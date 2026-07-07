Barselona merka Sferopulosa

Menadžment Barselone primoran je da povuče radikalan potez i potpunosti promeni strategiju u potrazi za novim šefom stručnog štaba. Iako je italijanski strateg Paolo Galbijati bio viđen kao idealno rešenje i primarna meta sportske uprave, od tog posla definitivno neće biti ništa. Kako prenosi španski list Sport, pregovori su pali u vodu zbog nemogućnosti da se pronađe zajednički jezik sa upravom Baskonije, koja je za slobodu svog trenera postavila previsoke finansijske zahteve.

Katalonci su na kraju izgubili strpljenje, s obzirom na to da su pregovori predugo tapkali u mestu usled tradicionalno loših odnosa koje gaje dva kluba. Barselona se tako našla u cajtnotu da pronađe naslednika Ćavija Paskvala, koji je prihvatio bogatu ponudu iz Dubaija, pa je uprava hitno aktivirala alternativne opcije sa jasnim ciljem – ekipi je potreban čovek koji će vratiti tim na pobedničke staze.