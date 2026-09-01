Najskuplji transfer u istoriji Premijer lige – Enco ”Mister 100” Fernandez!
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 18:43
Čelsi prihvatio ponudu Mančester Sitija
Bila je to višenedeljna igra živaca, ko će prvi da otkrije karte… Okončana je jedinim logičnim scenarijem – Enco Fernandez seli se u Mančester Siti! I to kao najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige! Tačnije, izjednačio je rekord Aleksandera Isaka prilikom prelaska iz Njukasla u Liverpul. Obojica su plaćeni po 125.000.000 funti, ili u prevodu 145.000.000 evra.
Enco je bio velika želja imenjaka Mareske koji ga je trenirao u Čelsiju i koji je ovog leta zamenio Pepa Gvardiolu na klupi Mančester Sitija. Fernandezova najveća želja je zapravo bio prelazak u Real Madrid, šuškalo se o tome tokom Mundijala, ali se Kraljevski klub nije upustio u ovako skupocenu investiciju. Građani jesu jer su potpuno rekonstruisali vezni red.
Izabrane vesti
Čelsiju nije bilo drago što bi mogao da izgubi ponajboljeg vezistu, ali je Ćabi Alonso hteo da ima samo zadovoljne igrače u timu koji ne razmišljaju o odlasku. I da se to na vreme razreši. Zato je Čelsi postavio ultimatum svim zainteresovanim kupcima da Fernandezova cena do 14. avgusta u 18.00 časova iznosi 120.000.000 funti, a da posle toga igrač neće biti na prodaju ili će cena biti veća. Siti se tada nije javljao, iako mu je Enco bio glavna meta u prelaznom roku...
Prolazili su dani, tenzija na obe strane rasla, da bi Građani prvo postigli dogovor sa argentinskim vezistom, pa tek onda krenuli u pregovore sa Čelsijem. Sačekali su poslednji dan prelaznog roka i dostavili ponudu na koju Čelsi nije mogao mnogo da utiče. Neznatno veća od onoga čemu su se nadali sredinom avgusta, a nije bilo vremena da traže više.
Argentinac je sigurno prošao finansijski bolje nego u Čelsiju gde je zarađivao oko 6.000.000 evra neto po sezoni. Prošao je dobro i Čelsi jer je za Fernandezov transfer iz Benfike u januaru 2023. platio 121.000.000 evra. Tada je Argentinac postao najskuplja kupovina u istoriji ostrvskog fudbala, kasnije je Isak srušio rekord, a skuplji su u međuvremenu postali i Eliot Anderson, Morgan Rodžers i Bredli Barkola.
Sada je Fernandez opet došao na red da postane najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige. I jedini čovek u istoriji fudbala koji je realizovao dva transfera skuplja od 100.000.000 evra. Sa ovim njegovim tek ih je 25 devetocifrenih u svetskom fudbalu.