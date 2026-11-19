Na osam parova Mozzartov igrač je gađao više, a na samo jednom manje poena. U pitanju je bio Ognjen Jaramaz, kod kojeg je bila granica u meču sa Bosnom bila 9,5 poena. Prvotimac Lijektabelisa postigao je dva poena za 14 minuta provedenih na parketu.

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