Ekvadorac suspendovan na osam godina jer je pogodio sudiju kamenom u glavu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 10:06
Džon Mičel Perlaza Salas je suštinski primoran da završi fudbalsku karijeru, zbog skandaloznog poteza krajem oktobra tokom meča treće lige Ekvadora između njegove Jantzaze i Rio Agvarika
Jedan od većih skandala u ekvadorskom fudbalu desio se krajem oktobra, kada je u okviru meča treće lige između Jantzaze i Rio Agvarike fudbaler domaćeg tima Džon Mičel Perlaza Salas pogodio kamenom u glavu pomoćnog sudiju Lenina Ohedu. Noćas je fudbaleru izrečena kazna, Fudbalski savez Ekvadora ga je suspendovao na čak osam godina.
Salas može da smatra dobrim to što je izbegao zatvorsku kaznu. Jer, Oheda je bio teže povređen i morao je da bude povrgnut operaciji.
Izabrane vesti
Šta je fudbaleru Jantzaze bilo u glavi kada je gađao Ohedu nikome nije jasno. Na snimku se jasno vidi da to nije bilo u afektu, dugo je birao kamen pre nego što se “sakrio” iza saigrača na klupi i gađao arbitra.
Pored Salasa, kažnjen je i njegov klub. Naredne tri utakmice na kojima bi trebalo da bude domaćin neće moći da igra na svom stadionu, a uz to će morati da uplati 2.000 dolara Savezu, te još da pokrije u potpunosti troškove Ohedinog lečenja u bolnici u iznosu od 4.370 dolara. Za trećeligaša nije mali novac.
Pre nego što je zvanično kažnjen, Salas se izvinio Ohedi preko društvenih mreža.
“Veoma žalim zbog svog postupka i duboko sam potresen. Uradio sam nešto do čega nije smelo da dođe, ali u žaru trenutka jednostavno nisam mogao da se iskontrolišem. Moj potez nije dobar primer za druge fudbalere. Naučio sam vrednu lekciju, nikada više neću ponoviti tu grešku”, napisao je Salas, a potom otkrio da je trpeo pretnje posle toga što je snimak napada postao viralan:
“Primio sam veliki broj pretnji, ali znajte da je iza svakog komentara tu jedna majka koju je duboko potreslo sve što se dogodilo”.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
💥💥💥💥💥