov da Barsi pripadne 50 odsto od naredne prodaje. Kako je Balaidos napustio kao slobodan igrač, na gubitku su oba španska kluba.