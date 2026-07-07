Egipćani se ne plaše, imaju svog Mesija u Salahu: Atlanta će videti žestok okršaj

Nema dileme da će u glavnom fokusu biti dve zvezde, Lionel Mesi sa jedne i Mohamed Salah sa druge strane, igrači kojima je ovo najverovatnije oproštajni Svetski kup. Dok je Salah to najavio, Mesi je iako stariji, ostavio mogućnost promene mišljenja, mada sada to deluje daleko i nestvarno.

Kako god, Leo na terenu stoji iza svojih reči. Prvi igrač i strelac proteklog turnira u Kataru i sada je udarca pesnica Gaučosa, strelac je sedam golova na ovom šampionatu i prvi kandidat da još jednom osvoji Zlatnu kopačku.

Ibrahim Hasan, direktor reprezentacije Egipta, rekao je da ga ne brine Mesi i da u svojim redovima imaju jednako dobar odgovor slavnom Argentincu, u vidu Mohameda Salaha, koji je za Liverpul postigao 257 golova.

"Nećemo se fokusirati na Mesija. Reći ćemo igračima da izađu, igraju svoju igru i blokiraju prvog igrača na kog naiđu. Možda oni imaju Mesija, ali mi imamo Salaha i 26 Mesija na naš način", kaže Hasan.

18.00: (1,38) Argentina (5,00) Egipat (10,5)

U Kairu, Aleksandriji i drugim gradovima u Egiptu, sve je u znaku reprezentacije i izabranika selektora Hosama Hasana. Ulice su preplavljene nacionalnim zastavama i pa će i večerašnji meč biti praćen i na velikim trgovima.

"Moji snovi nemaju granice, kao ni ambicije. Obećavam da ćemo učiniti sve da odgovorimo na očekivanja navijača. Nismo autsajderi. Veliki smo u svakom pogledu. Mi smo civilizacija stara 7.000 godina, možda i više od toga. Znamo da igramo sa svetskim prvakom i jednim od najvećih igrača ikad, Mesijem, ali ih se ne plašimo. Odgovornost čini da se koncentrišemo na sebe i šta ćemo mi uraditi na terenu. Imamo obavezu prema Egiptu, arapskom svetu i Africi. Mi ih sve predstavljamo", poručio je Hasan.

Mohamed Salah će biti svakako u fokusu svih napada Egipćana. Napadač Faraona je bio srećan posle velike pobede nad Australijom posle penala. Bio je i strelac gola u trećoj seriji.

"Iskusniji sam od ostalih igrača i želeo sam tim izvođenjem da im dam samopouzdanja. Ne znam da li mi je ovo poslednji Mundijal, ali morao sam da uradim tako nešto. To je bio jedan od najboljih dana u životu", kaže Salah.

Iskusni golgeter je priznao da bi, ako već mora da bira protiv koga bi želeo da bude njegova "labudova pesma" što se tiče Mundijala, rekao da je to Lionel Mesi.

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Želja će mu se ispuniti kada je reč o tome da se susretnu oči u oči, iako je Mesi poprilično umoran od proteklih mečeva. Selektor Argentine Lionel Skaloni je rekao da je sa Leom sve u redu i da bi trebalo da zaigra.

"Leo je u redu, nije se žalio da ima bilo kakav problem iako je sa 39 godina igrao u meču od 120 minuta", kaže selektor Argentine.

Za njega, najvažnije je da je Argentina i dalje na turniru, ali priznaje da je Egipat ozbiljan protivnik.

"Ovaj tim je smatran favoritom za trofej gde god se pojavi, igrali smo dobro čak i kad stvari nisu išle ana našu ruku ili kada su nam protivnici otežavali. Naš nivo je prihvatljiv. Dobili smo četiri meča i sa tim moramo da budemo zadovoljni, mada uvek nešto može da se ispravi. Sada je uzbuna jer je Egipat dobar tim, imaju iskusne igrače i trenera koji ih vodi godinama. salah je sjajan igrač, biće zadovoljstvo igrati protiv njega. Ovaj tim se i ranije susretao sa sjajnim fudbalerima, i uvek smo na kolektivnom nivou bili oprezni", kaže Skaloni.

Turnir polako ulazi u samu završnicu, na površini ostaju samo najbolji. Skaloni je dao ocenu dosadašnjeg dela takmičenja s posebnim osvrtom na favorite.

"Pokazalo se da je ovaj Svetski kup težak za sve. Nemate stvarno dominantan tim. Francuska je izgledala jako, i dalje je, ali su se mučili sa Paragvajem. Španija se mučila do kraja. Nijedan tim nije održao formu koju je imao ranije. protivnici igraju dobro i uslovi za igru su drugačiji. Oni koji su odigrali mnogo mečeva to osećaju", zaključio je selektor prvaka sveta.

Umesto povređenog Fakunda Medine koji se povredio na prošlom meču, očekuje se da zaigra Nikolas Taljafiko, dok je pod upitnikom i dalje Niko Gonzales zbog problema sa člankom.

Egipćani će biti bez Ahmeda Fatuha, dok je pod upitnikom i Karim Hafez koji je istegao mišić. Test spremnosti pred sam meč imaće i Mohamed Abdelmonem koji ima problem sa člankom, dok se posle suspenzije u tim vraća Mohanad Lašen.

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SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)

/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)

/Embape 70pen/

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)

/Nejmar 90+10pen - Haland 79, 90/

Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)

/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn pen 60/

Portugalija - Španija 0:1 (0:0)

/Merino 90+1/

Utorak

SAD - Belgija 1:4 (1:2)

/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/

18.00: (1,38) Argentina (5,00) Egipat (10,5)

22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)

***Kvote su podložne promenama