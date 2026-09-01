Čista romantika na Riazoru: Kruna prelaznog roka Deportiva - pojačanja iz Barse i Atletika
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 18:14
Puno zvučnih imena gledaćemo ove sezone u slavnom klubu koji se vratio u špansku elitu
Osam godina nije bilo elitnog fudbala na Riazoru. Osam godina Deportivo je žonglirao između druge i treće lige, patio se, finansijski jedva preživljavao, da bi pre tri-četiri godine napokon čvrsto stao na noge i započeo proces oporavka. Sa Antoniom Idalgom na klupi, nekadašnji šampion Španije vratio se u La ligu i sada mu je prvi i osnovni cilj opstanak.
Ali usput treba i zadovoljiti probirljivu publiku u Korunji. Deportivo nije mali klub, navikao je na velikana imena, na spektakl, baš kao i njegovi navijači. Otuda ne čudi izbor pojačanja ovog leta. Kombinovao je sportski sektor, pazario neke mlade i talentovane momke, a onda im pridodavao svetske zvezde. Tako su tokom jula i avgusta stigli Pjer Emerik Obamejan (37), Adama Traore (30) i Anhelinjo (20), međutim to nije sve. Do kraja dana na Riazor će stići još dva jaka imena.
Izabrane vesti
Kako javljaju španski mediji, Idalgova defanzivna linija biće jača za Hose Mariju Himeneza (31), jednog od kapitena Atletika, dok će vezni red popuniti mladi igrač Barselone Mark Kasado (22).
Deportivo dva meseca traga za iskusnijim štoperom, pominjali su se Lilijan Brasije (završio u Ajntrahtu iz Frankfurta), Žuan Žezus i Natan Zeze, ali kada se Himenez pojavio kao opcija, u klubu su rešili da se potpuno posvete pregovorima sa Kolčonjerosima. Urugvajac je 13 i po godina u Atletiku, no već neko vreme nema nekadašnji uticaj i važnost u ekipi. Čolo Simeone želeo je da oslobodi prostor u budžetu za plate i odlučio je da ga se reši. Pošto Himenez ima još dve godine ugovora, u obzir je došla samo pozajmica. Prema dogovoru koji je postignut tokom današnjeg dana, Deportivo će pokriti 40% njegove plate.
Što se Kasada tiče on je imao petnaestak ponuda. Barsa mu je obećala da će ga pustiti na jednogodišnju pozajmicu, pa je bilo samo pitanje gde će. U jednom času najbliži je bio Bajer Leverkuzen, javljali se Bešiktaš i RB Lajpcig, čak i Saudijci, ali momak je želeo da ostane u Španiji. I odbrao je Deportivo.