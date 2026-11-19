Bastoni nije novo ime, njega je Deko pokušao da još letos dovede iz Intera, navodno je čak imao i usmeni dogovor sa igračem koji je u Italiji imao i privatnih problema zbog optužbi za seksulni čin sa 17-godišnjom devojkom. I navodno je Barsin trener Hansi Flik sve stopirao, ne zato što mu se nije dopadao 28-godišnji defanzivac, već zato što je imao prioritete na drugim pozicijama, već smo ih pomenuli. Kako bilo, Bastoni sa Interom ima ugovor na još godinu i po dana, pa se na stadionu Kamp Nou sada nadaju da bi mogli da ga uzmu za oko 40.000.000 evra.

Šlokterbek je dve godine mlađi i baš je po Flikovom ukusu. Kod njega je uostalom i debitovao u reprezentaciji Nemačke. Može da pokrije i poziciju levog beka, a to svaki trener voli. Samo što bi Niko bio skuplji, procenjuje se da bi otkup njegovog ugovora od Borusije Dortmund koštao oko 60.000.000 evra.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

Ako je baš do cene, najjeftiniji bi bio Lisandro Martinez. Ima 28 godina i ugovor sa Mančester junajtedom do leta. Doduše, klub ima opciju da produži saradnju na dodatnu sezonu, ali odnos sa igračem nije do sada bio baš idealan. Mada je sada na Old Traford stigao njegov zemljak Maurisio Poketino i tek ćemo saznati gde ga on vidi. Mundo svakako tvrdi da je Lisandro preko zastupnika već poručio Barsi da je spreman da sasluša predlog. Uostalom, Barsa ili Junajted? Poslednjih godina nije ni pitanje, za razliku od nekih ranijih vremena.

S ova tri imena se naravno ne završava lista kandidata. Deko je pratio i Lajpcigovog 23-godišnjaka Kastela Lukebu ili Betisovog Natana, ali iz ovog ili onog razloga oni trenutno nisu prioriteti. Bastoni, Šloterbek i Lisandro Martinez. Fokus je trenutno na njima, a Deko već dugo traži štopera i bar jedan bi morao da stigne ovog januara.