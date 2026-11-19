Jedan od većih skandala u ekvadorskom fudbalu desio se krajem oktobra, kada je u okviru meča treće lige između Jantzaze i Rio Agvarike fudbaler domaćeg tima Džon Mičel Perlaza Salas pogodio kamenom u glavu pomoćnog sudiju Lenina Ohedu. Noćas je fudbaleru izrečena kazna, Fudbalski savez Ekvadora ga je suspendovao na čak osam godina.

Salas može da smatra dobrim to što je izbegao zatvorsku kaznu. Jer, Oheda je bio teže povređen i morao je da bude povrgnut operaciji.