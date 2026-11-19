Subota, 16.00: (1,53) Totenhem (4,50) Ipsvič (5,50)

U opširnom intervjuu za ukrajinski Jutjub kanal Guest of Gordon, Mudrik je prvi put javno označio odgovorne za slučaj koji ga je gotovo dve godine udaljio od profesionalnog fudbala.

"Okruženje i situacija u reprezentaciji Ukrajine. To nikada nije smelo da se dogodi. Mislim da ovo do sada nisam javno rekao, ali sada hoću. Nikada ranije nisam čuo za lek koji se zove meldonijum. To je supstanca koja može da se nabavi samo u istočnoj Evropi. U moje telo mogla je da dospe jedino u Ukrajini. U Engleskoj takvog leka nema".

Mudrik je objasnio da je u tom periodu u Ukrajinu dolazio isključivo zbog reprezentativnih obaveza, zbog čega veruje da je sporna supstanca u njegov organizam dospela tokom jednog od okupljanja nacionalnog tima. Na direktno pitanje da li za doping aferu krivi reprezentaciju Ukrajine, odgovorio je kratko:

"Da, upravo tako".

Posebno ozbiljne optužbe izneo je na račun organizacije rada u reprezentaciji. Prema njegovim rečima, bezbednosne procedure i kontrola onoga što igrači unose u organizam daleko su ispod standarda koje poznaje iz klubova.

"U reprezentaciji Ukrajine praktično ne postoji sistem zaštite kakav bi morao da postoji na tom nivou. U klubovima, kada putujete na gostovanja, postoje ljudi koji vode računa o svemu što se dešava u hotelu i oko ekipe. Kod nas u reprezentaciji postoji nutricionista koji nam na svaka dva dana donosi tablete. Svakom donese čašicu i svako mora da popije tablete koje se nalaze u njoj".

Ipak, Mudrik nije izneo dokaz o konkretnom načinu na koji je meldonijum dospeo u njegov organizam. Njegove optužbe nisu se završile na osoblju reprezentacije, već je posebno kritikovao Fudbalski savez Ukrajine. Otkrio je da je tokom postupka ostao bez podrške ljudi od kojih je očekivao pomoć.

"Iskreno, pretvarali su se da nam pomažu. U stvarnosti pomoći nije bilo. Stvarali su više problema nego što su ih rešavali. Kada nam je pomoć bila najpotrebnija, okrenuli su nam leđa".

Mudrik tvrdi i da je poverljiva prepiska između njegovih predstavnika i saveza dospela u javnost, zbog čega je njegov pravni tim morao dodatno da reaguje. Smatra da je ponašanje čelnika saveza nepotrebno produžilo postupak. Nije poštedeo ni čuvenog Andreja Ševčenka, sada predsednika ukrajinskog saveza.

"Kontaktirao me je, ali zbog čega? Da bi mi pomogao? Ne. Javio se da pita kako sam, iako je bilo jasno da nisam dobro. Ne sećam se reči podrške. Da ih je bilo, sigurno bih ih zapamtio".

Čitav slučaj imao je i ogromne finansijske posledice po fudbalera. Tokom suspenzije nije mogao da koristi usluge i infrastrukturu Čelsija, pa je sam finansirao advokate, individualne trenere, iznajmljivanje terena i privatne fizioterapeute. Prema sopstvenim rečima, na sve to potrošio je nekoliko miliona evra. Još teže podneo je psihičke posledice suspenzije.

"Bio je to grom iz vedra neba. Nisam mogao da poverujem da je test pozitivan. Osećao sam se kao da padam sa nebodera. U snu biste u jednom trenutku udarili o zemlju i probudili se. U stvarnosti sam samo nastavio da padam. Psihički me je to strašno pogodilo".

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Priznao je da je posle prvobitne suspenzije plakao i posezao za alkoholom, ali da nijednog trenutka nije prestao da veruje u povratak profesionalnom fudbalu. Podsetimo, Mudrik je bio suspendovan od kraja 2024. do jula 2026, međutim on i danas tvrdi da za meldonijum nikada nije ni čuo, pre nego što je saznao rezultate doping kontrole.

Engleski fudbalski savez prvobitno mu je izrekao četvorogodišnju zabranu nastupa, posle čega je Mudrik podneo žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS). Postupak je na kraju završen sporazumom uz saglasnost Svetske antidoping agencije (WADA), a fudbaler je prihvatio da je prekršio antidoping pravila i da mu se kao kazna računa već odsluženi period suspenzije.

Zanimljivo je da je engleski savez u zvaničnom saopštenju od 31. jula naveo da su u međuvremenu promenjeni tehnički kriterijumi WADA. Koncentracija meldonijuma pronađena u Mudrikovom uzorku, prema novim kriterijumima, danas ne bi ni bila prijavljena kao pozitivan nalaz. Te promene, međutim, nemaju retroaktivno dejstvo.

Posle ukidanja suspenzije Mudrik je tokom leta trenirao i igrao za Čelsi, a poslednjeg dana prelaznog roka preselio se u Totenhem, gde je ponovo počeo da sarađuje sa Robertom de Zerbijem, svojim nekadašnjim trenerom iz Šahtjora.

Ipak, povratak na teren nije prošao bez novih problema. Posle samo jednog nastupa za Totenhem povredio je skočni zglob na treningu, zbog čega je ponovo morao na pauzu. Prema poslednjim informacijama iz Engleske, postoji mogućnost da se vrati u konkurenciju za utakmicu protiv Ipsviča 21. novembra.