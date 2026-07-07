Nekad želja Arsenala, Atletika i Pari Sen Žermena, danas u Saudijskoj Arabiji za 21.900.000 evra

Godinama je Eduard Spertsjan važio za jednog od najboljih igrača Premijer lige Rusije. Momak izraženih tehničkih kvaliteta eskplodirao je u Krasnodaru i godinama bio motor ekipe. Edo kako ga zovu u Rusiji bio je maltene garant za dvocifren broj golova i asistencija po sezoni. Kao takav je odmah privukao pažnju klubova iz najjačih liga na svetu. Nije tajna da su Arsenal i Atletiko Madrid slali skaute na utakmice Krasnodara samo da bi se uverili u to koliko je Spertsjan dobar. Govorkalo se i da je interesantan Luisu Enrikeu za Pari Sen Žermen.

Međutim, reprezentativac Jermenije je iz nekog razloga odbijao da promeni sredinu, bio je u zoni komfora, rešen da bude lojalan klubu u koji je došao kad je imao deset godina i gde se formirao i sazreo. Pričalo se o tome da bi Sesk Fabregas voleo da ga vidi u Komu ovog leta, ali posle 16 godina provedenih u Krasnodaru, Edo neće ići u lige petice već u - Saudijsku Arabiju. Al Ahli je dogovorio transfer vredan 21.900.000 evra fiksno, dok bi uz ispunjenje bonusa mogao da naraste na 25.000.000.