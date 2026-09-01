Čista romantika na Riazoru: Kruna prelaznog roka Deportiva - pojačanja iz Barse i Atletika

Osam godina nije bilo elitnog fudbala na Riazoru. Osam godina Deportivo je žonglirao između druge i treće lige, patio se, finansijski jedva preživljavao, da bi pre tri-četiri godine napokon čvrsto stao na noge i započeo proces oporavka. Sa Antoniom Idalgom na klupi, nekadašnji šampion Španije vratio se u La ligu i sada mu je prvi i osnovni cilj opstanak.

Ali usput treba i zadovoljiti probirljivu publiku u Korunji. Deportivo nije mali klub, navikao je na velikana imena, na spektakl, baš kao i njegovi navijači. Otuda ne čudi izbor pojačanja ovog leta. Kombinovao je sportski sektor, pazario neke mlade i talentovane momke, a onda im pridodavao svetske zvezde. Tako su tokom jula i avgusta stigli Pjer Emerik Obamejan (37), Adama Traore (30) i Anhelinjo (20), međutim to nije sve. Do kraja dana na Riazor će stići još dva jaka imena.