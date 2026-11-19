I u danima kada je ponuda nešto slabija, pravi kladioci pronađu idealne parove za sebe. Jedan Mozzartov igrač je preko portala mozzartbet.com sastavio gotovo savršen tiket od mečeva Kupa Albanije, ali ga je nažalost oborio samo jedan par.

On je sastavio četiri para sa istom igrom „2-3I&2-3II“, odnosno da će u oba poluvremena biti postignuto 2-3 gola. Na tri meča je bilo tako, ali ne i na okršaju između Fljamurtarija i Butriniti Sarandea. Taj meč je završen rezultatom 6:1, ali je u prvom poluvremenu pao samo jedan gol, a u nastavku čak šest.