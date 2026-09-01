Najskuplji transfer u istoriji Premijer lige – Enco ”Mister 100” Fernandez!

Čelsiju nije bilo drago što bi mogao da izgubi ponajboljeg vezistu, ali je Ćabi Alonso hteo da ima samo zadovoljne igrače u timu koji ne razmišljaju o odlasku. I da se to na vreme razreši. Zato je Čelsi postavio ultimatum svim zainteresovanim kupcima da Fernandezova cena do 14. avgusta u 18.00 časova iznosi 120.000.000 funti, a da posle toga igrač neće biti na prodaju ili će cena biti veća. Siti se tada nije javljao, iako mu je Enco bio glavna meta u prelaznom roku...

Prolazili su dani, tenzija na obe strane rasla, da bi Građani prvo postigli dogovor sa argentinskim vezistom, pa tek onda krenuli u pregovore sa Čelsijem. Sačekali su poslednji dan prelaznog roka i dostavili ponudu na koju Čelsi nije mogao mnogo da utiče. Neznatno veća od onoga čemu su se nadali sredinom avgusta, a nije bilo vremena da traže više.

Argentinac je sigurno prošao finansijski bolje nego u Čelsiju gde je zarađivao oko 6.000.000 evra neto po sezoni. Prošao je dobro i Čelsi jer je za Fernandezov transfer iz Benfike u januaru 2023. platio 121.000.000 evra. Tada je Argentinac postao najskuplja kupovina u istoriji ostrvskog fudbala, kasnije je Isak srušio rekord, a skuplji su u međuvremenu postali i Eliot Anderson, Morgan Rodžers i Bredli Barkola.

Sada je Fernandez opet došao na red da postane najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige. I jedini čovek u istoriji fudbala koji je realizovao dva transfera skuplja od 100.000.000 evra. Sa ovim njegovim tek ih je 25 devetocifrenih u svetskom fudbalu.