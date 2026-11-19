LUDI TIKET (-), četvrtak, 106.563 dinara: Premalo golova u prvom, previše u drugom poluvremenu
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 08:49
Odličan tiket ostao bez glavne nagrade
I u danima kada je ponuda nešto slabija, pravi kladioci pronađu idealne parove za sebe. Jedan Mozzartov igrač je preko portala mozzartbet.com sastavio gotovo savršen tiket od mečeva Kupa Albanije, ali ga je nažalost oborio samo jedan par.
On je sastavio četiri para sa istom igrom „2-3I&2-3II“, odnosno da će u oba poluvremena biti postignuto 2-3 gola. Na tri meča je bilo tako, ali ne i na okršaju između Fljamurtarija i Butriniti Sarandea. Taj meč je završen rezultatom 6:1, ali je u prvom poluvremenu pao samo jedan gol, a u nastavku čak šest.
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Ukupna kvota na ovom tiketu bila je 710,42, Mozzartov igrač je uplatio 150 dinara i čekao dobitak od 106.563,60 dinara. Nije uspeo, ali mu je zahvaljujući Mozzartovom bonusu „NAPLATI PROMAŠAJ“ pripalo 750 dinara.
U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.