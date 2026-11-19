Luka Dončić je poznat po prilično otvorenoj konvezaciji sa sudijama, odnosi između njih i njega često su zategnuti, ali je taj odnos u porazu Los Anđeles Lejkersa od Jute (97:109) umalo prešao granicu, pošto je jedan gest Slovenca ozbiljno razljutio arbitra Trea Medoksa.

Na poluvremenu, kada su igrači krenuli ka svlačionicama Medoks se iznenada zaustavio na parketu, delujući kao da je spreman da se direktno suoči sa zvezdom Lejkersa, nakon što mu je Dončić očigledno nešto dobacio. Situacija se smirila zahvaljujući Skotu Bruksu, koji je pritrčao da primiri sudiju.