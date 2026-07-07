Nekad želja Arsenala, Atletika i Pari Sen Žermena, danas u Saudijskoj Arabiji za 21.900.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 15:03
Eduard Spertsjan dogovorio prelazak u Al Ahli, Krasnodaru rekordno obeštećenje
Godinama je Eduard Spertsjan važio za jednog od najboljih igrača Premijer lige Rusije. Momak izraženih tehničkih kvaliteta eskplodirao je u Krasnodaru i godinama bio motor ekipe. Edo kako ga zovu u Rusiji bio je maltene garant za dvocifren broj golova i asistencija po sezoni. Kao takav je odmah privukao pažnju klubova iz najjačih liga na svetu. Nije tajna da su Arsenal i Atletiko Madrid slali skaute na utakmice Krasnodara samo da bi se uverili u to koliko je Spertsjan dobar. Govorkalo se i da je interesantan Luisu Enrikeu za Pari Sen Žermen.
Međutim, reprezentativac Jermenije je iz nekog razloga odbijao da promeni sredinu, bio je u zoni komfora, rešen da bude lojalan klubu u koji je došao kad je imao deset godina i gde se formirao i sazreo. Pričalo se o tome da bi Sesk Fabregas voleo da ga vidi u Komu ovog leta, ali posle 16 godina provedenih u Krasnodaru, Edo neće ići u lige petice već u - Saudijsku Arabiju. Al Ahli je dogovorio transfer vredan 21.900.000 evra fiksno, dok bi uz ispunjenje bonusa mogao da naraste na 25.000.000.
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U kojoj god formuli bilo, Krasnodar se opario za rekordno obeštećenje za momka koji je za Krasnodar i reprezentaciju Jermenije ono što je Dušan Tadić bio za Srbiju. Glavni paker i čovek oko koga se sve vrti. Ostaće upamćen kao jedna od najvećih ikona kluba ikada, čovek koji je na 185 utakmica imao učinak od 58 golova i 44 asistencije. Kao šlag na tortu predvodio je Krasnodar do prve titule u istoriji (2024/25) sa sve kapitenskom trakom oko ruke. Tu sezonu završio je sa 11 golova i sedam asistencija.
Transfer Spertsjana je samo jedan u nizu velikih koje je Krasnodar napravio u prethodne dve godine. Pre Jermena, Matvej Safonov je otišao u Pari Sen Žermen (20.000.000), Kevin Kastanjo u River Plejt (12.600.000), Sergej Volkov u Zenit (5.000.000) i Gaetan Perin u Lil (isto 5.000.000). Od ovih prodaja klub je inkasirao 64.500.000 evra što je fenomenalan posao ako se zna da su ruski klubovi pod sankcijama i da je liga slabija nego što je bila.
Sad u Krasnodaru ostaje dilema kako zameniti čoveka koji je maltene nezamenljiv. Kao kad iz automobila izvadite motor, to je ovaj odlazak za vicešampiona Rusije.