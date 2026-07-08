TRANSFERI UŽIVO (sreda, 8. jul)
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sre. 08.07.26. | 15:47
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Pao dogovor: Grinvud u paketu od 90.000.000 evra! Opširnije OVDE.
- Dušan Vlahović se pokajao, pozvao Juve. Opširnije OVDE.
- Eberl mora da proda petoricu igrača Bajerna. Opširnije OVDE.
- Dinamo daje Livakoviću 6.500.000 evra neto. Opširnije OVDE.
- Fulam bi trojicu igrača Real Madrida. Opširnije OVDE.
- Buongiorno Italia: S italijanske pijace iz prve ruke. Opširnije OVDE.
- Barselona dobija Kansela za 10.000.000. Opširnije OVDE.
- Realova zarada već dostigla preko 100.000.000 evra. Opširnije OVDE.
- Camaj iz Novog Pazara u Tursku. Opširnije OVDE.
- Miloš Vulić otišao u Vijetnam. Opširnije OVDE.
- Arbeloa ima novi klub. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Hrvatska traži novog selektora, Dalić se povukao. Opširnije OVDE.
- Karlo Ančeloti ostaje selektor Brazila do 2030. godine. Opširnije OVDE.
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