„Šta si rekao?“, Dončićev odnos sa sudijama umalo prešao granicu
Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 07:32
Nimalo naivna situacija s poluvremena meča između Lejkersa i Jute
Luka Dončić je poznat po prilično otvorenoj konvezaciji sa sudijama, odnosi između njih i njega često su zategnuti, ali je taj odnos u porazu Los Anđeles Lejkersa od Jute (97:109) umalo prešao granicu, pošto je jedan gest Slovenca ozbiljno razljutio arbitra Trea Medoksa.
Na poluvremenu, kada su igrači krenuli ka svlačionicama Medoks se iznenada zaustavio na parketu, delujući kao da je spreman da se direktno suoči sa zvezdom Lejkersa, nakon što mu je Dončić očigledno nešto dobacio. Situacija se smirila zahvaljujući Skotu Bruksu, koji je pritrčao da primiri sudiju.
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Kompletnom incidentu je prethodio Dončićev pokušaj šuta sa velike udaljenosti, koji je umalo završio u obruču. Dok je krenuo ka svlačionici, Slovenac je prošao pored Medoksa. Nije sasvim jasno šta je tačno rekao, niti da li je reč o novom prigovoru, ali se čulo kako Medoks glasno pita: „Šta si rekao?“. Dončić je nakon toga bio začuđen, kao da mu nije bilo jasno šta se dešava.
Napetost između Dončića i sudijske trojke nastavila se i u trećoj četvrtini, kada je klupi Lejkersa dosuđena tehnička greška. Dončić se tada obratio Daniki Barudi i moglo se čuti kako kaže: „Ne radi se o tebi“, na šta je dobio odgovor ne zna kada treba da stane.
Juta je prekinula niz Lejkersa od devet uzastopnih pobeda, ostvarivši tek treći trijumf u sezoni. Umorni sastav Lejkersa kao da je bio iscrpljen posle pobede nad Šarlotom posle produžetka, pa ostao je bez energije u završnici. Goste su predvodili Kijonte Džordž sa 30 poena i Ejs Bejli sa 19 poena. Luka Dončić je utakmicu završio sa 29 poena, ali nije uspeo da pronađe šuterski ritam, ubacivši samo dva od 12 pokušaja za tri poena.
NBA REZULTATI:
Klivlend - Memfis 124:121
/Spenser 26 - Mičel 32/
Indijana - Hjuston 104:119
/Durant 21 - Siakam 24/
Orlando - Filadelfija 116:121
/Embid 26 - Vagner 27/
Majami - Milvoki 137:130
/Adetokumbo 27 - Jakučionis 20/
Bruklin - Čikago 107:137
/Demin 22 - Buzelis 25/
Toronto - Vašington 99:103
/Kvikli 24 - Dejvis 25/
Dalas - Golden Stejt 116:94
/Fleg 33 - Ričard 20/
Nju Orleans - Detroit 109:122
/Vilijamson 24 - Kolins 20/
Oklahoma - Atlanta 112:117
/Gildžus Aleksander 34 - Okongvu 28/
Denver - Boston 105:101
/Jokić 24 - Tejtum 24/
LA Lejkers - Juta 97:109
/Dončić 29 - Džordž 30/
Sakramento - Finiks 107:128
/Ejkaf 36 - Buker 29/